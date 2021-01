Ionel Gane îl atacă pe Pablo Cortacero: „E Invisible Man!”

Ionel Gane s-a bucurat pentru victoria lui Dinamo în duelul cu Gaz Metan Mediaș, 2-1, ceea ce a însemnat prima înfrângere a ardelenilor în 2021, cei care nu au reușit până acum să câștige niciodată în deplasările contra „alb-roșilor”. Totodată, acesta l-a atacat pe Pablo Cortacero, căruia i-a găsit porecla de „Invisible Man”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul „câinilor” i-a felicitat încă o dată pe suporterii echipei, care îi susțin financiar pe jucători și care au ajutat și la deszăpezirea terenului înaintea meciului cu Gaz Metan.

Gaz Metan Mediaș a deschis scorul prin Ricardo Valente în minutul 7, dar dinamoviștii au egalat prin Magaye Gueye în minutul 32, iar Ante Puljic a adus victoria „câinilor” cu reușita sa din minutul 43.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atacul lui Gane către Cortacero, poreclit „Invisible Man”

Ionel Gane l-a atacat pe Pablo Cortacero după victoria cu Gaz Metan și l-a poreclit „Ivisible Man”: „Nu e ușor să convingem jucătorii să vină la Dinamo, Marius Niculae e cel care vorbește cu ei, dar nu e ușor, suntem într-o situație în care e greu să-i convingem.

Cei din DDB mi-au spus că au primit bani cei cu care au făcut acorduri, iar lucrurile încep să se liniștească. Ce au promis cei din DDB au și realizat”.

ADVERTISEMENT

„Nu avem nicio veste de la spanioli, dacă DDB nu se implica nu aveam cum să fim prezenți în seara asta la meci. Trebuie să vorbim mai mult de suporteri, decât de cei care sunt invizibili la Dinamo. Cortacero e ’Invisible Man’.

Sunt la zi cu ce se întâmplă la nivel administrativ, dar cei din DDB încearcă să găsească o soluție și să mai cheme oameni care iubesc Dinamo alături de ei. Urmează o săptămână foarte grea, e nevoie să ne refacem foarte bine și repede.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă nu ar fi probleme cu vremea și cu terenurile, chiar ar fi frumos să jucăm din trei în trei zile”, a spus Gane la finalul meciului.

Ionel Gane, bucuros pentru victoria lui Dinamo cu Gaz Metan

Ionel Gane este mulțumit de elevii săi după victoria cu Gaz Metan Mediaș, 2-1, și este și mai fericit pentru cele trei puncte obținute, care o duc pe Dinamo la 22 de puncte, cu unul mai puțin față de adversarii din această seară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Aveam nevoie de aceste trei puncte, mai ales că am văzut terenul care nu arăta prea bine. Meciul a început mai slab pentru noi pentru că am primit gol, dar cel mai important e că am revenit, am preluat controlul partidei și am câștigat meciul.

Am văzut o reacție foarte bună a băieților, am stat bine în teren, mai ales în repriza a doua, atunci când adversarii nu au avut nicio ocazie importantă.

ADVERTISEMENT

În momentul ăsta stăm bine, suntem pregătiți pentru următorul joc”, a mai spus tehnicianul „câinilor”