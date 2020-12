Ionel Gane își pune speranțe în luna cadourilor: ”Lăsați-mă să cred în Moș Crăciun”

Antrenorul interimar al echipei Dinamo București, Ionel Gane, își pune speranțe în luna cadourilor pentru ca problemele financiare de la club să se rezolve și angajații ză-și primească salariile restante.

”Câinii” s-au impus la Pitești, scor 1-0, într-o partidă pe care au controlat-o în mare parte până la eliminarea lui Andrei Radu.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 7 de Juan Camara, spaniolul reușind să-l învingă pe portarul George Micle cu un șut de la mijlocul terenului.

Luna cadourilor, ultima speranță pentru Ionel Gane

”Ne-am luat cele treoi puncte și îi dedicăm victoria lui Cosmin Contra, o merită. Este și o victorie pentru fani. Ne-au demonstrat că sunt mereu alături și nu ne părăsesc la greu. M-am consultat cu Cosmin înainte de meci”, a declarat tehnicianul dinamovist care s-a ocupat de pregătirea echipei după plecarea lui Contra.

”N-a fost ușor să-i motivez pe jucători, pentru că suntem din august neplătiți. Singura satisfacție este câștigăm punctele și asta în principal pentru fani. Nu e rușinos ce fac fanii, ei o fac cu drag, însă așteptăm un miracol. Lăsați-mă să cred în Moș Crăciun”, a declarat Ionel Gane, care își pune ultimele speranțe în luna cadourilor.

”Ar fi minunat ca acest club să nu intre în faliment și nu merită să ajungă în această situație. Poate cu noul stadion nu se va ajunge aici”, a continuat antrenorul lui Dinamo la finalul întâlnirii.

Referitor la penalty-ul neacordat gazdelotr, Gane a spus: ”Am văzut că a fost ceva acolo, dar arbitrul a fluierat un fault înainte de acel meleu. S-au împins acolo, dar nu am văzut clar. Am dominat clar prima repriză și am început bine a doua, dar cartonașul roșu ne-a făcut să fim mai pracmatici. Nu a fost un joc frumos, dar punctele sunt cele mai importante”.

Meciul FC Argeș – Dinamo s-a încheiat 0-1, dar arbitrul Marian Barbu a viciat rezultatul după ce nu le-a acordat gazdelor un penalty clar în minutele de prelungire. Foșii mari arbitri Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu l-au pus la zid pe centralul întâlnirii.

La finalul întâlnirii, Ricardo Grigore a venit la declarații, dar a fost tot timpul șicanat de fanii echipei FC Argeș, care erau scandalizați de penalty-ul neacordat favoriților. Fundașul dinamovist a răbufnit la un moment dat și a țipat la ei: ”Vino tu și dă interviuri”.

