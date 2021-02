Ionel Gane nu se teme de demiterea de la Dinamo: ”Nu am zilele numărate”

Antrenorul echipei Dinamo București, Ionel Gane, nu se teme că ar putea fi demis după înfrângerea din partida cu Viitorul și a dezvăluit că jucătorii sunt cu salariile la zi.

După eșecul usturător cu FC Viitorul, ”câinii” au ajuns la al cincilea meci fără victorie în Casa Pariurilor Liga 1, timp în care au strâns un singur punct, remiza de acasă cu Sepsi OSK.

Tehnicianul a dezmințit informația conform căreia mai mulți fani ar fi intrat peste jucători în vestiar înaintea întâlnirii de vineri pentru a oferi indicații tactice.

Demisia de la Dinamo nu este luatăîn calcul de Ionel Gane

”Am fost dezamăgit după înfrângerea cu Viitorul, dar nu m-am gândit niciodată să plec. Știu în ce condiții am rămas, dacă există vreo dorință ca eu să plec nu ar fi nicio problemă. Eu am făcut antrenament cu jucătorii, nu mi-a spus nimeni că am zilele numărate, așa că nu mă gândesc decât la cum să ieșim din pasa neagră”, a declarat Ionel Gane despre o eventuală demitere de la Dinamo.

”Trebuie să fac ceva, să găsesc soluții pentru că marcăm foarte puțin. Suferim la acest capitol, dar facem și unele greșeli individuale în plan defensiv. Au fost discuții cu Yazalde, dar la acest moment a picat și nu mai există altă variantă de transfer”, a mai spus tehnicianul la emisiunea Digi Sport Matinal.

Gane explică absența lui Ricardo Grigore

”Situația financiară este foarte bună. Tot ce s-a promis s-a rezolvat. Mai nou și salariul pe luna ianuarie a fost virat. Mai sunt 2-3 jucători cu care nu s-a ajuns la o înțelegere. Totul vine din partea suporterilor. Dacă nu erau ei nu aveam la această oră nici măcar un junior în lot.

Spaniolii nu au mai dat niciun semn, nici de domnul Șerdean nu mai știu nimic de la începutul pregătirii. Suporterii au menținut o parte din jucători să nu mai plece, dar trebuie să apelez la juniori pentru că mai apar accidentări sau suspendări.

Din punct de vedere sportiv Ricardo Grigore a terminat bine sezonul, dar apoi a avut probleme medicale și a ratat pregătirea. O să aibă și el șanse să revină în echipă, dar am decis să joc mai mult cu Puljic și Ehmann”, a continuat Gane.

Gane, încă o replică pentru Ion Marin

Antrenorul lui Dinamo a negat încă o dată prezența fanilor în vestiar înaintea meciului cu Viitorul: ”De joc poate oricine să-și dea cu părerea, dar mă deranjează când văd niște acuzații nefondate. Mai frumos ar fi să mă sune sau să se intereseze mai bine când aruncă astfel de vorbe.

Accept orice critică, dar nu astfel de intervenții. De când am rămas la echipă nu au existat cazuri să intre cineva în vestiar, fanii ne-au încurajat mereu, au fost și la Săftica, dar nu în vestiar. Nu au întrecut niciodată măsura, au limită”.