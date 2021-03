Ionel Gane și-a anunțat demisia de la Dinamo: „Mă opresc. Sunt probleme de ani de zile aici”

Ionel Gane nu mai este antrenorul lui Dinamo. Fostul secund al lui Cosmin Contra a declarat că partida cu FC Argeș a fost ultima pentru el pe banca tehnică a alb-roșiilor.

Dinamo a pierdut din nou și a înlăturat orice dubiu cu privire la prezența sa în play-out-ul Ligii 1. Înfrângerea cu 1-2 în fața lui FC Argeș i-a scos complet pe „câini” din calculele pentru prezența între primele șase echipe ale campionatului.

FANATIK a aflat că fanii din DDB negociază cu Cristiano Bergodi, fostul tehnician al Craiovei. Italianul este liber de contract, iar suporterii încearcă să îl convingă să preia formația aflată acum pe loc de baraj.

Ionel Gane și-a anunțat demisia de la Dinamo. Vine Cristiano Bergodi?

Tehnicianul dinamovist și-a anunțat demisia în vestiar, imediat după finalul partidei Dinamo – FC Argeș 1-2. Tehnicianul dinamovist a confirmat și la interviurile de după meci că nu mai rămâne în Ștefan cel Mare.

„Pot să vă spun, i-am anunțat și pe băieți. A fost ultimul meci, mă opresc aici. Le-am mulțumit pentru toate momentele bune. E momentul pentru o schimbare. N-am ce să le reproșez băieților, am dominat meciul, dar ne-a lipsit golul doi. Am avut ocazii, dar ei au înscris. Erau mai importante punctele în acest moment.

Am luat decizia să plec imediat după meci. Le-am transmis asta băieților imediat după meci. Aș fi rămas dacă am fi câștigat. Am fi avut mai mult curaj, dacă învingeam, dar cred că e momentul pentru o schimbare. Au fost momente bune, dar în ultimul timp rezultatele au lipsit.

Fanii au dreptate atunci când echipa nu merge. În iarnă a fost bine, aveam rezultate, m-au rugat să rămân. Dar acum știu că au fost supărați. Încă nu am vorbit cu cei din DDB. E nevoie de o schimbare, asta cred în acest moment. Poate cine va veni va aduce un alt suflu, o doză de încredere de care echipa are nevoie”, a spus Gane la Digisport.

FANATIK a aflat că fanii-acționari din DDB îl vor pe Cristiano Bergodi și insistă pentru venirea italianului care a pregătit-o pe Universitatea Craiova până în toamna anului 2020. Alternativa ar fi Gigi Mulțescu, aflat încă în club.

Gane îi atacă pe Pablo Cortacero și Ionuț Negoiță: „De trei ani sunt probleme grave”

Deja fostul tehnician al „câinilor roșii” a vorbit despre cine ar putea veni în locul său la echipă și susține că fanii din DDB sunt singurii care merită respectați pentru eforturile pe care le depun pentru a ține în viață gruparea alb-roșie.

„Nu știu dacă vine cineva în această situație. Eu mi-am asumat o situație dificilă, dar sunt rezultate care nu mă mulțumesc și e nevoie de o schimbare. Nu aș vrea să mai discut despre decizia lui Cosmin Contra de a pleca. Și eu m-am confruntat zilnic cu multe probleme. Respect pentru cei din DDB și pentru toți suporterii. Dacă nu erau ei, era și mai rău”, a mai spus antrenorul.

Gane a vorbit și despre cazul lui Magaye Gueye, prezentat în exclusivitate de FANATIK. Tehnicianul spune că nu a vorbit cu atacantul depistat pozitiv cu cocaină. De asemenea, Gane a dezvăluit că a citit interviul acordat de Pablo Cortacero în exclusivitate pentru FANATIK, dar este sceptic cu privire la noile promisiuni ale spaniolului.

Gane crede că problemele clubului sunt mai vechi de vara lui 2020, atunci când Ionuț Negoiță i-a cedat pachetul majoritar de acțiuni așa-zisului om de afaceri din Spania. Tehnicianul crede că sunt cel puțin trei ani de când clubul din Ștefan cel Mare are probleme uriașe.

„Nu știu ce decizie s-a luat în privința lui Magaye Gueye, nu am discutat cu nimeni nici din club, nici cu el. Probabil se așteaptă proba B. Eu nu am discutat nimic cu el, mă abțin de la orice comentarii. Sunt lucruri ce țin de viața lui privată.

Nu cred că Pablo Cortacero va veni cu bani, având în vedere ce s-a întâmplat din vară și până acum. AM văzut ce a declarat. A spus de nu știu câte ori că va rezolva și n-a rezolvat. Nu știu ce să mai zic… Nici nu l-am cunoscut așa bine, l-am văzut doar de două ori și am discutat foarte puțin. Eu cred în continuare doar în suporteri, ei țin vie speranța de a lua licența.

Problemele nu sunt doar de anul acesta, ci de trei ani de zile acest club trece printr-o perioadă foarte grea. Amintesc că în 2017, când eram cu Cosmin Contra, am luat Cupa Ligii, era să luăm titlul. Apoi, managementul a fost cum a fost. Nici nu mai știu câți antrenori s-au schimbat și rezultatele sunt aceleași. E nevoie de o schimbare și de stabilitate, liniște, la nivel administrativ”, a încheiat Gane.

L-a desființat pe arbitrul Ionuț Coza: „Ți-ai făcut lecțiile”

Antrenorul dinamovist a fost extrem de nemulțumit pe parcursul partidei de arbitrul Ionuț Coza. Acesta a dictat un penalty pentru argeșeni la scorul de 1-1, fază din care a venit golul decisiv marcat de Malele în minutul 84.

„Bravo, mă! Ți-ai făcut lecția! Ai dat penalty unde n-a fost, dar aici n-ai dat nimic”, i-a reproșat Gane centralului. Antrenorul a fost nemulțumit și de faptul că Sorescu nu a primit la rândul său fault în careul advers, la o fază cu doar câteva minute înaintea celei din careul lui Eșanu.