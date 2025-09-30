Ionel Ganea a pierdut procesul, iar motivarea deciziei scoate la iveală detalii incredibile. Fostul fotbalist, dialog șocant cu polițiștii: „Te faci că nu mă cunoști?”

Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București în vara acestui an, după ce în primă instanță câștigase. Totul a pornit din martie 2024, când fostului fotbalist i s-a retras permisul și a fost amendat.

A venit motivarea procesului pierdut de Ionel Ganea cu Brigada Rutieră București! Dialog încins între fostul fotbalist și oamenii legii

În martie 2024, România a disputat o partidă amicală împotriva Irlandei de Nord, însă Ionel Ganea nu a mai ajuns la meci. Fostul fotbalist a refuzat să oprească mașina la semnalul poliției și să se legitimeze, fapt pentru care a fost transportat la secție.

Ganea s-a opus insistențelor polițiștilor și a purtat un dialog aprins cu unul dintre ei: „Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă știi sau ce?”, a exclamat el vehement, conform motivării instanței.

Sancțiunea aplicată în acea seară de Brigada Rutieră București a fost contestată de Ionel Ganea la Judecătoria Făgăraș, unde decizia a fost în favoarea sa. Motivul? Poliția nu a prezentat dovezi suplimentare și înregistrările video susțineau o altă versiune a incidentelor. Totodată, Ganea a prezentat un certificat medico-legal prin care dovedea că în acea seară a suferit traumatisme ce au necesitat 9 zile de recuperare.

Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București în apel

Brigada Rutieră București a contestat decizia luată de Tribunalul Făgăraș, iar Tribunalul Brașov i-a dat dreptate în apel. Decizia finală a instanței a fost dată pe 17 iulie, după trei amânări, iar amenda și reținerea permisului pentru 30 de zile rămân valabile.

„Prezintă relevanță și împrejurarea că acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”, s-a arătat în motivare.

Ionel Ganea a fost implicat într-un incident rutier mult mai grav, în urma căruia fiul său de doar doi ani s-a stins din viață

În luna mai a acestui an, fostul sportiv a lovit o mașină ce era staționată pe carosabil. Impactul nu a fost unul devastator, însă fiul său de doar doi ani se afla pe scaunul din dreapta fără scaun special sau centură de siguranță.

Micuțul a fost transportat de urgență la spital, unde s-a stins din viață după săptămâni întregi de luptă. În urma acestui incident tragic, și este cercetat pentru ucidere din culpă.