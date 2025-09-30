Sport

Ionel Ganea a pierdut procesul, iar motivarea deciziei scoate la iveală detalii incredibile. Fostul fotbalist, dialog șocant cu polițiștii: „Te faci că nu mă cunoști?”

Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București în care a fost implicat încă din martie 2024. Fostul fotbalist, dialog uluitor cu oamenii legii: „Te faci că nu mă cunoști?”
Ciprian Păvăleanu
30.09.2025 | 06:00
Ionel Ganea a pierdut procesul iar motivarea deciziei scoate la iveala detalii incredibile Fostul fotbalist dialog socant cu politistii Te faci ca nu ma cunosti
ULTIMA ORĂ
Ce s-a scris în motivarea procesului pierdut de Ionel Ganea cu Brigada Rutieră București. Foto: Colaj FANATIK

Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București în vara acestui an, după ce în primă instanță câștigase. Totul a pornit din martie 2024, când fostului fotbalist i s-a retras permisul și a fost amendat.

ADVERTISEMENT

A venit motivarea procesului pierdut de Ionel Ganea cu Brigada Rutieră București! Dialog încins între fostul fotbalist și oamenii legii

În martie 2024, România a disputat o partidă amicală împotriva Irlandei de Nord, însă Ionel Ganea nu a mai ajuns la meci. Fostul fotbalist a refuzat să oprească mașina la semnalul poliției și să se legitimeze, fapt pentru care a fost transportat la secție.

Ganea s-a opus insistențelor polițiștilor și a purtat un dialog aprins cu unul dintre ei: „Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă știi sau ce?”, a exclamat el vehement, conform motivării instanței.

ADVERTISEMENT

Sancțiunea aplicată în acea seară de Brigada Rutieră București a fost contestată de Ionel Ganea la Judecătoria Făgăraș, unde decizia a fost în favoarea sa. Motivul? Poliția nu a prezentat dovezi suplimentare și înregistrările video susțineau o altă versiune a incidentelor. Totodată, Ganea a prezentat un certificat medico-legal prin care dovedea că în acea seară a suferit traumatisme ce au necesitat 9 zile de recuperare.

Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București în apel

Brigada Rutieră București a contestat decizia luată de Tribunalul Făgăraș, iar Tribunalul Brașov i-a dat dreptate în apel. Decizia finală a instanței a fost dată pe 17 iulie, după trei amânări, iar amenda și reținerea permisului pentru 30 de zile rămân valabile.

ADVERTISEMENT
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E...
Digi24.ro
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”

 „Prezintă relevanță și împrejurarea că acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”, s-a arătat în motivare.

ADVERTISEMENT
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să...
Digisport.ro
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”

Ionel Ganea a fost implicat într-un incident rutier mult mai grav, în urma căruia fiul său de doar doi ani s-a stins din viață

Ionel Ganea a trăit un coșmar în ultima perioadă. În luna mai a acestui an, fostul sportiv a lovit o mașină ce era staționată pe carosabil. Impactul nu a fost unul devastator, însă fiul său de doar doi ani se afla pe scaunul din dreapta fără scaun special sau centură de siguranță.

Micuțul a fost transportat de urgență la spital, unde s-a stins din viață după săptămâni întregi de luptă. În urma acestui incident tragic, Ionel Ganea s-a ales cu dosar penal și este cercetat pentru ucidere din culpă.

ADVERTISEMENT
Damjan Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu după U Cluj – CFR Cluj...
Fanatik
Damjan Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Perioada de transferuri e inchisă, trebuie să ne concentrăm”
Universitatea Cluj intră într-o nouă eră! Anunțul președintelui imediat după 2-2 cu CFR...
Fanatik
Universitatea Cluj intră într-o nouă eră! Anunțul președintelui imediat după 2-2 cu CFR Cluj
Ioan Ovidiu Sabău, îngrijorat după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Riscăm să...
Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău, îngrijorat după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Riscăm să pierdem play-off-ul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
S-a aflat după 5 decenii! Dobrin, 'dat de gol' de Boloni! Ce îi...
iamsport.ro
S-a aflat după 5 decenii! Dobrin, 'dat de gol' de Boloni! Ce îi reproșa 'Prințul din Trivale' lui Mircea Lucescu: 'Se plângea mereu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!