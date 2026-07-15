Ionel Ganea a revenit în fotbal. Și-a pus semnătura pe contract și a făcut deja poza de prezentare

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La un an de la tragicul accident în care și-a pierdut fiul de doi ani, Ionel Ganea a hotărât să revină în fotbal. El va fi din nou pe banca tehnică în sezonul următor, după ce a fost prezentat la o echipă unde a jucat la începuturile carierei.

Ionel Ganea, revenire spectaculoasă în fotbal

La cinci ani distanță de la despărțirea de Dunărea Călărași, Ionel Ganea, care , a hotărât să se întoarcă în fotbal ca antrenor. Fostul internațional a semnat cu Chimia Victoria, formație din Liga 4 Brașov, care a terminat în sezonul precedent pe locul 8.

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”Ionel Ganea este noul antrenor al echipei Chimia Victoria. Clubul Chimia Victoria anunță numirea lui Ionel Ganea în funcția de antrenor principal al echipei. Fost internațional al României și unul dintre cei mai apreciați atacanți ai generației sale, Ionel Ganea a avut o carieră impresionantă atât în fotbalul românesc, cât și în străinătate.

De-a lungul carierei de jucător a evoluat pentru FC Brașov, Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo București și Politehnica Timișoara, dar și pentru VfB Stuttgart în Bundesliga, Bursaspor în Turcia și Wolverhampton Wanderers în Premier League.

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În tricoul echipei naționale a României a disputat 46 de meciuri și a înscris 19 goluri, participând la Campionatul Mondial din 1998 și Campionatul European din 2000. În palmaresul său se regăsesc două titluri de campion al României și titlul de golgheter al Diviziei A în sezonul 1998–1999.

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Ca antrenor, a pregătit echipe precum Universitatea Cluj, Rapid București, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, ACS Poli Timișoara, Dunărea Călărași și Dinamo București, acumulând experiență atât în Liga 1, cât și în eșaloanele inferioare.

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Suntem bucuroși că, începând de astăzi, experiența și profesionalismul lui Ionel Ganea vor face parte din proiectul Chimia Victoria. Îi urăm mult succes și cât mai multe rezultate alături de echipa noastră! Bun venit în familia Chimia Victoria!”, este anunțul postat pe pagina de Facebook a clubului.

Cine l-a convins pe Ionel Ganea să antreneze din nou

După ce în ultimul an în memoria fiului său decedat, Ionel Ganea a decis să se întoarcă în iarbă. El a fost convins de Iulian Popa, fostul fotbalist al echipelor FC Brașov, Rapid, Oțelul, Voința Sibiu sau FC Hermannstadt, care ocupă în prezent funcția de director la Chimia Victoria.

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”În ultimul timp m-am întâlnit cu Ionel Ganea la câteva acțiuni de old-boys. I-am propus să vină antrenor și a acceptat. Este un pas înainte pentru fotbalul din Victoria”, a declarat oficialul grupării din Liga 4.

După ce a fost prezentat, fostul mare internațional român a condus marți, 14 iulie, primul antrenament al formației sale. ”Trecutul este trecut, important este prezentul și viitorul. La Chimia am jucat la începutul carierei și iată că acum am ajuns sa antrenez echipa”, a spus Ganea, pentru .

Cariera lui Ionel Ganea

Născut la Făgăraș, Ionel Ganea a început fotbalul la clubul local Nitramonia, iar apoi a trecut pe la Chimia Victoria, ICIM Brașov, pentru ca debutul pe prima scenă a fotbalului românesc să-l facă la FC Brașov.

Au urmat Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid, VfB Stuttgart, Bursaspor, Wolverhampton, Dinamo, FC Timișoara, iar cariera și-a încheiat-o la Sănătatea Cluj. A jucat 45 de meciuri la naționala României și a marcat 19 goluri.

Cariera de antrenor și-a început-o ca secund la Dinamo, pentru ca apoi să devină principal la echipa a doua a ”alb-roșiilor”. A mai pregătit pe Sănătatea Cluj, Rapid Ghidighici, U Cluj, Rapid, Dunărea Călărași, FC Voluntari și ACS Poli Timișoara. Ultima experiență a avut-o tot la Dunărea Călărași, de unde a plecat în vara anului 2021.