La 48 de ani, Ionel Ganea a revenit pe gazon. Unde evoluează fostul atacant al naționalei României

va împlini 49 de ani în luna august, dar a rămas cu aceeași poftă de fotbal. Retras în 2011, la Sănătatea Cluj, actualul antrenor a pus din nou ghetele cu crampoane în picioare și a revenit pe gazon.

„Ganezul” s-a hotărât să dea o mână de ajutor echipei din Dumbrăveni și s-a legitimat la formația sibiană din al patrulea eșalon fotbalistic românesc.

Ionel Ganea a revenit pe terenul de fotbal la Dumbrăveni

În weekendul recent încheiat, FC Dumbrăveni a avut un amical cu CIL Blaj, pe care a învins-o cu 4-2, după ce la pauză tabela arăta scor de neprezentare. Cu prilejul acestui meci, Ionel Ganea și-a făcut și el debutul la noua sa echipă.

ADVERTISEMENT

FC Dumbrăveni se apropie de finalul pregătirilor pentru reluarea campionatului din Liga 4.

În prezent, echipa „Ganezului” este pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, cu opt succese, două remize și patru eșecuri.

FC Dumbrăveni are cu șase puncte în plus față de AFC Quantum/Cuantic Arsenal Sibiu însă și un meci în plus disputat. Până la finalul sezonului regulat va mai juca două partide.

ADVERTISEMENT

Conform , Ionel Ganea se află într-o formă fizică de invidiat, deși se apropie de împlinirea vârstei de 50 de ani.

„Ganezul” a marcat ultimul gol al Generației de Aur la un turneu final

Cu 45 de selecții și 19 goluri sub tricolor, Ionel Ganea rămâne în istorie ca fiind ultimul fotbalist român care a marcat pentru Generația de Aur la un turneu final.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla la Campionatul European din 2000, când, la ultimul meci din grupe, atacantul înscria din penalty și stabilea scorul final, România – Anglia 3-2.

De-a lungul carierei, Ganea și-a trecut în CV nu mai puțin de 11 echipe, printre care Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, VfB Stuttgart, Bursaspor sau .

ADVERTISEMENT

Noul jucător al lui FC Dumbrăveni a reușit performanța de a fi cel mai bun marcator al primei ligi din România, în sezonul 1998-1999, atunci când a înscris 28 de goluri.