Ionel Ganea amenință Dinamo înainte de meciul din Cupă: „Avem un stângaci în stilul lui Hagi” Exclusiv

Ionel Ganea își pune mari speranțe într-un jucător înainte de meciul din Cupa României cu Dinamo. Fostul mare atacant îl aseamănă ca stil cu Hagi și îl descrie drept „un stângaci pur sânge”.

Ionel Ganea consideră că jucătorii sunt principalii vinovați pentru situația în care se află Dinamo și îi ia apărarea lui Jerry Gane, care e pus la colț din toate părțile.

Actualul director tehnic al Dunării Călărași e optimist înainte de confruntarea cu Dinamo și o eventuală calificare în fața „câinilor” e văzută de fostul internațional drept cea mai mare performanță din istoria clubului.

Ionel Ganea își mobilizeză jucătorii înainte de Dinamo – Dunărea Călărași: „E posibil absolut orice rezultat!”

Fostul jucător al lui Dinamo e conștient că elevii lui Jerry Gane vor să dori să spele rușinea din meciul cu Viitorul și să câștige un trofeu în acest sezon complicat din punct de vedere financiar și nu numai: „Ne-am bucura foarte mult să câștigăm contra lui Dinamo. Însă cred că va fi foarte greu, ținând cont că au pierdut acuma în campionat cu 5-0. Se vor mobiliza mult mai mult ca să încerce să spele această rușine și să meargă mai departe. În meciurile astea din Cupa României însă e posibil absolut orice rezultat!”, a spus Ionel Ganea în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul fotbalist e suprins de numărul mare de echipe din Liga a doua care au ajuns în sferturile de finală ale Cupei României, iar o calificare în semifinale ar fi ceva de neuitat pentru o echipă mică precum Dunărea Călărași: „În ultima perioadă sunt foarte multe echipe din Liga a doua care s-au calificat în această fază, spre deosebire de anii trecuți. Ar fi ceva incredibil să ne calificăm în semifinale. O mare performanță pentru o echipă mică precum Dunărea Călărași”.

Ganea pune un pic de presiune pe jucătorii Dunării și vede această partidă drept cea mai importantă a sezonului pentru formația din Călărași: „Cu siguranță e cel mai important meci al anului și poate din cariera lor de fotbaliști! Nu te întâlnești prea des cu o astfel de șansă și ne gândim mult la meciul cu Dinamo”, a mai adăugat acesta.

Ionel Ganea își pune toate speranțele într-un jucător: „E foarte bun! Stângaci pur sânge și se aseamănă cu Hagi!”

Fostul mare fotbalist e de părere că Dunărea Călărași are în Marius Fotescu un jucător care ar putea să joace în Casa Pariurilor Liga 1 fără probleme. Aripă stângă de 25 de ani a celor de la Călărași e în viziunea lui Ganea un fotbalist extrem de rar în fotbalul românesc: „Avem un jucător în care ne punem mari speranțe, care are 25 de ani. E foarte bun! Stângaci pur sânge și se aseamănă cu Hagi. E vorba despre Marius Fotescu. Tot încerc să îi explic că la ce calități are ar putea juca fără probleme la Liga 1! Nu mai există stângaci pur sânge. Stă la Călărași să facă barbă!”, a surprins directorul tehnic al echipei de Liga a doua.

Ionel Ganea nu și-a luat gândul de la antrenorat și a declarat pentru site-ul nostru că a refuzat mai multe oferte de la echipe din Liga a doua. „Ganezul” e dezamăgit că în România conducătorii și de patronii de club nu au răbdare cu antrenorii, care ar trebui să rămână cel puțin șase luni la un club: „Știi cum e acuma? Dumnezeu le rezolvă pe toate! Vedem, e o perioadă complicată. În România antrenorii nu sunt lăsați să își facă treaba. Faci un contract și pui niște clauze. Trebuie lăsat cel puțin șase luni! Am avut mai multe propuneri din Liga a doua, dar nu m-am dus. Acum eu sunt director tehnic la Dunărea Călărași și îmi place ce fac. Îmi doresc să mai antrenez”, a dezvăluit fostul jucător al Generației de Aur.

Partida dintre Dunărea Călărași și Dinamo din sferturile de finală ale Cupei României va avea loc joi, 4 martie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Comșa” din Călărași.

