Ionel Ganea, amintiri magice din meciurile cu Bosnia: „Am marcat cel mai frumos gol. Am pus-o cu mâna, ca Vasile Stângă!” Exclusiv

România are nevoie neapărat de victorie în Bosnia pentru a spăla rușinea cu Muntenegru, iar Ionel Ganea a spus pentru FANATIK povestea golazo-ului marcat acum 19 ani împotriva adversarului de marți seara.

Ionel Ganea a marcat un gol de poveste împotriva Bosniei

a marcat două goluri împotriva Bosniei, însă reușita de pe stadionul „Ion Oblemenco”, pe 7 iunie 2003, a rămas în memoria suporterilor și în istoriai naționalei României: „Am marcat și la ei și la noi. Ăsta și golul cu Franța cred că sunt cele mai frumoase la națională. A fost o acțiune personală și meciul a fost destul de greu. Ei puteau să conducă cu 1-0. Au avut gol anulat”, a declarat fostul mare atacant, . Reușita fabuloasă a lui Ganea poate fi urmărită în video-ul de mai jos la minutul 12:50.

„Ganezul” a dezvăluit că l-a urmat pe portarul Bosniei pe tot parcursul meciului: „Am finalizat cu brio și am tot văzut că portarul lor tot stătea ieșit din poartă. L-am urmărit tot meciul și am dat peste el. Cum dădea Vasile Stângă! Am pus-o cu mâna. Îl salut pe calea asta”.

Golul lui Ganea a semănat cu celebra reușită a lui Hagi împotriva Columbiei, dar și cu cea a lui Adrian Ilie, însă e conștient că cele două au fost mult mai importante: „Al lui Hagi cu Columbia și al lui Adi Ilie a fost totuși la un Campionat Mondial. Ăsta a fost într-o campanie de calificare”.

Ce jucător al naționalei crede Ionel Ganea că ar putea marca cu o asemenea execuție: „Alibec mi se pare un băiat inteligent”

e de părere că Denis Alibec este unul dintre puținii „tricolori” care ar putea să reușească o astfel de execuție: „Alibec mi se pare un băiat inteligent care ar putea să aibă astfel de execuții. Dacă își dorește și el mai mult, jocul lui va fi mai bun. Dorința mea cea mai mare era marchez cât mai multe goluri la națională. Nu conta cât jucam. Doar asta avem în cap”.

Ganea îl sfătuiește pe selecționer să se folosească de victoriile clare obținute de România în ultimele confruntări cu Bosnia: „Bosnia nu mi se pare mare echipă, dar nici noi nu suntem prea bine. Are Edi ce să le arate. Temă pentru deseară, să-i motiveze. I-am bătut și în 2003 și în 2011”.

Fostul atacant al naționalei României și-a adus aminte de atmosfera incredibilă de la Craiova și a mărturisit că a mai marcat un gol asemănător la Stuttgart: „Ne-am bucurat mult la gol. N-ai văzut ce bucurie mare a fost? Naționala revenise la Craiova după mult timp și a fost o atmosferă extraordinară. Era căldură mare de tot. Ce să mai sărbătoresc? Eram rupt după meci.

Am mai dat un gol asemănător și în Germania la Stuttgart într-un meci cu Nürnberg, prin 2002. Nu le-aș pune golul în vestiar că pe urmă zic că băieții că mă dau mare! Dar e ceva care să îi motiveze că au moralul scăzut și poate să îi motiveze”, a declarat Ionel Ganea, în exclusivitate pentru FANATIK.

19 goluri a marcat Ionel Ganea în 45 de meciuri la echipa națională a României