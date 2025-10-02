Ionel Ganea, anchetat pentru ucidere din culpă! Ce pedeapsă riscă fostul internațional după tragicul accident în care fiul său și-a pierdut viața

, din cauza căruia fiul său de doar 2 ani a ajuns în stare gravă la spital, unde a decedat tragic pe 6 iunie. Fostul fotbalist este anchetat pentru ucidere din culpă.

Ionel Ganea, anchetat pentru ucidere din culpă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș a făcut mai multe precizări cu privire la dosarul în care este implicat Ionel Ganea. „Organele de cercetare penală din cadrul Poliției municipiului Făgăraș – Biroul Rutier efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 și 2 Cod penal, fiind dispusă și efectuarea unei expertize de către L.I.E.C. Brașov“, se arată într-un comunicat semnat de prim-procurorul Șandru Romana, conform .

Ce pedeapsă riscă Ionel Ganea după accidentul tragic în care fiul său și-a pierdut viața

Fostul atacant este anchetat pentru ucidere din culpă, iar Codul Penal precizează că forma simplă a infracțiunii ar prevede o pedeapsă între 1 și 5 ani de închisoare, în timp ce forma agravată, care poate include încălcarea gravă a regulilor de siguranță rutieră sau nerespectarea obligațiilor privind transportul minorilor, poate atrage 2–7 ani închisoare.

Un rol important îl va juca expertiza L.I.E.C. Brașov. „Expertiza L.I.E.C. este o combinație între o expertiză tehnică și una criminalistică privind împrejurările producerii accidentului. Partea criminalistică se referă la eventualele pete de sânge descoperite în interiorul autovehiculului, care pot confirma că sunt ale victimei”, a explicat președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, Cătălin Codescu, pentru sursa menționată anterior.

Ce s-a întâmplat în ziua accidentului

Pe 9 mai, Ionel Ganea se afla la volanul unei mașini Dacia Duster, în momentul în care a lovit frontal un autoturism staționat pe marginea carosabilului, pe DJ 104C, între localitatea Hurez și municipiul Făgăraș. Fiul de doar 2 ani al lui Ionel Ganea, aflat neasigurat pe locul din dreapta față, a suferit un traumatism cranio-cerebral grav.

Acesta a fost transportat de urgență la spital, însă, din nefericire, , vestea fiind una absolut devastatoare pentru familia Ganea.

Cine este Ionel Ganea

Născut pe 10 august 1973 la Făgăraș, Ionel Ganea a fost unul dintre cei mai importanți atacanți din fotbalul românesc timp de peste un deceniu. După experiențe la cluburi importante din țară, precum FC Brașov, Universitatea Craiova, Gloria Bistrița sau Rapid, unde a avut cifre senzaționale, Ganea a făcut pasul în străinătate în 1999, când a semnat cu VfB Stuttgart.

După patru ani de succes în Bundesliga, atacantul a petrecut o scurtă perioadă în Turcia, la Bursaspor, trecând mai apoi la Wolverhampton Wanderers, alături de care a evoluat în Premier League. „Vârful” a revenit în România în 2006 și a mai jucat pentru Dinamo, Rapid, Politehnica Timișoara și Sănătatea Cluj înainte de a-și încheia cariera de fotbalist în 2011. Ionel Ganea a strâns 45 de selecții la echipa națională a României în perioada 1999-2006, marcând 19 goluri, cea mai memorabilă reușită a sa fiind cea din meciul cu Anglia de la EURO 2000.

Mai apoi, acesta a activat și ca antrenor, la Dinamo II, Sănătatea Cluj, Rapid Ghidighici, U Cluj, Rapid București, Dunărea Călărași, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș și ACS Poli Timișoara. Ultimul său rol în fotbal a fost cel de director tehnic la Dunărea Călărăși, în sezonul 2020-2021.