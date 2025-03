Ionel Ganea are încredere că Mircea Lucescu ne va duce la Mondiale: „În tinerețe era cam smardoi! Întrebați-l pe Rednic…”

, prima partidă din cadrul preliminariilor pentru CM 2026 pentru „tricolori”. Ionel Ganea are încredere că naționala noastră va ajunge la turneul final de anul viitor sub comanda lui Mircea Lucescu.

Dezvăluirile incredibile ale lui Ionel Ganea. Ce a spus despre colaborarea cu Mircea Lucescu

Ionel Ganea a vorbit despre încrederea pe care o are în Mircea Lucescu, cel cu care s-a înțeles foarte bine pe vremea când era elevul său.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant român a dezvăluit un episod în care Mircea Rednic și Ioan Andone au simțit pe propria piele furia lui Mircea Lucescu, râzând pe seama celor doi.

„La antrenamente eram varză cu carne!”

„Îl susțin pe nea Mircea și el m-a susținut pe mine ca jucător, la Rapid. Am lucrat cu toți antrenorii cei mari!”, a spus Ionel Ganea la început. „Ce are Mircea Lucescu în plus față de alții?”, a fost întrebarea moderatorului Cristi Coste.

„Este foarte pregătit. Ca atacant, făceam niște antrenamente miercurea… Alergam singur la antrenamente, ca pressing, de îmi ieșeau ochii din cap. Nu puteai să îl păcălești!”, a replicat Ganea.

„De aceea îi place foarte mult Drăguș, că face pressing… Și Bârligea la fel”, a completat moderatorul emisiunii. „La antrenamente eram varză cu carne, la meciuri îmi era ușor după ce îmi era greu la antrenament”, a răspuns fostul atacant român.

„Întrebați-l pe Rednic sau pe Andone! Nu comenta unul!”

„El mai făcea antrenamente înainte de meci. Anunța programul, nu prea stătea cu noi. A zis hai la antrenament și eu i-am zis că nu fac antrenament că nu am primit programul din timp. Eu nu l-am făcut, n-am pățit nimic, dar seara am intrat titular.

Un om foarte modest ca om, mi-a plăcut, și acum îmi place ca om. În tinerețe, la început, era cam smardoi. Întrebați-l pe Rednic sau pe Andone! Nu comenta unul!”, a mai spus Ionel Ganea la FANATIK SUPERLIGA.