Sport

Ionel Ganea, atac necruțător după meciul caritabil în memoria fiului său: „Un om fără caracter!”

Ionel Ganea a organizat un meci demonstrativ în memoria fiului său, care a murit pe 6 iunie 2025, într-un accident rutier. Fostul atacant și-a atacat necruțător un fost coleg de națională, care n-a onorat invitația
Cristian Măciucă
08.06.2026 | 22:48
Ionel Ganea atac necrutator dupa meciul caritabil in memoria fiului sau Un om fara caracter
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Ionel Ganea, atac necruțător după meciul caritabil de la Făgăraș: „Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine” FOTO: sportpictures.eu
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Ionel Ganea (52 de ani) a organizat, la Făgăraș, memorialul „Alexandru Ganea”, fiul său, care a decedat la vârsta de 2 ani într-un accident de mașină pe 6 iunie 2025. La eveniment au participat nume importante din fotbalul românesc, precum Bogdan Stelea, Ionuț Lupescu, Eugen Trică, Dănuț Lupu, Iosif Rotariu ș.a. A fost invitat și Ciprian Marica. Acționarul Farului nu a mai ajuns și a stârnit furia „Ganezului”.

Ionel Ganea, atac dur la adresa lui Ciprian Marica după memorialul „Alexandru Ganea”

La o zi distanță de la memorialul „Alexandru Ganea”, de la Făgăraș, Ionel Ganea a vorbit despre eveniment. Fostul internațional român a fost extrem de recunoscător pentru cei care au onorat invitația, fie că a fost vorba de jucători sau de spectatori. Printre invitați s-a numărat și Ciprian Marica (40 de ani), care nu a mai ajuns la meciul caritabil.

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„Au fost și colegi care nu au putut veni, au avut ceva probleme și i-am înțeles. Mai puțin pe Marica, un om fără caracter. M-a sunat și mi-a zis că vine și în ziua meciului mi-a dat mesaj că nu mai vine. Vreau și eu să-i transmit un mesaj, să-i spun că nu venea pentru mine, venea pentru copilașii care au nevoie de sprijin”, a declarat Ionel Ganea pentru prosport.ro. Site-ul FANATIK l-a contactat pe Ciprian Marica pentru un drept la replică, dar până la ora publicării articolului, acționarul Farului Constanța nu a răspuns.

Cătălin Cîrjan, lăudat de Ionel Ganea

În schimb, Ionel Ganea a avut numai cuvinte de laudă despre Cătălin Cîrjan (23 de ani). Căpitanul lui Dinamo a onorat invitația de a participa la memorialul „Alexandru Ganea”, chiar dacă, cu doar câteva ore în urmă, era introdus pe teren de Hagi în amicalul România – Țara Galilor 2-1.

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„M-a impresionat mult și Cătălin Cîrjan. Cu o seară înainte a jucat la națională, azi am auzit că se operează, vacanța pentru ei e scurtă. Și totuși mi-a promis și s-a ținut de cuvânt. A venit și cu soția lui care am văzut că e gravidă. Caracter, copilul ăsta are caracter frumos! Mi-a făcut cadou și un tricou”, a mai spus Ionel Ganea, pentru sursa menționată anterior.

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Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș:
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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