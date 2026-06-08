Ionel Ganea, atac necruțător după meciul caritabil în memoria fiului său: „Un om fără caracter!”

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Ionel Ganea (52 de ani) a organizat, la Făgăraș, memorialul „Alexandru Ganea”, . La eveniment au participat nume importante din fotbalul românesc, precum Bogdan Stelea, Ionuț Lupescu, Eugen Trică, Dănuț Lupu, Iosif Rotariu ș.a. A fost invitat și Ciprian Marica. Acționarul Farului nu a mai ajuns și a stârnit furia „Ganezului”.

Ionel Ganea, atac dur la adresa lui Ciprian Marica după memorialul „Alexandru Ganea”

, Ionel Ganea a vorbit despre eveniment. Fostul internațional român a fost extrem de recunoscător pentru cei care au onorat invitația, fie că a fost vorba de jucători sau de spectatori. Printre invitați s-a numărat și Ciprian Marica (40 de ani), care nu a mai ajuns la meciul caritabil.

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„Au fost și colegi care nu au putut veni, au avut ceva probleme și i-am înțeles. Mai puțin pe Marica, un om fără caracter. M-a sunat și mi-a zis că vine și în ziua meciului mi-a dat mesaj că nu mai vine. Vreau și eu să-i transmit un mesaj, să-i spun că nu venea pentru mine, venea pentru copilașii care au nevoie de sprijin”, a declarat Ionel Ganea pentru . Site-ul l-a contactat pe Ciprian Marica pentru un drept la replică, dar până la ora publicării articolului, acționarul Farului Constanța nu a răspuns.

Cătălin Cîrjan, lăudat de Ionel Ganea

În schimb, Ionel Ganea a avut numai cuvinte de laudă despre Cătălin Cîrjan (23 de ani). Căpitanul lui Dinamo a onorat invitația de a participa la memorialul „Alexandru Ganea”, chiar dacă, cu doar câteva ore în urmă, era introdus pe teren de Hagi în amicalul România – Țara Galilor 2-1.

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„M-a impresionat mult și Cătălin Cîrjan. Cu o seară înainte a jucat la națională, azi am auzit că se operează, vacanța pentru ei e scurtă. Și totuși mi-a promis și s-a ținut de cuvânt. A venit și cu soția lui care am văzut că e gravidă. Caracter, copilul ăsta are caracter frumos! Mi-a făcut cadou și un tricou”, a mai spus Ionel Ganea, pentru sursa menționată anterior.