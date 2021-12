Ionel Ganea râde de ratările din Academica Clinceni – Dinamo 1-0: “Eu acum merg la sala de mese, dar tot o băgam p-aia a lui Itu”

Ionel Ganea e din ce în ce mai îngrijorat de situația în care a ajuns Dinamo, care a pierdut în fața ultimei clasate, o echipă fără victorie în Casa Pariurilor Liga 1, și pe picior de plecare.

Cătălin Itu, mijlocașul venit de la campioana CFR Cluj, a reușit să rateze cu Academica Clinceni, cu poarta goală, deși are un salariu bun pentru situația în care se află Dinamo, așa cum .

Ionel Ganea, descumpănit de ratările „câinilor” în meciul cu Academica Clinceni

FANATIK a stat de vorbă cu fostul mare atacant al lui Dinamo, Ionel Ganea, care a lucrat în 2006-2007 cu Mircea Rednic la Dinamo. Cătălin Itu a ratat o ocazia uriașă în meciul cu Academica Clinceni, iar Ionel Ganea crede că și la 48 de ani nu ar rata dintr-o asemenea poziție.

„Dacă m-aș mai activa o țâră cred că aș mai face față așa câteva minute. Probabil o dădeam pe-aia a lui Itu. În atac așa nu știu dacă aș mai fi așa atractiv. Ce sală? Merg la sala de mese! Mai joc pe liga a cincea așa de distracție. La mijlocul terenului acolo sincer cred că m-aș mai descurca”. – Ionel Ganea

Ganea nu îl mai recunoaște pe Itu, jucător care a cucerit titlul de campion cu CFR Cluj, însă care la Dinamo nu reușește să aducă niciun plus: „Itu la CFR era campion, juca și trebuia să vină cu mentalitatea de acolo. Din păcate nu are în momentul de față o mentalitate de campion. Joacă dar fără niciun randament. La CFR mai și marca. Aici numai intră pe teren. Nu are nicio sclipire”.

Ionel Ganea e de părere că Mircea Rednic trebuie să continuie la Dinamo: „Să i se dea credit și mână liberă!”

Ionel Ganea nu crede că Mircea Rednic este „săpat” de jucători și e de părere că „Puriul” ar trebui să primească în continuare credit și să aibă putere de decizie în iarnă: „Mircea Rednic e un om inteligent și un foarte bun. Nu văd de ce ar juca contra antrenorului. În primul rând pierd bani și te descalifici ca jucător și dacă faci asta nu te mai ia nimeni. Cei care conduc Dinamo trebuie să fie foarte realiști și să facă un plan de urgență să salveze Dinamo.

Nu cred că Mircea Rednic e problema acolo. Și cu Bonetti au început bine și apoi s-au stins. Trebuie să înțeleagă că e nevoie să se sacrifice. Eu i-aș da în continuare credit lui Mircea Rednic și i-aș da mână liberă să își aducă jucători. Așa se face la cluburile mari”.

„Jucătorii s-au gândit că dacă joacă cu ultima clasată o să câștige meciul doar dacă intră pe teren. Clinceniul a fost mult pentru Dinamo după ce au marcat. Din punctul meu de vedere până la iarnă nu ai ce să le faci jucătorilor. Eu zic că ei deja trebuie să se gândească în viitor, să oprească doar jucătorii care merită să rămână. Să vină jucători care își doresc să facă performanță”. – Ionel Ganea

De ce nu reușește Rednic să controleze vestiarul lui Dinamo așa cum o făcea în 2006-2007: „Nouă atunci ne plăcea iarba!”

Ionel Ganea consideră că principala diferență față de mandatul din 2006-2007 al lui Mircea Rednic când „câinii” au pierdut un singur meci în Liga 1 în turul campionatului e că fotbaliștii jucea fotbal de plăcere și din dragoste pentru Dinamo: „Nouă atunci ne plăcea iarba și verdeața! Acum… ”.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Mircea Rednic le-a promis jucătorilor o , iar Ganea și-a adus aminte cum era pe vremuri: „Ne plăcea să-i luăm banii lui Badea, lui Borcea. Îmi plăcea să fiu profesionist și să respect pe toată lumea. Și cu Rednic am avut discuții, i-am spus ce nu-mi convine, dar erau discuții prietenești și am rămas același. Dinamo cred că a pierdut atunci un singur meci în campionat.

Unii jucători de la Dinamo nu trebuie să se supere dacă nu mai continuă acolo. Trebuie să înțeleagă dacă nu au valoare. Sunt foarte mulți în situația asta. Păi dacă i-a bătut și Clinceniul? Foarte puțini ar trebui să rămână la Dinamo. Dar conducerea trebuie să decidă. Altfel, îi paște retrogradarea”.

Socrul lui Ionel Ganea suferă enorm pentru Dinamo: „Se necăjește la înfrângeri și are și probleme mari de sănătate”

Ionel Ganea a dezvăluit pentru FANATIK că socrul său este un mare dinamovist și trăiește la cote maxime fiecare meci, cu toate că se confruntă cu stare medicală complicată: „Socrul meu e în spital și am lăsat-o pe soție la el. Tata-socru e și mare dinamovist săracul și se necăjește mereu. E mare, mare dinamovist! E foarte supărat când pierde Dinamo”.