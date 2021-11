Ionel Ganea, despre ruptura dintre membrii „Generației de Aur”: „Nu mai suntem așa uniți. Fiecare e cu treaba lui!” Exclusiv

au avut un dialog destul de încins la Digisport, după ce „Mister” a anunțat negocierile dintre Răzvan Burleanu și pentru preluarea echipei naționale.

Dănuț Lupu l-a atacat pe Florin Prunea și i-a reproșat că a lucrat la FRF, deși a protestat împotriva lui Mircea Sandu, iar Ionel Ganea a oferit și el prima reacție după acest scandal.

culisele rupturii dintre Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, care au rădăcini mult mai vechi, iar în sânul „Generației de Aur” ar fi apărut .

Ionel Ganea spune că „Generația de Aur” nu s-a mai reunit în formulă completă de când Ionuț Lupescu a candidat la alegerile pentru FRF, iar fostele mari legedende ale fotbalului românesc se mai revăd doar la diferite evenimente caritabile.

„Nu prea mai suntem așa uniți. Ne mai vedem când ne cheamă să mai jucăm câte un meci caritabil. Dar în rest… Eu mai vorbesc cu Gică, cu Popescu, cu Stelea, în rest nu prea mai țin legătura așa cu mulți. Nu ne-am mai văzut toți de când a candidat Lupescu. Și cu Lupescu am mai vorbit, dar el e mai mult plecat. Fiecare e cu treaba lui, iar noi nu suntem la butoane”. – Ionel Ganea

„Ganezul” e de părere că întrre Ilie Dumitrescu și Florin Prunea a fost pur și simplu o divergență de opinie și nu merge pe ipoteza unei rupturi între cei doi.

„Ilie Dumitrescu și Florin Prunea au două păreri diferite. Acum, nu știu ce să zic. Eu am fost coleg cu Prunea, iar cu Ilie am fost numai adversar.

lie e un om de fotbal, care a jucat cândva pentru echipa națională a României și are un palmares destul de bun. Sunt prieten și cu el.

Îmi e greu să îmi dau cu părerea, e un subiect sensibil. Sper ca fiecare să se rezume la păreri personale. Nouă ne trebuie acum un proiect de la zero pe termen lung, în care să creștem valori fotbalistice. Nu cred că sunt conflicte mai vechi între Florin Prunea și Ilie Dumitrescu!”.

Ionel Ganea nu e foarte convins cât de mult și-ar dorit președintele FRF, Răzvan Burleanu, să îl aducă pe Gheorghe Hagi la echipa națională: „Nu știu cât de reală a fost oferta lui Burleanu pentru Hagi. Ei doi sunt singurii care pot lămuri asta. Din punctul meu de vedere, Gică era o variantă foarte bună pentru națională.

Hagi e unul dintre puținii care ne poate scoate din situația asta. Problema e că nimeni nu vrea să facă nimic să îmbunătățim campionatul. Suntem carne de tun pentru echipele din afară”, a declarat Ionel Ganea în exclusivitate pentru FANATIK.

„Ne-am întâlnit, am avut o discuție în care, de la bun început, lucrurile erau clare. Am discutat două ore și am discutat, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situația asta de până acum. Nici n-am vrut să încercăm, pentru că eu nu vreau să creez confuzie unde mă duc, vreau să lucrez unde lucrurile sunt foarte clare, obiective clare și proiect ambițios” – Gheorghe Hagi