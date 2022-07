Ionel Ganea, critici pentru FCSB și U Craiova după meciurile din Conference League: „Numai Gigi Becali știe. Laszlo Balint nu a adus nimic! Nu prea e din peisaj” Exclusiv

Ionel Ganea a oferit declarații savuroase în exclusivitate pentru FANATIK după meciurile celor de la FCSB, CFR Cluj, Sepsi Sfântu și Universitatea Craiova din preliminariile Conference League.

Ionel Ganea îl consideră pe Gigi Becali singurul vinovat pentru dezastrul din Georgia: „FCSB are un lot foarte valoros”

Ionel Ganea a declarat pentru FANATIK că FCSB poate întoarce soarta calificării, iar patronul este principalul vinovat pentru degringolada de la echipă: „E posibil să se califice. Steaua a demonstrat tot timpul că are valoare și poate oricând să întoarcă un rezultat de 1-0. Numai Gigi Becali poate să explice cum am ajuns să pierdem în Georgia. El e number one la Steaua”.

Din punctul său de vedere, FCSB are probleme la nivel de construcție: „Jocul Stelei mi se pare un pic că de la mijloc în sus suferă și nu mai practică același joc colectiv. Jucătorii încearcă să iasă în evidență și iau acțiunile pe cont propriu”.

Ganea e sigur că dacă FCSB va reuși să își rezolve această problemă până la meciul retur se va califica cu Saburtalo: „Ei au avut tot timpul rezultate foarte bune când au jucat foarte bine din punct de vedere colectiv. Acum jucătorii exagerează și joacă mai mult mai individual. Echipa trebuie să înțeleagă că e un joc colectiv și asta poate face diferența”.

Fostul atacant al Rapidului a vorbit și despre derby-ul din Giulești și nu crede că : „Rapid poate să profite de situația de la FCSB, mai ales că la ei o să apară 3-4 schimbări față de meciul din Georgia. Gigi spune tot așa de vreo zece ani. Eu nu cred că renunță la echipă. Steaua are un lot foarte bun de jucători”.

Ionel Ganea, critici pentru Laszlo Balint: „Nu știu cine a făcut schimbările astea acolo. Ceva nu merge acolo”

Ionel Ganea l-a atacat pe Laszlo Balint și consideră o greșeală îndepărtarea lui Laurențiu Reghecampf: „Laszlo Balint nu a adus nimic. Reghe a avut rezultate destul de bune părerea mea. Un ardelean la Craiova… nu prea e din peisaj. Îl bagi pe Bairam pe zonă centrală când a jucat toată viața lui în bandă? Gustavo iar joacă în bandă. Nu ai cum să îl pui acolo! Golurile pe care le-a marcat au fost din centru”.

„Ganezul” e de părere că Universitatea Craiova mai are nevoie de câteva transferuri, iar principala gaură este în apărare: „Vedem cât de simplu traseu are Craiova! Cred că mai au nevoie de încă trei jucători. Dacă pleacă Gustavo e cam nasol. Craiova are probleme în apărare. Dacă o să își rezolve problemele, o să se califice. Au primit gol și erau doi acolo în careu foarte liberi”.

„Leii” , iar Ganea nu a înțele deloc schimbările lui Balint și acuză că jucătorii nu sunt folosiți pe posturile lor: „Craiova mi s-a părut așa și așa. Nu știu cine a făcut schimbările astea acolo. Se vede clar că ceva nu e bine și nu merge acolo. Când conduci cu 1-0, încerci să mai dai un gol. E un rezultat rușinos pentru ei.

Nu au fost agresivi, sunt fricoși. Acasă joacă bine, dar în deplasare sunt cam fricoși. Sunt foarte puțini care sunt agresivi. Ei au jucători foarte buni, dar eu cred că Koljic nu poate să intre titular. Nu arată deloc bine fizic și probabil mai are și teama aia de accidentare”.

Ionel Ganea o vede pe Sepsi în grupele Conference League: „Joacă foarte bine și înscriu multe goluri”

Ionel Ganea este impresionat de evoluția celor de Sepsi în acest debut de campionat și îl felicită pe Cristiano Bergodi: „Sepsi m-a surprins plăcut. Și la Craiova și cu Olimpija Ljubljana au revenit după ce au fost conduși. Bergodi i-a organizat foarte bine. Eu cred totuși că și ei mai au nevoie de câțiva jucători ca să fie acolo în față. Eu cred că sunt favoriți la calificare. Joacă foarte bine și înscriu multe goluri”.

Ganea a vorbit și despre și a aruncat noi săgeți către autoritățile române: „Foarte bine! Felicitări și respect pentru ei. Să ne anunțe și pe noi oamenii ăștia când o să facă o asemenea comunitate românească în Ungaria sau prin alte țări. Atâta timp cât nu mai există interes pentru țara noastră, ci doar să fie distrusă, e foarte greu”.

Meciul dintre Sepsi și Olimpija Ljubljana a fost LIVE pe canalul oficialul al clubului cu ajutorul unei televiziuni din Ungaria: „Foarte bine că a fost meciul transmis doar în limba maghiară. Trebuie să ne luăm traducător. Oamenii țin la poporul lor, își apară culorile patriei și își reprezintă limba peste tot în lume”.

În privința campioanei României, Ionel Ganea e convins că va reuși calificarea în grupele Conference League: „CFR-ul e calificată la 3-0. Nu cred că o să fie probleme. Nu cred că se pune problema la ei să nu se califice în grupe. O să avem sigur două echipe: CFR-ul și cu Sepsi. La cât de bine joacă și cât de mult marchează, eu zic că vor merge în grupe”, a declarat fostul mare atacant, în exclusivitate pentru site-ul nostru.