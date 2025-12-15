Ionel Ganea, dezvăluiri tulburătoare la 6 luni după decesul fiului său de doi ani: „Cât o să trăiesc o să fie cumplit! De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”

ADVERTISEMENT

Ionel Ganea, fostul internațional român, trece în continuare printr-o perioadă extrem de complicată. În vară, fiul său, în vârstă de doar doi ani, s-a stins din viață în urma unui accident rutier. Deși a trecut timp de la tragedie, fostul fotbalist încă nu a reușit să treacă peste pierderea copilului său.

Fiul lui Ionel Ganea și-a pierdut viața în urma unui accident rutier

În iunie, fiul lui Ionel Ganea a pierdut lupta cu decesul. Acesta a fost îngrijit săptămâni la rând de medici, după un accident rutier. Din nefericire, însă, corpul său a cedat. Ionel Ganea se afla la volan în momentul în care a lovit o mașină parcată pe marginea drumului.

Fostul internațional român a stat non-stop alături de fiul său la spital, în așteptarea unor vești bune de la medici, însă acestea nu au mai venit.

Ionel Ganea nu și-a revenit după decesul fiului său

Ionel Ganea a vorbit acum despre ultimele luni. , deși apropiații au încercat să îi ofere tot sprijinul. Acesta a vorbit despre clipele cumplite din vară, atunci când fiul său s-a stins.

„Pentru mine e foarte greu, iar cât o să trăiesc o să fie cumplit. Nu doresc nimănui să fie în pielea mea, să i se întâmple o astfel de dramă. Și am văzut că au fost și unii care m-au criticat. Lor le doresc un singur lucru: Dumnezeu să-i ierte și pe ei. Cine și-ar fi dorit să i se întâmple așa ceva? Cine? Ăsta e cursul vieții mele. Nu sunt supărat pe ei, mă rog la Dumnezeu să-i ierte și să nu aibă parte vreodată de așa ceva. Să-ți spun ceva, dacă îmi permiți.

De curând, în zona asta, la noi, a fost tot așa un accident în care o fetiță, care era în scaun, a murit în urma unui accident. Ăia care m-au criticat să știe un singur lucru: când e să se întâmple și vine ceasul rău, nu te pui cu soarta. Nu există barieră, e o chestiune de secundă. Înainte de accidentul meu, la fel, a avut loc un alt accident nenorocit, în care o fetiță de 10 ani și-a scăpat sora, care avea un an și câteva luni, de la etaj. A luat-o în brațe să-i arate ceva și i-a scăpat din mâini. Ce păcate avea fetița aia?

Dumnezeu nu cred că ne vrea răul. Pentru mine a fost ceasul rău și mi s-a întâmplat cea mai mare nenorocire de pe pământ. Rugăciunile te ajută și te întăresc. Ce pot să fac eu mai mult, în momentul ăsta, decât să mă rog? Ce? Vreau să stau liniștit și să-mi spun rugăciunile. Dacă Dumnezeu consideră că mai sunt de folos pe pământ, să mă lase să-mi duc crucea asta toată viața, să trăiesc în necazul ăsta. Dacă nu: «Facă-se voia Ta, Doamne, precum în cer și pe pământ». Ce să fac? Ce pot eu să mai fac? Mie nu-mi rămâne decât să devin un om mai bun, mai credincios, până mi-o veni și mie rândul.

Mă gândesc mereu la un singur lucru. De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine și să-l fi lăsat pe el? Nu ar fi fost atâta suferință, atâta durere, lumea mă uita mult mai repede, nu era așa o mare pierdere dacă mă duceam eu pe lumea cealaltă”, a declarat Ionel Ganea pentru