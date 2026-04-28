Ionel Ganea, eveniment caritabil în memoria fiului său decedat la vârsta de 2 ani. Nume mari ale fotbalului românesc și-au anunțat prezența

Lumea fotbalului din România a fost zguduită în urmă cu aproape un an de moartea fiului lui Ionel Ganea (52 de ani). Memoria micuțului va fi cinstită într-un eveniment caritabil susținut de Asociația Alexandru Ganea, care îi poartă numele și a fost înființată chiar de tatăl său.

Eveniment caritabil organizat de Ionel Ganea în memoria fiului său

După o , care a avut loc la finalul anului trecut în sala de sport a liceului ”Radu Negru” din Făgăraș, fostul mare internațional a pus la punct o nouă întâlnire emoționantă la care vor participa nume mari ale fotbalului din țara noastră.

Pe data de 7 iunie, de la ora 17:00, pe stadionul Municipal din Făgăraș, va avea loc un meci caritabil între o echipă formată din foști și actuali jucători ai echipei naționale a României și o selecționată a județului Brașov.

În tabăra ”tricolorilor” vor juca Marian Aliuță, Gabi Balint, Cristi Bud, Cătălin Cîrjan, Alex Dobre, Ionel și George Ganea, Marian Ivan, Dănuț Lupu, Ionuț Lupescu, Ciprian Marica, Viorel Moldovan, Gabriel Tamaș, Marius Niculae, Darius Olaru, Răzvan Raț, Iosif Rotariu, Ioan Ovidiu Sabău, Tibor Selymes, Bogdan Stelea, Daniel Stângaciu, Eugen Trică, Tiberiu Ghioane, Cristi Dulca, dar și artiștii Ghedi Kamara și Aurelian Temișan.

În selecționata brașovenilor vor evolua printre alții Alexandru Andrași, Laszlo Balint, Marin Barbu, Mugurel Buga, Vlăduț Munteanu, Cristian Nanasi, Daniel Popa, Romeo Surdu și Andrei Șanta.

Unde vor ajunge banii strânși la evenimentul caritabil

Partida caritabilă organizată de Asociația Alexandru Ganea se va desfășura sub sloganul ”Dăruiește bucurie unui copil”. Toate încasările de la această întâlnire vor fi donate pentru cauzele a doi copii cu mari probleme de sănătate.

Pentru acest eveniment susținut de Ionel Ganea există două tipuri de bilete. Unul de participare la meci și care costă 30 de lei și un bilet de susținere a acestor cauze caritabile, fără intrare pe stadion, și în care se pot dona între 5 și 200 de lei. Toate aceste tichete se vând pe site-ul bilete.ro.

Fiul lui Ionel Ganea, sfârșit tragic într-un accident tragic

Fiul cel mic al lui Ionel Ganea, Ioan Anlexandru, după ce s-a luptat aproape o lună pentru viața sa în urma unui accident rutier. La volan se afla chiar tatăl său, în timp ce băiatul era neasigurat pe locul din dreapta.

Mașina condusă de fostul internațional român a intrat într-un autoturism parcat neregulamentar pe marginea drumului. Fiul său a suferit răni grave, a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș, însă nu a mai putut fi salvat și la 6 iunie 2025 a fost declarat decesul.