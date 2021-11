Ionel Ganea insistă pentru numirea lui Gheorghe Hagi la echipa națională: „Eu îl puneam cu japca”

Chiar dacă Gheorghe Hagi a refuzat să preia echipa națională a României, din dorința de a evita un posibil conflict de interese – prin prisma statutului său de acționar majoritar al Farului Constanța, echipă pe care o și antrenează în momentul de față – , Ionel Ganea îi transmite un mesaj cât se poate de ferm lui Răzvan Burleanu: trebuie să facă totul pentru a-l convinge pe „Rege” să accepte oferta.

„Eu îl puneam pe Hagi la echipa națională cu japca. Îl aduceam, îi ofeream ce vrea el, numai să stea”, susține omul care a strâns nu mai puțin de 45 de selecții și a marcat 19 goluri în tricoul primei reprezentative.

Cum Mirel Rădoi după ratarea calificării la Campionatul Mondial de anul viitor și nu pare dispus să revină asupra deciziei, federalii trebuie să se orienteze rapid. Variantele sunt, însă, din ce în ce mai puține. La ora actuală, pe listă s-ar putea afla nume precum Ladislau Boloni, Dan Petrescu, Adrian Mutu sau Edi Iordănescu.

Ionel Ganea îl vrea cu orice preț pe Hagi la națională

Așa trebuie să facem și noi. La câte lucruri bune a făcut Hagi pentru România, în primul rând îi făceam statuie și în al doilea rând îl aduceam la echipa națională. Să n-o mai dăm de gard că e proprietar de club.

E proprietar că așa a vrut el să fie. Nu vedeți că noi, românii, nu ne mai apărăm țara, nu ne mai dorim nimic? Numai să o vindem și s-o distrugi”, a declarat Ionel Ganea la .

„Regele” a refuzat oferta lui Răzvan Burleanu: „Lucrurile sunt clare”

Pus în fața faptului împlinit, Gheorghe Hagi – care a criticat în nenumărate rânduri strategia aleasă de Federație – . Asta deși Răzvan Burleanu îi oferise un proiect pe patru ani.

„Ne-am întâlnit, am avut o discuție în care, de la bun început, lucrurile erau clare. Am spus că, dacă sunt acționar majoritar, nu pot să fiu în altă parte, pentru că ies alte speculații. Am discutat două ore, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situația asta de până acum.

Nu știu ce era dacă eram acționar minoritar, cred era total diferit. Nici n-am vrut să încercăm, pentru că eu nu vreau să creez confuzie unde mă duc, vreau să lucrez unde lucrurile sunt foarte clare, oniective clare și proiect ambițios.

V-am spus că am o singură strategie, aceea de a încerca să devin cel mai bun. Am și eu părerea și opinia mea, cum și dvs aveți să spuneți ce gândiți. Eu am dreptul să spun cum văd lucrurile din punctul meu de vedere.

A fost o situație, lucrurile sunt clare, Ilie v-a zis bine, eu îmi văd de drumul meu, îmi continui proiectul, încerc să fac lucrurile cum le gândesc, sunt acționar, sunt și manager. Eu vreau să mă dezvolt cum trebuie, pentru că vreau să lucrăm frumos și nu are rost să interpretăm ce nu rebuie.

Rămâne să vedem ce va fi în viitor. Eu vreau să îmi găsesc parteneri, nu e de vânzare. Acționari însemnă parteneri, ca să fim mai puternici. E normal și logic. Atât. Vreau să fiu în primele echipe din România, pentru că la Academie și la infrastructură suntem cei mai buni. Mai trebuie să muncim și la echipa mare”, a explicat finanțatorul și antrenorul Farului, la .