Ionel Ganea i-a analizat pe atacanții din SuperLiga! Și-a ales favoritul dintre Bîrligea, Louis Munteanu, Safira și Selmani

Unul dintre cei mai prolifici jucători din naționala României cu 19 goluri marcate în 45 de meciuri, Ionel Ganea le-a făcut o scurtă caracterizare celor mai importanți atacanți din SuperLiga.

Atacanții din SuperLiga, luați la bani mărunți de un fost internațional

Fost golgheter în prima divizie și campion al României cu Rapid și cu Dinamo, Ganea s-a arătat impresionat de Louis Munteanu de la CFR Cluj, în timp ce de la străinii din SuperLiga așteaptă mai mult.

”Bîrligea a fost foarte bun în 2024. Foarte în formă. Dar nu mi se pare că a început bine 2025. E și mult timp accidentat… Gele ăsta e… Are două meciuri foarte bune, două reușite (n.r. – gol cu Dinamo și decisiv în autogolul pe care și l-a dat Turda la Buzău). Să-l vedem în continuare, cum va rezista la presiune.

Louis Munteanu mi se pare în formă, chiar da! E cel mai bun în acest moment dintre atacanții din SuperLiga. A avut și suișuri, și coborâșuri, dar e tare. Chiar dacă a fost într-o pasă proastă în ultima etapă cu Petrolul, când , Munteanu mi se pare cel mai bun”, a declarat Ganea, pentru .

Selmani nu l-a dat pe spate pe Ganea

În ciuda faptului că Alisson Safira și Elvir Koljic au marcat primele goluri pentru Universitatea Craiova și Rapid, fostul mare atacant nu s-a entuziasmat prea tare și așteaptă ca aceștia să continue pe aceeași linie.

”Selmani are momente bune în joc, nu în meciurile cu echipele de top. Nu prea mișcă în acele partide, nu face mare lucru. Are câteva reușite, are merite importante în ascensiunea lui Dinamo, dar și limite.

Safira, de-a venit acum la Craiova, ca și Gele. Să-l mai vedem. Pare bun. , să vedem când va avea presiune. Koljic la Rapid? Să mai tragă de el, poate mai mult. Să-l vedem acum, după ce s-a deblocat”, a spus Ganea.