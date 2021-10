Ionel Ganea îl pune la punct pe Mihai Iosif înainte de Dinamo – Rapid: „Să fie mai modest. A început să latre și nu e bine!” Exclusiv

Fostul mare atacant al Rapidului și al lui Dinamo pentru FANATIK înainte de primul derby după șase ani de zile.

Ganea și-a adus aminte de perioada în care a fost coechipier la Rapid cu Mircea Rednic, dar și de sezonul în care l-a avut antrenor la Dinamo și modul în care reușea să îi motiveze pe „câini”. Nici antrenorul Rapidului nu a scăpat de analiza la sânge a „Ganezului” care l-a pus la punct și pe Deian Sorescu.

Ionel Ganea, cea mai frumoasă amintire din derby-urile Dinamo – Rapid: „Am câștigat meciul decisiv pentru titlu”

Fostul mare atacant și-a adus aminte de cele mai mai tari duelurile dintre Dinamo și Rapid. Pentru Ganea, rămâne pe primul loc duelul din 1999 când a ieșit golgheter și i-a luat titlul lui Dinamo în urma unui meci direct din Ștefan cel Mare:

„Cea mai frumoasă amintire din derby-urile Dinamo – Rapid e de la meciul din 1999 când am câștigat cu 1-0 în Ștefan cel Mare și a fost meciul decisiv pentru titlu. A fost un meci foarte echilibrat. Dinamo avea o echipă puternică atunci cu Lupescu, Vlădoiu, dar nici noi nu stăteam rău”, a spus „Ganezul” în exclusivitate pentru FANATIK.

a explicat cine nu l-a mai dorit la Dinamo și de ce George Copos l-a împins să plece de la Rapid după doar șase luni de zile: „Am plecat de la Dinamo la Rapid chiar dacă mai aveam contract șase luni. Și Borcea nu a mai vrut să îmi facă contract. La Rapid am fost bineprimit tot timpul. Chiar și atunci când am venit de la Dinamo.

La Rapid nu am mai rămas pentru că erau alte interese. Am plecat tot după șase luni. Se urmărea să îl vândă pe Mazilu. Nu prea am mai jucat și am fost și un pic accidentat”.

Ionel Ganea îl pune cu botul pe labe pe antrenorul Rapidului: „Mihăiță să fie mai temperat”

e de părere că Mihai Iosif a început să vorbească prea mult după doar câteva victorii în Liga 1 și îl sfătuiește să fie „mai liniștit”: „Cred că și Mihăiță trebuie să fie un pic mai temperat, mai modest. Să fie mai liniștit. După câteva rezultate a început să latre și asta nu e bine. Când a vorbit prea mult nu a avut nici rezultate”.

Ganea e de părere că Rapidul mai are nevoie de întăriri la mijlocul terenului, chiar dacă Alexandru Albu este cel mai în formă jucător din Casa Pariurilor Liga 1: „Rapidul mai are nevoie de mijlocași. Albu joacă foarte bine dar mai sunt și alți mijlocași buni. Se bat la playoff anul ăsta. Au avut început foarte bun dar nu am înțeles picajul ăsta pe care l-au avut”.

Mircea Rednic, de la coechipierul „Ganezului” la antrenorul acestuia la Dinamo: „E foarte profesionist”

Ionel Ganea l-a cunoscut atât pe jucătorul cât și pe antrenorul Mircea Rednic, pe care l-a apreciat întotdeauna: „El încearcă să îi motiveze și cu bani și cu atmosferă. Tot timpul avea metode lui, înainte de meciuri ieșeam cu echipa să mâncăm. Era foarte de treabă. Eu cu el am fost și colegi la Rapid în 1999 și aveam altă relație. Îmi plăcea de el și era foarte profesionist și ca jucător și ca antrenor. Ai ce să înveți de la el dacă vrei cu adevărat”.

Ganea a vorbit și despre celebrul sistem de rotație al atacanților implementat de Mircea Rednic la Dinamo și care a fost un real succes: „Rednic e un antrenor foarte bun dar are nevoie de jucători. Sper să regleze lucrurile însă are nevoie de rezultate. Când făcea sistemul ăla de rotație cu mine, Danciu și Niculescu avea marfă! Pe mine mă motiva asta foarte mult! Acum poate să mai facă asta doar dacă ne sună pe toți trei să ne reunim iar la Dinamo”.

Ce spune despre confictul dintre Deian Sorescu și Mircea Rednic: „Mă surprinde un pic atitudinea lui”

Deian Sorescu a pierdut banderola de căpitan a lui Dinamo după meciul de la Mediaș în care a avut un schimb de replici cu Mircea Rednic, iar Ionel Ganea i-a transmis un mesaj clar dinamovistului: „Mă surpinde un pic atitutindea lui Deian dar el trebuie să rămână în continuare modest. De câteva meciuri nu a mai dat nici la poartă.

Un jucător care e și liderul echipei ar trebui să se concentreze pe joc și mai puțin pe vorbe. Nu știu câtă dreptate avea Sorescu. Trebuie să înțeleagă că Rednic a fost un jucător foarte bun și a fost și un antrenor bun. Nu există termen de comparație între el și Rednic”.

Din punctul său de vedere, Dinamo are șanse destul de mici să scoată măcar un punct din meciul cu Rapidul, care e pe val după victoria în fața campioanei CFR Cluj: „Pentru Dinamo orice meci e foarte greu și important. Sunt într-o situație dificilă și trebuie să supraviețuiască cumva să rămână în Liga 1. E cea mai proastă perioadă din istorie.

E greu să scoată ceva cu Rapidul. Jucătorii cu siguranță sunt lipsiți de încredere. Rapidul și-a revenit cu victoria asta în fața CFR-ului și au o echipă destul de bună. Nu orice echipă poate să le marcheze două goluri și Clujul să nu își creeze nicio ocazie”.

Unde o poate surpinde Dinamo pe Rapid: „Să dezvolte atacurile pe zona laterală”

Ionel Ganea a analizat pentru FANATIK derby-ul dintre Dinamo și Rapid și consideră că echipa lui Mircea Rednic poate totuși produce surprinza dacă îi va surprinde în benzi pe rapidiști: „Cred că ar fi un atuu destul de bun pentru Dinamo să își dezvolte atacurile pe zona laterală, mai ales că lipsește Junior Morais. Centrările și mingile pe sus nu îi avantajează.

Din moment ce au primit atâtea goluri e clar că problemele cele mai mari la Dinamo sunt în apărare. Orice e posibil. Poate să bată și Dinamo. Fundașii Rapidului nu sunt lenți. Eu nu îl consider pe Grigore un jucător lent. E un fotbalist foarte bun și compensează cu Săpunaru. Totuși Dinamo ar putea să îi surprindă în apărare pe contraatac”.

Ganea, dezamăgit de interzicerea suporterilor pe stadion și opoziția împotriva vaccinării: „E problema lui Gigi Becali”

Ionel Ganea e dezamăgit că primul derby după zece ani dintre Dinamo și Rapid pe stadionul „Dinamo” se va desfășura fără cele două galerii și cu o asistență extrem de redusă din cauza restricțiilor: „Dacă se juca pe Național Arena era un avantaj pentru Rapid, nu pentru Dinamo. Nu cred că e normal să nu se joace cu spectatori. Se putea lăsa în continuare. Eu în cariera mea nu am avut parte de așa ceva. Să nu am suporteri la un meci precum Dinamo – Rapid. Suporterii trebuie să vină la stadion.

E problema lui Gigi Becali dacă îi lasă pe jucători să se vaccineze sau nu. El hotărăște acolo. Nu eu sau tu. Eu m-am vaccinat, George, copiii s-au vaccinat și ei. Soția mea la fel. E medic și ea. O să îi vaccineze pe tot. Jucătorii nu o să mai aibă acces la meciurile internaționale în țările europene.

Nici nu îmi vine să cred. Situația acum în România e mult mai grea decât la începutul pandemiei. Nu cred că se aștepta nimeni. Sunt foarte mulți bolnavi de COVID care nu se testează! Cazurile cred că sunt mult mai multe! E păcat că nu înțeleg. Nici părinții mei nu s-au vaccinat dar sper să reușesc să îi conving. Am vorbit cu mama și vreau să îi fac să înțeleagă că e spre binele lor”, a spus Ionel Ganea în exclusivitate pentru FANATIK.