Ionel Ganea nu le-a menajat pe Dinamo și Rapid înaintea derby-ului: „Nu e neapărat favorită”

Ultima etapă a anului în Superligă aduce un derby de tradiție între Dinamo și Rapid, iar meciul are o importanță deosebită pentru ambele formații.

Ionel Ganea: „Un meci important pentru ambele echipe”

, pe Arena Națională, într-o partidă care s-ar putea să conteze enorm la finalul sezonului regulat din Superligă. „Câinii” antrenați de Zeljko Kopic ar putea să încheie anul pe primul loc cu o victorie, în timp ce Rapid va urca pe loc de play-off dacă se va impune.

Vineri, , iar fanii rapidiști vor primi 7.000 de bilete pentru meciul care va avea loc pe cel mai mare stadion al țării. Ionel Ganea, fost jucător atât la Dinamo, cât și la Rapid, a prefațat meciul dintre cele două formații.

„Un meci important pentru ambele echipe. Dinamo, dacă câștigă, rămâne acolo sus, poate chiar pe primul loc și Rapidul nu știu dacă va mai prinde play-off-ul. Dacă Rapid câștigă, atunci rămâne în lupta pentru play-off. Văd că Dinamo e mai în formă decât ei, dar nu e neapărat favorită, deși Rapid acum pe final e într-o mică cădere de formă.

Cu ambele am fost cât mai profesionist și am câștigat campionatul cu ambele, cu Rapid am luat și Cupa. Să câștige cine e mai bun, ținând cont că am fost la ambele echipe și am jucat.

Nu pot să zic un pronostic, Dinamo joacă bine, a marcat multe goluri, poate să fie favorită, acum depinde și cum abordează Șumi meciul” a declarat Ionel Ganea pentru .

Ganea a jucat la Rapid în două perioade diferite. În 1999 a fost campion alături de giuleșteni, fiind coechipier cu actualul antrenor al Rapidului, Marius Șumudică, iar în 2007 a cucerit Cupa României. La Dinamo, fostul atacant al naționalei a jucat în prima jumătate a sezonului 2006-2007, la capătul căruia „roș-albii” au cucerit titlul.

Derby-ul din tur, ultimul meci al lui Neil Lennon în Giulești

În turul campionatului, . Claudiu Petrila a marcat primul pentru Rapid, din penalty, iar Astrit Selmani a egalat tot dintr-o lovitură de la 11 metri.

A fost ultimul meci al nord-irlandezului Neil Lennon pe banca Rapidului, acesta fiind demis după câteva zile și înlocuit cu Marius Șumudică.