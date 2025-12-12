Ionel Ganea, prima apariție în public după ce i-a murit fiul în vârstă de 2 ani. Unde a fost prezent fostul internațional. Video

ADVERTISEMENT

În iunie, familia lui Ionel Ganea a fost lovită de o tragedie cruntă. Alexandru, fiul de 2 ani, al ex-atacantului de la Rapid și Dinamo, și-a pierdut viața, pe un pat de spital, după ce a fost implicat într-un accident rutier. La aproximativ șase luni distanță, fostul “tricolor” a organizat un eveniment pentru a-și omagia băiatul, trecut în neființă mult, mult prea devreme.

Cum arată Ionel Ganea, la șase luni distanță după ce i-a murit fiul cel mic

Memorialul a avut loc la Făgăraș, orașul natal al lui Ionel Ganea, în sala de sport a Liceului „Radu Negru”. La eveniment au fost prezente patru echipe: reprezentativa României, Nitramonia Făgăraș, Chimia Victoria și FC Brașov.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, Daniel Chiriță, Eugen Trică, Dumitru Stângaciu, Iosif Rotariu și Marian Aliuță au fost doar câțiva dintre fotbaliștii importanți care au ținut să fie alături de Ionel Ganea. A fost prima apariție în public a fostului internațional român de când și-a pierdut fiul. Toți cei prezenți l-au încurajat pe ex-fotbalist, care încă nu și-a revenit după tragedia care i-a lovit familia.

Cum s-a petrecut tragedia

La începutul lunii iunie, Alexandru, , după ce s-a luptat zile întregi pentru viața lui. Micuțul a fost grav rănit într-un accident rutier. La volan era tatăl său, care, într-un moment de neatenție, a intrat într-o mașină parcată neregulamentar pe marginea drumului.

ADVERTISEMENT

Alexandru a fost transportat de urgență la spital, dar doctorii, în ciuda efortului depus, nu l-au mai putut salva. Micuțul a murit pe 6 iunie.

ADVERTISEMENT

În ce stare se află Ionel Ganea, potrivit lui Marius Șumudică

Zilele trecute, despre fostul său coleg de la Rapid. Potrivit acestuia, Ionel Ganea suferă enorm după accidentul care i-a luat fiul și este cu moralul la pământ.

„M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem unde mă duc. Nu ajung la un consens, vorbesc cu unii, cu alții…

ADVERTISEMENT

El mi-a zis: «Să fii bucuros că încă te caută lumea. Astea nu sunt probleme. Probleme sunt ce am eu». M-am gândit imediat la ce a pățit, la acel eveniment. Era dărâmat total. Simțeam că suferă, un om suferind care se simțea vinovat.

Mi-a spus: «Dacă te duci pe undeva la vreo echipă să îl iei și pe George al meu, că uite, are probleme financiare». Dărâmat total. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet. Am stat zece minute de vorbă cu el. Am fost colegi la Rapid. Vorbea și plângea. Mi-a zis: «Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu»”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.