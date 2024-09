Ionel Ganea, prima reacție după scandalul cu vecinul. Nu s-a putut abține: „Un retardat, nu-l duce capul. Ce, eram criminal?”. Exclusiv

Fostul internațional incidentul ajungând și în atenția Poliției. El a fost acuzat de agresiune, dar a lămurit toată povestea într-o intervenție la emisiunea

Prima reacție a lui Ionel Ganea după scandalul cu un vecin: „Un retardat!”

Incidentul dintre Ionel Ganea și vecinul său a avut loc în Voluntari, la vila pe care fostul internațional o deține în această localitate. El susține că persoana cu care a intrat în conflict i-a închis în mod abuziv drumul de acces către locuință, deranjată de comportamentul persoanelor care stau în chirie în imobilul respectiv.

ADVERTISEMENT

Ionel Ganea spune că tot conflictul a fost prezentat în mod exagerat, nu a existat nicio violență fizică, dovadă fiind faptul că procurorul care instrumentează cazul nu a aprobat vreun ordin de restricție care să-l vizeze.

„Când am citit presa, zici că nu știu moarte de om ai făcut. Așa mi s-a părut. Zici că Ionel Ganea e criminal. Când am văzut toate titlurile de peste tot, mă întrebam ce ai mai făcut…”, a deschis discuția pe subiect moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Zici că am omorât pe cineva… Nu te mai poți certa cu nimeni că gata… E o exagerare mare din partea lor, nu știu de ce exagerează așa, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Nu am bătut pe nimeni, nu am lovit pe nimeni…

Acum, sincer, vi se pare că nu e exagerat ce s-a scris sau ce s-a spus? E o exagerare, nu s-a întâmplat absolut nimic, drept dovadă că procuroru le-a respins ordinul de protecție. De aia v-am zis că nu am făcut nimic. Dacă făceam, da… Îmi asumam, da, am făcut! Și gata!

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, verbal, așa, a fost o discuție. Dar eu nu am avut treabă cu el. El a pus acolo, dar nu avea voie să pună, că e drum de acces, e gard… Cum să te pui tu să-mi obstrucționezi mie accesul la casa mea după 22 de ani? Îți dai seama ce retardat? Ce om pe care nu-l duce capul?

El vorbește în numele la toți de pe strada aia, el se proclamă acolo marele patron, marele… Zici că e drumul lu mă-sa. Înțelegeți? Dar eu nu am treabă cu el, v-am mai spus.

ADVERTISEMENT

Vă puteți informa că nu e vorba despre niciun ordin de protecție, v-am spus tot adevărul despre ce s-a întâmplat”, a declarat Ionel Ganea la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți vineri, de la ora 10:30.

Ionel Ganea RUPE TACEREA! DETALIILE despre SCANDALUL cu VECINUL