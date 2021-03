Ionel Ganea se teme de un aranjament la EURO U21 2021: “Ungurii ar trebui să pună probleme dacă au demnitate”

Ionel Ganea a analizat partidele României U21, acolo unde George, fiul său, a fost titular în primele două partide ale selecționatei lui Adrian Mutu, dar se teme de un aranjament la meciul dintre Ungaria și Olanda.

„Ganezul” a vorbit și despre duelul dintre România și Germania, 0-1, și spune că România putea obține un punct prețios împotriva naționalei lui Joachim Low.

Totodată, Ionel Ganea a vorbit și despre situația de la Dinamo, dar își amintește cu nostalgie de perioada în care la conducerea „câinilor” se aflau Cristi Borcea, Vasile Turcu și Nicolae Badea.

Ionel Ganea se teme de un aranjament la EURO U21 2021

Ionel Ganea a vorbit despre meciurile României U21 și se teme de un posibil aranjament în partida dintre Ungaria și Olanda. „ Eu cred că echipa s-a mișcat destul de bine. Îmi plac principiile lui Mutu, folosește o singură echipă. Acum, prin această suspendare e nevoie să își schimbe echipa.

George s-a mișcat destul de bine, dar nu a reușit să marcheze. Chiar dacă nu a marcat s-a mișcat bine, a alergat, per total mi-a plăcut. George are tehnică și viteză, iar în fotbalul de azi viteza e numărul unu. Eu eram mai robust, el e mai atletic, dar are timp să pună masă pe el”.

„El e supărat pentru suspendare, ați văzut ce s-a întâmplat la meciul cu Ungaria, ce arbitraj am avut. Scorul putea să fie mult mai mare dacă arbitrul era corect. Să ai un penalty atât de clar și să nu îl dai, mi se părea strigător la cer.

Eu sper să ne calificăm și sper ca ungurii să joace cu aceeași dăruire și ardoare cum au jucat cu noi. Dacă au demnitate și ținând cont că se joacă la ei în țară, ar trebui să pună probleme.

Cum mai multă șansă pe final puteam obține un punct. Germania a controlat jocul, a avut ocazii, dar scorul a fost 1-0 și putea fi 1-1”, a mai spus Ionel Ganea la TV DigiSport.

„Negoiță și-a scos banii cu vârf și îndesat de la Dinamo!”

„Eu dacă m-am născut și am crescut în România, pot spune că am în continuare încredere în Mirel și în jucători, dar vreau să îi văd mai motivați înainte de meciuri.

Dinamo nu o să mai aibă conducători ca Borcea, Badea sau Turcu, Dumnezeu să-l ierte. Nu e normal ca unii să conducă pe banii suporterilor.

Domnul Negoiță și-a scos banii cu vârf și îndesat, nu trebuie să îl plângem, că prin firmele lui se făceau toate combinațiile”, a mai spus Ionel Ganea.