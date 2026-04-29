Ionel Ganea și-a deschis sufletul după accidentul în care i-a murit fiul de doi ani: „Te schimbă pentru totdeauna!”. Gest incredibil făcut în memoria lui Alexandru

Ionel Ganea a vorbit despre asociația pe care a creat-o în memoria fiului său, Alexandru, decedat în 2025, la vârsta de doar 2 ani, în urma unui accident tragic.
Bogdan Mariș
29.04.2026 | 12:45
Ionel Ganea a vorbit în premieră despre accidentul în care i-a murit fiul de doi ani
Familia lui Ionel Ganea (52 de ani) a primit o lovitură teribilă anul trecut, după ce fiul fostului mare atacant, Alexandru, a decedat la vârsta de doar 2 ani în urma unui accident tragic. Fostul internațional a creat o Asociație în memoria fiului său, care organizează un nou eveniment în această vară, cu scopul de a strânge fonduri pentru copii care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Ionel Ganea, mesaj cutremurător despre Asociația creată în memoria fiului său

Asociația Alexandru Ganea organizează în această vară a doua ediție a evenimentului caritabil „In Memoriam Ioan Alexandru Ganea”, la care vor participa nume uriașe din fotbalul românesc. În prezentarea evenimentului, Ionel Ganea a descris situația cumplită în care s-a aflat după decesul fiului său, dar și modul în care tragedia a dus la înființarea acestei Asociații.

„Sunt momente în viață pe care nu le poți explica. Doar le trăiești… și te schimbă pentru totdeauna. Sunt Ionel Ganea. Și, înainte de orice, sunt tatăl lui Alexandru.

Într-o clipă, tot ce aveam mai prețios s-a rupt. Un accident. O luptă. Speranță… și apoi liniște. O liniște pe care niciun părinte nu ar trebui să o cunoască. Eu și soția mea, Monica, am rămas cu un gol pe care nimic nu îl poate umple. Cu întrebări fără răspuns. Cu dorul care nu pleacă niciodată. Și totuși, în mijlocul acestei dureri, a apărut un gând care nu ne-a dat pace: dacă nu mai putem face nimic pentru copilul nostru… putem face ceva pentru alții? Așa s-a născut această asociație. Nu din putere. Ci din durere.

Nu dintr-un plan. Ci din iubirea pentru Alexandru. Vrem ca numele lui să însemne mai mult decât o pierdere. Vrem ca povestea lui să meargă mai departe prin fiecare copil ajutat, prin fiecare șansă oferită, prin fiecare zâmbet readus. Aceasta este promisiunea noastră: că Alexandru nu va fi uitat. Că, prin ceea ce facem, el va continua să trăiască în binele pe care îl aducem în viețile altor copii. Dacă ești aici, înseamnă că poți face parte din această poveste. O poveste născută din durere… dar construită pe speranță”, a transmis Ionel Ganea. Prima ediție a evenimentului caritabil dedicat lui Alexandru Ganea a avut loc în decembrie 2025.

Ionel Ganea, proiect extraordinar în memoria fiului său

Organizația prezintă mai apoi modul în care Ionel Ganea a inițiat acest proiect: „Ionel Ganea, tatăl lui Alexandru, se află la baza înființării acestei asociații, din dorința de a construi un sprijin real pentru copiii care au nevoie de ajutor. Cu o carieră construită pas cu pas, prin muncă și determinare, Ionel Ganea s-a remarcat ca unul dintre atacanții importanți ai României. A evoluat în Liga 1, unde a cunoscut consacrarea, iar apoi a făcut pasul către fotbalul internațional, jucând în campionate puternice precum Germania și Anglia.

Pentru echipa națională a României a avut peste 40 de selecții și 19 goluri, fiind cunoscut pentru momente decisive și pentru determinarea sa pe teren. Același principiu după care și-a construit cariera îl aplică astăzi și în dezvoltarea asociației: seriozitate, implicare constantă și obiective clare. Experiența acumulată în ani, alături de relațiile construite în fotbalul internațional – colegi, cluburi și oameni din industrie – devin un avantaj real în susținerea cauzelor asociației.

Prin aceste conexiuni, scopul este atragerea de sprijin, parteneriate și resurse pentru copiii care au nevoie de ajutor. Astfel, implicarea lui Ionel Ganea nu este doar una personală, ci una activă și orientată spre rezultate, cu obiectivul de a construi această asociație pe baze solide, exact cum și-a construit întreaga carieră”. Fiul lui Ionel Ganea, Alexandru, a decedat la vârsta de 2 ani în iunie 2025, la aproape o lună după ce a fost implicat într-un accident cumplit.

