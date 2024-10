Ionel Ganea, ultimele detalii despre diferendul cu vecinul din Voluntari. „Ar trebui să-i facem un țarc, să-și cumpere elicopter”. Poliția și Parchetul i-au dat dreptate!

. Totul a avut loc la începutul lunii septembrie, iar fostul internațional a primit un ordine de resticție, fiind acuzat de agresiune fizică. Invitat la , fostul fotbalist a făcut lumină și a anunțat ultimele detalii ale altercației.

Ionel Ganea: „Am primit răspuns de la Primărie”

Ionel Ganea a fost surprins de camerele de luat vederi în momentul scandalului din Voluntari. Fostul atacant al „Generației de Aur” a putut fi văzut cum l-a bruscat pe vecinul său și cum a reacționat violent la persoana care a încercat să-l înregistreze. Motivul ar fi fost că vecinul i-ar fi obstrucționat accesul în curtea personală și că l-ar fi hărțuit constant

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe în fiecare luni, marți și joi de la 10:30, Ionel Ganea a dezvăluit ultimele informații cu privire la evenimentul din septembrie: „Păi am primit răspuns de la Primărie, unde vecinul a fost amendat și a pus acolo un gard ilegal și pe terenul meu. Pentru că era un drum de servitute, el a radiat servitutea și și-a făcut drum privat.

Și m-am adresat totodată și poliției și la fel am primit din partea poliției un răspuns. Că mi s-a tulburat posesia. Primăria l-a amendat. L-au obligat să dea gardul jos și el tot nu a vrut să ia gardul jos. Tot acolo e gardul. Când am fost acolo la fața locului din nou cu poliția, ei au constatat că mi-a tulburat posesia, încălcat viața privată și m-a hărțuit. Că filmează zi de zi pe acolo, pune pe un grup din ăsta de acolo de pe stradă și tot așa. Are obligația să dea gardul jos”, a declarat Ionel Ganea la emisiune.

ADVERTISEMENT

Ionel Ganea a fost hărțuit de vecinul său

„Încalcă și dreptul la viața privată. Înseamnă că îmi filmează în curte, în casă, non-stop. (n.r. s-a deschis un dosar de natură penală împotriva vecinului) Da, astea sunt procedurile. Are trei capete de acuzare: tulburare de posesie, încălcarea vieții private și hărțuire. (n.r. se poate termina într-un dosar penal) Normal. El a radiat drumul de servitute și nu avea dreptul, pentru că este intabulat ca drum de servitute.

Care merge pe strada aia pe acolo, iese el la poartă și zice că ce cauți tu pe acolo, că e drum proprietate privată. Bineînțeles că și topometristul care a făcut lucrarea acolo a făcut-o ilegal și o răspundă și acel topometrist”, a adăugat fostul internațional român.

ADVERTISEMENT

FANATIK a făcut rost de documentele oficiale întocmite de Primărie și de Poliție. În acele acte, instituțiile îi dau dreptate lui Ionel Ganea în scandalul cu vecinul din Voluntari: „Păi aveam dreptate, eu v-am spus că aveam dreptate. N-am greșit cu nimic, dar există și documente de când am cumpărat casa. Există CF-ul cu 800 de metri de drum pentru toți vecinii de acolo din zonă.

Și s-a trezit acest domn să facă el acuma ce a făcut. (n.r. el e ca în Vestul Sălbatic, cam așa văd eu lucrurile) Păi da, dar el acum dacă și-a radiat servitutea, el n-ar mai trebui să treacă pe drumul nostru. Noi ar trebui să-i facem acolo un țarc, să-l închidem acolo și să-și cumpere elicopter. El merge pe drumul nostru.

ADVERTISEMENT

Eu plătesc impozit acolo pe drumul ăla. Tu dacă vrei să treci de mine sau de el, să te duci la un prieten în spatele nostru, el stă pe cameră, iese afară și te întreabă cine ești, unde mergi. Zice că aici e proprietate privată, ceea ce el nu avea voie să facă.

Vecinul l-a evitat pe Ionel Ganea

(n.r. v-ați mai întâlnit cu el, cu vecinul?) M-am dus pe acolo, nu mai era pe acolo. Oricum nu iese din casă, stă acolo prin casă. După ce plec eu, iese și el. (n.r. îi e frică de tine?) Nu neapărat. Dar na, ce să zic. Și Parchetul mi-a dat dreptate. (n.r. domnul nu riscă pușcăria dacă continuă așa?) E treaba lui. Da, mai sunt și 2-3 vecini care sunt cu el acolo, îi țin apărarea și așa mai departe. Dar eu în 22 de ani nu am deranjat pe nimeni acolo, n-am supărat pe nimeni.

Chiar dacă au fost acolo vecini care mi-au pus mașina la poartă, n-am avut treabă cu ei. I-am lăsat în pace, adică am fost maleabil și respectos, că sunt mai în vârstă ca mine unii. (n.r. toate instituțiile statului ți-au dat dreptate până la urmă?) Eu nu sunt scandalagiu, v-am spus că dacă am dreptate mă apăr. Ce să fac?

(n.r. trebuie să dărâme gardul?) Da, să și-l ia. Problema e că el s-a dus cu gardul ăla și l-a pus și pe altă proprietate la alți vecini. O să mai primească în continuare amendă, probabil mult mai mare. Dosarul penal merge mai departe. El a făcut o ilegalitate, în sensul că a radiat drumul de servitute care era deja din 2002. Și înscris în cartea funciară.

(n.r. cum te-au prezentat mulți după incident) Ziceai că am pus bombe acolo în Israel. Deci n-am greșit cu nimic, v-am zis. Bine, presa, o mare parte din ei, n-a vrut să publice documentele pe care le-am dat. I-au publicat la nesimțit numai ce a filmat el și atât. A mai și mințit, că i-am dat cu pumnul în față și că nu știu ce. (n.r. ți-a făcut și el plângere că l-ai lovit?) Da, a zis că i-am dat cu pumnul în gură. Păi nu i-am dat, i-am zis că dacă-ți dădeam un pumn în gură aici nu mai vorbeai deloc”, a încheiat Ionel Ganea.

FOTO ȘOC! DECIZIA POLIȚIEI după SCANDALUL dintre Ionel Ganea și VECINUL CU GARDUL!