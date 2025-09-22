Ionel Ganea, victorie în instanță! Ce sumă va încasa fostul internațional român

, deoarece . Recent, fostul internațional român a câștigat un proces cu ultimul club la care a activat ca tehnician, Dunărea Călărași.

Ionel Ganea va primi o sumă importantă

În sezonul 2020-2021, Ionel Ganea a ocupat funcția de director tehnic la fosta prim-divizionară Dunărea Călărași, grupare care la acel moment se afla în Liga 2. După ce a plecat de la echipă, fostul atacant a dat clubul în judecată din cauza unor salarii restante, iar instanța i-a dat câștig de cauză.

Conform , Ionel Ganea ar trebui să încaseze peste 10.000 de euro de la clubul din Călărași, după ce judecătorii au decis că gruparea din Liga 3 a ieșit din insolvență și își poate continua activitatea. Fostul internațional român și-a început cariera de antrenor în 2009 și a activat ca „principal” la Dinamo II, Rapid Ghidighici, U Cluj, Rapid, Dunărea Călărași, FC Voluntari și ACS Poli Timișoara.

Ce riscă Ionel Ganea după accidentul cumplit care a dus la decesul fiului său

În luna mai, Ionel Ganea a fost implicat într-un accident groaznic, în care fiul său de doar 2 ani și-a pierdut viața. Situația a fost analizată din punct de vedere juridic de avocatul Adrian Cuculis, care a dezvăluit ce pedeapsă ar putea primi Ionel Ganea. „Sigur că legea va ține cont că tatăl era la volan.

Să ne amintim de Ferma Dacilor, unde atâția oameni au murit, inclusiv propriul copil al proprietarului. E evident că de lucrurile astea ții cont în repararea pagubei și nu funcționezi precum un robot. Aici intervine diferența dintre un robot și propria noastră conștiință.

Cu siguranță se va ține cont și probabil va fi o pedeapsă absolut minimală. Fiind reglementată între doi și șapte ani, probabil că va fi cu recunoaștere și o să-i dea un an de zile cu suspendare”, a declarat acesta pentru .