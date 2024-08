Ionela Cozmiuc nu e convinsă să se retragă după aurul de la Mondiale: ”Pe viitor există șanse să mă întorc”

După ce a câștigat argintul alături de Gianina van Groningen la Jocurile Olimpice, sportiva legitimată la CS Dinamo a dat marea lovitură la Mondialele din Canada și , la ceea ce se anunța ultima sa cursă din carieră.

Aurul de la Mondiale a făcut-o pe Ionela Cozmiuc să se mai gândească în privința retragerii

În ciuda faptului că a anunțat într-un interviu pentru FANATIK, , că se va retrage din activitate, Ionel Cozmiuc a lăsat o portiță deschisă pentru revenire după aurul de la Mondiale.

ADVERTISEMENT

”Sunt foarte bucuroasă, am câștigat iar aurul mondial în proba de simplu. Închei acest an cum mi-am dorit. Pot spune că e un final perfect de carieră, dar niciodată să nu spui niciodată. Este finalul acestui an, mă gândesc serios dacă să pun vâslele în cui pentru totdeauna sau să mă întorc. Nu imediat, dar pe viitor există șanse să mă întorc.

Eu am fost pregătită psihic, știam din primăvară că vreau să particip la Campionatul Mondial. Nu mi-am lăsat organismul să se relaxeze. Acum, dă semne de epuizare. A fost un an perfect, nu îmi puteam dori mai mult.

ADVERTISEMENT

Tinerii au făcut niște curse extraordinare, avem viitor, canotajul românesc are viitor. Îmi doresc să îmi revăd familia, nu am fost deloc acasă după Jocurile Olimpice. Îmi doresc să mă relaxez și să mă bucur de cei dragi.

O să îmi fie dor de colectivul de la canotaj, de senzația de familie mare. Mie mi-a plăcut mult acest sport, l-am făcut de plăcere. Încă nu îmi văd viața fără el, dar mă voi obișnui ușor-ușor”, a declarat Cozmiuc, la întoarcerea acasă.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru familia Cozmiuc

Soții Ionela și Marius Cozmiuc au avut onoarea de purta drapelul României la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Cei doi că vor fi ambasadorii țării la ceremonia de pe Sena.

Ionela și Marius formează , s-au căsătorit în 2017 și deja au decis să se retragă împreună după Campionatele Mondiale pentru a se dedica mai mult vieții de familie.

ADVERTISEMENT

Absolventă a Universității din Craiova, unde a urmat și un master, Ionela Cozmiuc își dorește să rămână în preajma sportului care a făcut-o celebră, însă în același timp își dorește să aibă 3 copii.