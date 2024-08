Ionela Cozmiuc se retrage din activitate cu medalia olimpică: “Îmi va fi foarte dor!” Mesajul emoţionant al Gianinei van Groningen: “Sunt recunoscătoare că a crezut în mine”. Video exclusiv

şi ultima medalie care le lipsea din palmares. Parteneriatul de succes început în 2016 se încheie cu argintul olimpic. Este şi finalul probei de dublu vâsle categorie uşoară la JO, care nu va mai fi în program la Los Angeles.

Ionela Cozmiuc se retrage din activitate cu medalia olimpică

Ionela Cozmiuc a luat hotărârea să se retragă din activitate la finalul verii, după Campionatele Mondiale din Canada. pentru a se concentra mai mult de familie, ambii fiind medaliaţi olimpici, iar la Paris au fost port-drapelul României.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK după finalul probelor de canotaj, Ionela Cozmiuc a declarat că simte o senzaţie de bucurie pentru argintul olimpic, chiar dacă echipajul românesc a fost favorit la aur:

“În sfârşit am reuşit şi eu să îmi adjudec o medalie olimpică. Dacă imediat după ce am câştigat-o nu simţeam nimic şi mă gândeam că este un lucru tare ciudat, după ce a trecut timpul şi am mers la pas prin Paris, toată lumea ne oprea să facă poze cu noi, să ne felicite. Este un lucru senzaţional.

“Sunt mândră că am reuşit să câştig o medalie pentru mine”

Am sentimentul acela al bucuriei, al lucrului bine făcut şi sunt mândră că am reuşit să câştig o medalie pentru mine, pentru România. Toată lumea a mers cu medalia la gât, prin oraş. Contextul a fost să aducem medalia olimpică printre oameni.

La Jocurile Olimpice timpii din serii şi semifinale au fost mai buni ai noştri, dar nu ne-am confruntat niciodată în direct şi nu poţi să compari o serie cu alta. În finală am dat tot ce am putut. S-a văzut şi pe podium. Nu reuşeam să mă bucur de moment pentru că îmi era foarte rău. Ne bucurăm că am luptat frumos pentru a câştiga aurul”, a spus Ionela Cozmiuc.

Împreună cu Gianina van Groningen, la trei ediţii de JO: “A fost un parteneriat de succes”

Împreună cu Gianina van Groningen, Ionela Cozmiuc a trecut prin trei ediţii ale Jocurilor Olimpice, reuşind să câştige atât aurul mondial, cât şi cel european în barca de dublu vâsle, categoria uşoară:

“Proba de categorie uşoară s-a scos din programul olimpic şi mă bucur că, împreună cu Gianina, am reuşit să fim pe podium la ultima ediţie. A fost un parteneriat de succes dacă luăm în considerare toate medaliile obţinute împreună. Suntem duble campioane mondiale, campioane europene şi iată, medaliate cu argint la Jocurile Olimpice.

Ne-am fi dorit să câştigăm tot ce se putea. Şi ceilalţi îşi doresc şi ei luptă. Toată lumea spunea că noi suntem favorite, dar noi nu ne-am întâlnit cu această echipă până în finala olimpică. La Europene când am învins echipajul Marii Britanii, ele nu au fost în această formulă”, a povestit Ionela Cozmiuc pentru FANATIK.

Ultima cursă, la Mondialele din Canada: “Cred că îmi va fi foarte dor, o să profit cât o să pot. Apoi, mă voi axa pe familie”

Cursa de la Paris nu a fost ultima din cariera Ionelei Cozmiuc. Sportiva va participa în finalul lunii august la Campionatele Mondiale de canotaj din Canada, în cursa de simplu, probă neolimpică. Apoi, se va dedica în totalitate familiei:

“Eu încă mai am puţină treabă în canotaj. Vreau să merg în simplu la Campionatul Mondial din Canada, în simplu. M-am hotărât să fac acest lucru deoarece acesta va fi ultimul meu concurs în canotaj. Cred că îmi va fi foarte dor, o să profit cât o să pot. Apoi, mă voi axa pe familie.

Dacă ar fi să o iau de la capăt şi aici mă refer la începuturile mele din canotaj până acum, ştiind cât de multă muncă este în spate, eu nu le-aş numi sacrificii pentru că am făcut de plăcere, nu aş sta pe gânduri nici măcar o secundă”, a fost mesajul Ionelei Cozmiuc.

Ionela Cozmiuc se retrage din activitate cu medalia olimpică: "Îmi va fi foarte dor!"

Gianina van Groningen s-a întors în barcă pentru medalia olimpică: “Mi-am încheiat palmaresul”

Gianina van Groningen a fost partenera de barcă a Ionelei Cozmiuc în ultimii opt ani. Au trecut împreună prin bune şi prin rele, prin trei ediţii de Jocuri Olimpice.

După ediţia de la Tokyo, Gianina van Groningen s-a retras pentru 10 luni din canotaj, dar a revenit cu forţe proaspete pentru un ultim “asalt olimpic”, la Paris. Şi a reuşit:

“Mi-am încheiat palmaresul. Am luat medalii la toate competiţiile la care poţi să iei, ca sportiv. Este un sentiment de împlinire, acum că vedem lucrurile puţin la rece, nu imediat după cursă.

Mă bucur şi sunt mândră că am reuşit să obţin acest rezultat şi că fac parte din echipa frumoasă a canotajului românesc. Sunt mândră că ducem atâtea medalii acasă”, a spus Gianina van Groningen.

Finală olimpică de mare intensitate: “Am tras ca nişte câini!”

Despre finala olimpică în care au luptat de la egal la egal pentru aur cu echipajul Marii Britanii, canotoarea spune că au tras ca nişite “câini”, au dat totul, iar în final nu are cum să fie dezamăgită cu argintul:

“A fost o cursă foarte frumoasă şi foarte grea. Am tras ca nişte câini, am dat totul până în final. A fost o cursă bună, suntem mândre, mulţumite. În primul rând, voiam să facem cursele foarte bune şi ce e după finiş să fie un bonus.

Echipa pe care am format-o după ce m-am întors anul trecut este una foarte bună şi la a treia ediţie de Jocuri Olimpice la care am participat am luat şi medalia”, a povestit sportiva.

Mesaj emoţionant pentru colega Ionela Cozmiuc: “Sunt foarte recunoscătoare că a crezut în mine”

În final, Gianina van Groningen i-a transmis un mesaj emoţionant Ionelei Cozmiuc, cea alături de care a fost împreună în barcă toţi aceşti ani, spunând că este recunoscătoare pentru tot ce au realizat, fiind mândră de cariera Ionelei Cozmiuc:

“Noi am construit barca asta. Am avut cele mai bune rezultate. A fost o echipă formată de la zero, care a trecut şi prin bune şi prin rele. Ca într-o căsnicie. Sunt foarte mândră de Ionela şi de ce a reuşit în canotaj, în barca în care suntem.

Sunt foarte mândră de ea că nu a renunţat şi a continuat când eu am avut nevoie de pauză. În acelaşi timp, sunt foarte recunoscătoare că a crezut în mine, am crezut amândouă în barca asta şi clar rezultatul s-a văzut”, a încheiat Gianina van Groningen.

Este final de drum şi pentru proba de dublu vâsle categorie uşoară la Jocurile Olimpice. Începând cu anul 2028, va intra în programul olimpic proba de beach rowing.

Gianina van Groningen, mesaj emoţionant pentru Ionela Cozmiuc