Ionela Cozmiuc și Geanina van Groningen, epuizate după ce au ieșit pe 2 la JO: „Suntem puțin șifonate” / „D-asta m-am întors”

Ionela Cozmiuc și Geanina van Groningen au urcat pe a doua treaptă a podiumului. Înainte să vină la interviuri, vicecampioanele olimpice au acuzat o stare de leșin.

Ionela Cozmiuc și Geanina van Groningen, la capătul puterilor după ce au cucerit argintul olimpic: „Obiectiv îndeplinit”

Ionela Cozmiuc și Gianina van Groningen au cucerit argintul după ce au terminat cu un timp de 06:48.78 în cursa de dublu vâsle categorie ușoară. Obiectiv îndeplinit pentru van Groningen, c singura care îi lipsea.

„A fost o cursă foarte bună, foarte grea, am lăsat tot pe apă. Din păcate, astăzi a fost Marea Britanie mai bună. Suntem foarte fericite pentru rezultatul ăsta, am luat argintul olimpic. E un lucru foarte mare pentru noi și România. Chiar sunt mândră de ce am reușit să facem.

Suntem puțin șifonate, dar suntem cât se poate de bine. Am fost bine, în formă la fiecare cursă. Am fost pregătite, dar acum clar suntem obosite. Ne ia răul pe rând. Așteptăm tot ce înseamnă media după cursă și să putem să mergem în cameră să ne odihnim. Nici nu știm cine a venit pe locurile 3, 4, 5 și 6.

E un obiectiv îndeplinit, de care suntem amândouă mândre. Noi ne-am antrenat să ne facem cursele noastre cele mai bune. Sunt foarte mândră de cursele pe care le-am făcut și de echipa pe care am făcut-o.

De asta m-am întors anul trecut, pentru Paris. Anul trecut pe vremea asta am vrut să fiu în formă, să reintru în barca de dublu. Pentru asta ne-am întors. A fost un lucru pe care l-am simțit că mi-l datorez mie, că îl datorăm acestei bărci”, a declarat Gianina van Groningen la finalul cursei.

„Trebuie să realizez ce s-a întâmplat”

Și pentru Ionela Cozmiuc, Paris 2024 reprezintă prima ediție a Jocurilor Olimpice la care reușește să urce pe podium. JO Paris 2024 este totodată și ultima în care a avut loc proba de dublu vâsle feminin categorie ușoară.

„Suntem foarte mândre de acest rezultat, suntem mândre că suntem pe podium olimpic la ultima ediție cu această categorie la Jocurile Olimpice. Trebuie să realizez ce s-a întâmplat astăzi pentru a spune mai multe.

Mi-am dorit foarte mult o medalie, iată că e la gâtul nostru. Culoarea e mai puțin importantă. E prima noastră medalie olimpică. Prima și singura. Așa că ne bucurăm de mement”, a completat Ionela Cozmiuc.

4 medalii are până acum la canotaj România la Paris 2024: ( 1 aur, 3 argint)