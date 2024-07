Ionela Cozmiuc și Gianina van Groningen, avertisment pentru adversare după calificarea în semifinale: ”Suntem aici pentru un singur lucru”

Canotoarele noastre au acces , după ce au câștigat detașat seria în care au evoluat, devansând echipajele din SUA şi Peru.

Ionela Cozmiuc și Gianina van Groningen, prima reacție după calificarea în semifinale

La finalul cursei care le-a adus calificarea, Ionela Cozmiuc și Gianina van Groningen au transmis un mesaj clar adversarelor sale și au anunțat că au venit la Paris doar cu gândul de a câștiga titlul olimpic.

ADVERTISEMENT

”Suntem aici pentru un singur lucru, să câștigăm! Ne vom bucura de fiecare moment și vom lupta cu fiecare bucățică de suflet și energie pentru acest vis!”, a declarat Ionela Cozmiuc, cea care .

”E o atmosferă impresionantă, mă motivează faptul că am familia aici, au venit să ne vadă, a fost perfect azi pentru noi, și, putem și mai bine!”, a spus și Gianina van Groningen, conform paginii de Facebook a COSR.

ADVERTISEMENT

Fetele din echipajul de patru rame, convinse că pot produce surpriza în finală

Barca de patru rame a fetelor, avându-le în componență pe Amalia Bereș, Magdalena Rusu, Maria Lehaci și Adriana Adam, e prima ambarcațiune a României care s-a calificat în finală la Jocurile Olimpice de la Paris.

”Finala e finală. Mai avem un pic de rectificat, startul și finișul. Noi am simțit că nu am avut ritm și, cum am mai spus, dacă îmbunătățim și startul, ar putea să fie o cursă perfectă. În orice caz, suntem încrezătoare și vă invităm să ne urmăriți în finală, promitem spectacol!”, a afirmat Bereș.

ADVERTISEMENT

”La acest nivel nimeni nu este de neînvins. A fost un pic dificil cu condițiile, vântul un pic mai multă contră, mai mult lateral, se modifică, dar gestionăm foarte bine. Doamne ajută să fie bine!”, a precizat și Rusu.

”Suntem în finală și acolo totul va fi altfel, vom gestiona cursa în așa fel încât să îi bucurăm pe toți cei care ne susțin. Atmosfera de aici e impresionantă!”, a dezvăluit Adriana Adam.

ADVERTISEMENT

”Ne bucurăm că ne-am calificat direct în finală pentru a ne focusa pe barca de 8+1, am scăpat de o cursă în plus. Azi nu a fost perfect, dar ne vom strădui să fie în finală!”, a încheiat Lehaci.