Ionela de la Mireasa este însărcinată pentru prima oară. Ce decizie a luat iubita lui Robert 

Una dintre concurentele emisiunii matrimoniale de la Antena 1 este în culmea fericirii. Ionela de la Mireasa a împărtășit o veste frumoasă cu telespectatorii, precizând că este pentru prima oară. Ce decizie a luat iubita lui Robert legat de bebeluș.

Ionela și Robert de la Mireasa vor fi părinți

Ionela de la Mireasa a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a anunțat că va fi mamă alături de partenerul de viață, Robert. Cei doi participanți ai show-ului moderat de Simona Gherghe sunt bucuroși de vestea primită.

ADVERTISEMENT

Tânăra în vârstă de 25 de ani, originară din Iași, a dezvăluit că a simțit că a rămas însărcinată la scurt timp după ce a revenit în casă de la o întâlnire. A pus cap la cap simptomele și ulterior, a decis să facă și un test.

Rezultatul este pozitiv, de la Antena 1 fiind hotărâtă să păstreze sarcina indiferent ce se întâmplă între ea și tânărul pe care l-a cunoscut în emisiunea matrimonială. Aceasta a rămas surprinsă că va fi mamă.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Ionela de la Mireasa a spus că își dorește să aibă o fetiță, deși nu este pregătită să facă acest pas. Tânăra a primit numeroase încurajări din partea fetelor și a mamelor din casa show-ului ce poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00.

Ionela de la Mireasa, despre sarcina sa

„Eu mi le-am asumat și mi le asum. Indiferent de ce se întâmplă eu voi păstra copilul. El este tatăl. Mi-am asumat, știm ce am făcut. Nu mă așteptam. Orice ar fi eu oricum îl păstrez.

ADVERTISEMENT

Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amțeală când am venit de la fantasy date.

Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela de la Mireasa, relatează . Pe de altă parte, Robert a declarat că un copil este ceva cu totul nou pentru el având în vedere că îi este destul de teamă de bebeluși.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, concurentul de la Antena 1 a primit vestea că va fi tată prin intermediul unei hăinuțe de bebeluș. Acesta a rămas fără cuvinte când a descoperit că logodnica sa, Ionela, urmează să nască anul următor un copil.