Ionela Dobre, învinsă de Diandra, la Survivor România 2025! Primele declarații după eliminarea din competiție: “Am câștigat deja înainte de duel”. Exclusiv

În ediția din 9 aprilie Survivor România 2025, Ionela Dobre a părăsit competiția în urma duelului cu Diandra Moga.

Ionela a fost votată de Tribul Lupilor pentru a merge la duel, însă aceasta a refuzat să concureze contra lui Raul Săpătaru, nominalizat către eliminare de Ina Shan, cea din urmă obținând imunitatea personală.

Ionela Dobre a ales-o la duel pe Diandra Moga și a pierdut

Ionela Dobre a spart urna destinului, astfel că a putut schimba adversarul. A ales-o pe Diandra Moga, însă a pierdut proba. Concurenta a fost eliminată din competiția în care a învățat multe lecții, una dintre ele chiar de la adversara Diandra, după cum a declarat pentru FANATIK.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Am trăi experiența Survivor mai intens pe interior decât la exterior. Pentru mine această competiție a fost o călătorie de transformare. Nu m- vorbele celorlalți sau pierderea punctelor, cât mă zdruncinau momentele de după, când mă întâlneam cu gândurile mele și cu întrebarea “Cine sunt eu de fapt? “.

Ai fost eliminată . Ce crezi că a făcut diferența între voi două?

Sincer, diferența a făcut-o concentrarea. Eu am reușit mai puțin să rămân conectată cu jocul. În general, am fost mai prezentă în propria mea introspecție decât în strategia de joc. Dar nu regret. Din contră, consider că fiecare zi aici a fost o lecție. M-am focusat mai puțin pe oameni și joc și mai mult pe ce pot învăța de aici.

Ionela Dobre, eliminată de la Survivor România 2025: “Pe una dintre lecții m-a ajutat chiar Diandra să o învăț”

Pe una dintre lecții m-a ajutat chiar Diandra să o învăț. Înainte de această seară vedeam lucrurile altfel, dar în timpul jocului cu Diandra, ceva în mine a strigat că nu trebuie neapărat să iau punctul ca să câștig în această competiție. Simt că ce trebuia să câștig, am câștigat deja înainte de duel.

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

Dinamica echipei mele a fost ca viața: complexă, imprevizibilă, uneori caldă, alteori mai tensionată, dar am simțit sprijin în momentele cheie și sunt fericită și recunoscătoare pentru acest lucru.

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimbă radical jocul?

Absolut. Urnele Destinului au adăugat imprevizibil și suspans. Au reușit să schimbe de câteva ori formula și dinamica jocului, ceea ce a avut efect de domino pentru următoarele etape.

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Dacă aș putea relua această competiție cu mintea de acum, m-aș conecta mai mult cu ceilalți, pentru că, unii dintre ei sunt niște oameni extraordinari și îi apreciez pentru multele calități pe care le au. Aș juca mai prezentă și aș schimba anumite decizii, astfel încât doi oameni dragi sufletului meu să nu mai plece prematur de aici.

Ionela Dobre, mesaj pentru colegii rămași în emisiune: “Nu uitați că jocul se termină, dar viața voastră continuă, iar vorbele spuse se văd și vă urmăresc și după competiție”

Ce mesaj ai pentru susținătorii tăi și pentru colegii rămași în competiție?

Vă mulțumesc pentru inimile voastre calde și pentru gândurile bune! Vă simt, chiar și de la această distanță!

Colegilor le spun așa: trăiți fiecare zi acolo ca și cum ar fi o lecție, pentru că doar voi decideți ce luați de aici. Și nu uitați că jocul se termină, dar viața voastră continuă, iar vorbele spuse, comportamentele și deciziile voastre se văd și vă urmăresc și după competiție.