Ionela Prodan ar fi împlinit 75 de ani! Ce sacrificiu a făcut regretata artistă pentru Anamaria: ”Ne-am regăsit când abia împlinisem 18 ani”

Ionela Prodan a fost una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din România, artista reușind, într-o carieră care se întinde de-a lungul mai multor decenii, să lase o amprentă de neșters în folclorul de la noi. Decedată din cauza unei boli incurabile, Ionelei Prodan i-a fost dedicată o carte scrisă de fiica ei, Anamaria – Cântecul vieții mele.

6 octombrie 1947, ziua în care s-a născut Ionela Prodan. Artista a renunțat la tot pentru muzică

Viața Ionelei Prodan nu a fost deloc ușoară. În copilărie, cea care avea să devină una dintre cele mai mari cântărețe ale României, Maria, mama Ionelei Prodan, o bătea strașnic pentru că mergea să cânte, pe ascuns, la evenimente.

”Până se întorcea Maria (mama Ionelei Prodan, n. red.), seara de la muncă, ea își făcea temele, făcea focul și punea ceaunul de mămăligă pe el, uita de toată jena și frustrările de la școală și, la adăpostul curții de la Broasca, cânta și cânta și cânta. (…)

Când își găsea timp se ducea la vreo nuntă, bal sau cântare, în zonă. Deretica repede curtea și fugea cu grijă să nu fie observată de vecini luând urmele căruțelor de lăutari (…) Se urca alături de lăutari pe scenă sau căuta pe lângă ei, până când, într-o zi, Maria veni mai repede de la colectivă. Degeaba s-a întors ea pe furiș acasă și s-a strecurat în curte, degeaba i-a arătat mamei că-și făcuse treaba. A mâncat o mamă de bătaie de i-au mers fulgii”, povestește

Visul Ionelei Prodan, după nenumărate certuri cu mama sa, s-a împlinit, totuși. A devenit cântăreață, ba chiar una dintre cele mai mari pe care le-a văzut România. Dar, un asemenea vis nu vine fără sacrificii. Sacrificii care, uneori, au însemnat pentru artistă să renunțe la tot ce avea mai de preț: copiii ei.

Anamaria și Ionela Prodan, despărțite de cariera artistei

Anamaria Prodan nu a ascuns că, de-a lungul primilor ani de viață, întâlnirile cu mama ei erau rarisime. Și, chiar dacă Ionela Prodan se îngrijea ca Anamaria și sora ei să nu ducă lipsă de nimic, prezența mamei în viața celor două fete era, practic, inexistentă.

”Niciodată nu am dus lipsă de nimic. Cu excepția ei… Pentru că da, mi-a lipsit! (…) Pe atunci, în sufletul meu de copil, priveam cu invidie la familiile reunite ale prietenilor și colegilor. (…) de câteva ori pe an! De doar câteva ori pe an ne vedea, pentru că era preocupată să facă totul pentru noi. Mama a trăit și trăiește pentru noi”, spune Anamaria Prodan în cartea închinată memoriei Ionelei Prodan.

Cu toate acestea, povestește fiica Ionelei Prodan, regăsirea lor a fost una în care lipsa mamei a fost dată uitării imediat. Era visul pe care îl avea Anamaria Prodan, chiar dacă îndeplinirea lui a fost cauzată de trauma morții tatălui.

”Când ne-am regăsit, după moartea tatălui meu, pe vremea când abia împlinisem 18 ani, am considerat că nu puteam primi de la viață un cadou mai frumos. În secunda în care mi-a zâmbit pentru prima dată, după mult timp, m-am simțit de departe cel mai norocos om din lume”, povestește Anamaria Prodan despre momentul în care, ca orice copil, s-a simțit fericită de apropierea de mama sa, senzație care este, cu siguranță, una dintre cele mai intense din viața oricărui om.

Anamaria Prodan, parastas de pomină în memoria mamei sale, Ionela Prodan

Ionela Prodan ar fi împlinit, astăzi, pe 6 octombrie 2022, vârsta de 75 de ani. Pentru a marca momentul, . Evenimentul, care are loc chiar la mormântul mamei sale, la Cimitirul Bellu din București, va reuni o mulțime de artiști care i-au fost apropiați Ionelei Prodan.

Mai mult, pentru că la ziua de naștere a Ionelei Prodan se organizau petreceri de pomină, parastasul organizat pentru ziua în care regretata artistă ar fi împlinit 75 de ani va avea un meniu pur românesc.

Așa cum se vor servi sarmale gătite la pirostrii, lângă mormânt, mici, ciorbă de fasole, mămăligă și dulciurile favorite ale artistei, fie că e tartă cu mere și nucă sau ștrudel cu mere, fie că vorbim de prăjituri exotice.

”Am vorbit cu doamna Elena Merișoreanu și mi-a spus că i-a chemat pe Corina Gheorghe, Ștefania Rareș, Constantin Măgureanu, Ionuț Sidău, Petrică Pană, Valeriu Arnăutu, Mărioara Man, Mărioara Lincan, Ruxandra Pitulice, Marin Cornea, Ilie Roșu și alții. Toți au confirmat că vor veni, iar Maria Cârneci așteptăm să confirme.

Va fi și cor, vom instala și o stație de sonorizare, tragem curent, am primit și aprobările necesare. Vor cânta toți câte o piesă, două în memoria Ionelei Prodan. Ionuț Sidău, cel care imită vocea artiștilor de muzică populară, va face o piesă de-ale Ionelei Prodan, ca și când ar fi ea acolo. Elena Merișoreanu va cânta Fetele mele…”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, Gabriela Lucuțar, cea care o ajută de Anamaria Prodan să organizeze parastasul în memoria Ionelei Prodan.