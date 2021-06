Ionela Tîrlea şi cursa carierei de la Atena! După 17 ani, încă păstrează coroniţa de măslin

În episodul 86 al seriei “Olimpicii României” ne amintim de performanţele Ionelei Tîrlea. Sportiva a obţinut una dintre , în urmă cu 17 ani, la Atena.

Ionela Tîrlea şi cursa carierei de la Atena! A impresionat încă de la juniori

Ionela Tîrlea s-a născut pe 9 ianuarie 1976 la Horezu, în judeţul Vâlcea. A fost descoperită în anul 1989 de profesoara Viorica Enescu, care a antrenat-o până în 2002. În perioada 2002-2009 a fost pregătită de Liliana Năstase.

A început activitatea la Liceul cu Program Sportiv “Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, apoi la CS Oltchim. A avut o ascensiune rapidă în probele de 200 de metri, 400 de metri şi 400 de metri garduri.

La vârsta de 16 ani a reuşit să obţină titlul mondial de juniori cu ştafeta de 4×400 de metri la Seul. În aceeaşi competiţie a obţinut bronzul în proba de 400 de metri. În 1994, tot la juniori, avea să câştige aurul mondial în proba de 400 de metri garduri şi argintul la ştafeta de 4×400 de metri.

Campioană mondială în 1999 la Maebashi!

La seniori, sportiva din România a obţinut două medalii de aur la Campionatele Europene, ambele la 400 de metri garduri, în ediţiile de la Budapesta (1998) şi Munchen (2002), plus un argint la 400 de metri plat, la Europenele Indoor de la Valencia.

Ionela Tîrlea a câştigat şi o medalie de aur la Campionatele Mondiale de seniori. Se întâmpla în 1999 la Mondialele Indoor de la Maebashi, în proba de 200 de metri plat. Cu toate acestea, performanţa carierei a fost obţinută la Jocurile Olimpice din 2004.

Atleta a participat la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice. A debutat în 1996 la Atlanta, unde a obţinut locul 7 în proba de 400 de metri garduri. Patru ani mai târziu, la Sydney, Ionela Tîrlea a încheiat pe locul 6 în aceeaşi probă.

Cursa carierei, în 2004 la Atena! A luat argintul la 400 de metri garduri

La Atena, Ionela Tîrlea nu a mai lăsat să îi scape medalia. Atleta a făcut o cursă de excepţie la 400 de metri garduri şi a reuşit să încheie pe locul doi, după favorita gazdelor, Fani Halkia. La aceeaşi ediţie a încheiat pe locul 6 în proba de ştafeta 4×400 de metri, alături de Angela Moroșanu, Maria Rus și Alina Rîpanu.

A participat şi la , din 2008, unde a ocupat locul 20 în proba de 200 de metri. S-a retras din activitate un an mai târziu, iar de un deceniu lucrează în departamentul de marketing al COSR.

Îşi păstrează coroniţa primită la JO 2004: “Încerc să o păstrez până la bătrânețe. O dau mereu cu fixativ și încă arată bine”

Pe lângă medalia de argint de la Atena, Ionela Tîrlea are grijă şi de coroana de măslin primită pe podium: “Mă bucur că am reușit să scriu o pagină frumoasă în atletismul românesc și în olimpismul românesc.

De la Atena am o amintire, pe lângă medalia de argint, de care am grijă în fiecare zi. Știi celebrele coronițe pe care le primeau medaliații la Jocurile Olimpice din urmă cu 17 ani… Ei bine, eu o am și acum și încerc să o păstrez până la bătrânețe. O dau mereu cu fixativ și încă arată bine”, a spus atleta pentru .

