Ioniță de la Clejani, decizie tranșantă după moartea lui Silviu Prigoană: ”Eu și Viorica schimbăm strategia”. Ce mesaj le transmite artiștilor

Moartea fulgerătoare a omului de afaceri Silviu Prigoană a avut un impact semnificativ atât asupra oamenilor de rând, cât și asupra persoanelor publice. Printre personalitățile care regretă dispariția afaceristului se numără și Ioniță de la Clejani.

Ioniță: ”Moartea lui Silviu Prigoană e o lecție”

, marți, 12 noiembrie, în timp ce se afla la un restaurant din Bran, unde a suferit un atac de cord. În ciuda eforturilor depuse de medicii ajunși la fața locului, el nu a putut fi salvat. Silviu Prigoană a fost înmormântat la o zi după deces, în cavoul familiei situat în Cimitirul Evanghelic Lutheran din București

ADVERTISEMENT

Vestea l-a afectat profund pe Ioniță de la Clejani, care ne-a mărturisit că acest eveniment l-a determinat să reflecteze asupra vieții și priorităților sale.

„Pentru mine, moartea lui Silviu Prigoană este o lecție. Am stat, am analizat și am ajuns la concluzia că muncim ca nebunii. Tragem să avem și ce facem cu toate pe care le adunăm? Nimic, odată faci poc și ești gata! Când te duci, nu iei nimic cu tine!”, a declarat Ioniță de la Clejani în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ioniță de la Clejani, mesaj către artiști, după moartea lui Silviu Prigoană

Vineri, 15 noiembrie, chiar de ziua sa de naștere, Ioniță de la Clejani trage un semnal de alarmă și le transmite un mesaj colegilor săi:

„Pentru toți artiștii care aleargă să-și ia concerte multe de Revelion, aveți grijă, fraților. Aveți mai multă grijă la viață și la goana asta continuă după bani, că nu este bună. Uitați exemplul lui Silviu Prigoană! Ce ne trebuie mii de case, că tot într-una stăm. Ce ne trebuie să alergăm la 3-4-5 concerte în noaptea de Revelion și renunțăm la a ne bucura de viață, de familie?

ADVERTISEMENT

Trăiți viața, că este scurtă! Prețuiți-o mai mult și bucurați-vă de ceea ce aveți acum. De fiecare zi! Banii sunt făcuți ca să ne simțim bine, aici, acum, nu să muncim pentru ei până ne pocnește inima. Cu cât ai mai mult, cu atât ai mai multe probleme. Silviu Prigoană era un om cu griji, cu presiune. Nu degeaba a făcut infarct. De Sărbători, eu și Viorica ne schimbăm strategia. Vom lua lucrurile mai ușor și ne vom bucura de ceea ce avem”, a declarat Ioniță de la Clejani în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce personalități din România apreciază Ioniță de la Clejani: Prigoană, Țiriac și Dragomir

Artistul regretă dispariția lui Silviu Prigoană și consideră că aceasta este o pierdere pentru țară și toți artiștii pe care afaceristul i-a susținut. El și-a amintit că, în 2008, Silviu Prigoană , la organizarea concertului extraordinar susținut de ei la Sala Palatului.

ADVERTISEMENT

„Un om extraordinar, ne-a ajutat atunci foarte mult. Eu apreciez trei oameni importanți din România, iar Silviu Prigoană se număra printre ei. Îi ascult când merg la podcasturi și citesc tot ceea ce spun ei. Primul este Ion Țiriac, pentru care am un respect deosebit și îmi place tot ceea ce spune. Al doilea este Silviu Prigoană, pentru învățăturile sale de viață și apoi, inegalabilul Mitică Dragomir, pentru exemplul său de viață.

Din păcate, unul dintre ei ne-a părăsit. Este o mare pierdere”, a concluzionat artistul.