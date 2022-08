Ioniță și Viorica de la Clejani, fabrică de bani! Suma uriașă pe care o încasează pe un spectacol

Ioniță și Viorica de la Clejani sunt printre cei mai căutați lăutari ai României. Invitați să cânte la multe evenimente, cei doi, alături de taraful pe care îl conduc, au prețuri prohibitive pentru reprezentația pe care o prestează în fața celor cu dare de mână.

Ioniță și Viorica de la Clejani, tarif de 10.000 de euro

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Ioniță și Viorica de la Clejani sunt printre cei mai scumpi cântăreți de muzică de petrecere de la noi din țară, tarifele percepute de cei doi, alături de taraful pe care îl conduc, plasându-i în topul încasărilor artiștilor români.

Ioniță și Viorica de la Clejani cer, pentru un recital de 50 de minute în compania tarafului lor, o sumă care se ridică la circa 10.000 de euro! De altfel, și pentru spectacolul susținut în Bruxelles, în primăvara acestui an, când au urcat pe aceeași scenă cu celebrul Goran Bregović, Clejanii au încasat 10.000 de euro, potrivit informațiilor obținute de FANATIK. Afacerea este însă perfectată doar în cazul în care locul și compania este pe placul celor doi artiști.

Mai exact, pentru a te bucura de programul artistic pus în scenă de Ioniță și Viorica de la Clejani nu este suficient să deții banii ceruți de cei doi, ci, la eveniment, trebuie să fie invitați care, într-un fel sau altul, asigură succesul show-ului pe care cei doi îl oferă.

În altă ordine de idei, acum ceva vreme, . ”Eu sunt milionar de când m-am născut. Mama, dacă vrea, ia un milion de euro dacă zice `pâs` la nuntă. Acum sunt milionar pe spatele meu, normal”, explica Fulgy al Clejanilor.

Ioniță de la Clejani, încasări mari, impozite mici

Dacă în lumea bună a muzicii de petrecere din România, Ioniță și Vioria de la Clejani sunt respectați și priviți, poate, cu invidie de alți artiști care nu reușesc să obțină 10.000 de euro la o cântare alături de taraf, când vine vorba de afaceri, lucrurile sunt mai dificile.

Mai exact, companiile la care este implicat Ioniță de la Clejani, pe numele lui adevărat Ionel Manole, nu par să meargă atât de bine pe cât sunt tarifele pe care le cer la diverse evenimente la care cântă alături de taraf și de soția lui, Viorica.

Firma Clejani Music, deținută în întregime de Ioniță, și care are ca obiect activități de interpretare artistică și spectacole, nu a avut un an fiscal 2021 pe măsura renumelui celor doi artiști. Mai exact, conform datelor înregistrate la ANAF și consultate de FANATIK, compania a avut o cifră de afaceri de 130.000 de lei, adică în jur de 26.000 de euro. Profitul raportat însă este unul negativ. Mai exact, firma are pierderi de aproape 90.000 de lei, adică puțin sub 20.000 de euro.

Nici restul companiilor la care apare printre acționari Ioniță de la Clejani nu o duc mai bine, pierderile totale înregistrate depășind 60.000 de lei, adică în jur de 12.000 de euro.

Familia Clejanilor, urmărită de probleme cu Margherita și cu Fulgy

Problemele pentru familia lui Ioniță și a Vioricăi de la Clejani durează deja de mai bine de doi an. Amândoi copiii lor, Margherita și Fulgy, au fost condamnați în diverse procese și, chiar dacă nu au primit pedepse cu executare, lucrurile sunt complicate pentru ei.

Astfel, dacă Margherita a fost condamnată pentru că a condus sub influența drogurilor, ea primind o amendă penală de 40.00 de lei,

”Condamnă pe inculpatul Manole Dan Constantin Fulgeras, la pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie-fapta din 10.07.2021. (…). Interzice inculpatului dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice, pe durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…)

Instanţa suspendă sub supraveghere pedeapsa de 2 ani de închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de supraveghere de 2 ani. ”, se arată în decizia instanței din luna aprilie a acestui an și împotriva căreia, deja, Fulgy a declarat apel.

Vă reamintim că , pe 17 august, artista fiind înjunghiată în piept de un atacator pe trotinetă, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.