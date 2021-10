Ionuț Amzar, tânărul fundaș al lui Dinamo, a dezvăluit numele super fotbalistului pe care îl are ca idol: „Sunt fascinat. Și el a plecat de jos!”

Ionuț Amzar (18 ani) a fost transferat de Dinamo, la grupa 2003, în iarna lui 2017. În luna august a acestui an, tânărul fundaș a bifat primul său meci la echipa de seniori a lui Dinamo, în înfrângerea, din campionat, cu CS Mioveni, 0-1.

Ionuț Amzar, tânărul fundaș al lui Dinamo, a dezvăluit numele super fotbalistului pe care îl are ca idol

„Puștiul” lui Dinamo susține că, în trecut, îl aprecia foarte mult pe Marcelo, fundașul lui Real Madrid, însă, în prezent, idolul său este .

„Idolul meu? Mi-a plăcut Marcelo, dar acum sunt fascinat de Alphonso Davies, de la Bayern Munchen. Și el a plecat de jos, din Ghana… Poate fotbalul european va zâmbi și pentru mine într-o zi. Poate Bundesliga, poate alt campionat, să dea Dumnezeu să fiu sănătos!”, a spus Ionuț Amzar, într-un interviu pentru .

Ionuț Amzar: „Mi-aduc aminte de iarna anului 2017!”

Ionuț Amzar a rememorat iarna lui 2017, atunci când a fost transferat de Dinamo la grupa 2003. Acesta a povestit cât de mult a muncit pentru a-și îndeplini visul de a debuta la prima echipă a „câinilor”.

„Am început fotbalul în Regie, la Sportului Studențesc, iar la 10 ani am făcut pasul la Dim Soft, actualul Regal Sport Club. Am jucat dintotdeuna numai bandă stânga, cum se spune, fie fundaș, fie mijlocaș.

Nu am fugit de pregătirea fizică, alergam până mă prindeam din urmă, să mai și glumim puțin! Mi-aduc aminte de iarna anului 2017, când am fost transferat la Dinamo, la grupa 2003, antrenată de Lucian Mezei.

Nu aveam nici buletin, abia trecusem pe terenurile de dimensiuni normale. Nu a fost deloc ușor, terenul era mare, tricoul era și mai mare pe mine. Am muncit mult la academia noastră, pe sinteticul ăla din capătul Pantelimonului, la Granitul, unde abia se mai văd granulele, dar nu am renunțat niciodată pentru a-mi îndeplini visul de a juca la prima echipă”, a adăugat Ionuț Amzar.

Ionuț Amzar: „Am crezut că domnul Bonetti glumește cu mine!”

În plus, a dezvăluit cât de emoționat a fost în momentul în care a aflat că va debuta la prima echipă a lui Dinamo, în meciul cu CS Mioveni.

„Domnul Bonetti m-a anunțat că voi fi titular cu o săptămână înaintea meciului cu cei de la Mioveni. Am crezut că glumește cu mine, eu nici măcar nu debutasem câteva minute la prima echipă.

Un antrenament, două, la Săftica, tot nu credeam că voi debuta! Emoțiile au început din clipa în care am văzut că sunt titular în toate schemele încercate la Săftica. Dacă nu ai emoții la acest nivel, nu ai cum să simți ce înseamnă debutul la Dinamo! M-am descurcat în primul meci, apoi am fost din nou titular, au venit și convocările la lotul național sub 19 ani”, a mai spus fundașul „câinilor”.

25.000 de euro este cota lui Ionuț Amzar, conform transfermarkt.com