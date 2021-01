Ionuț Andrei Radu, recital pe Instagram. A cântat la pian o nocturnă a lui Frederic Chopin. Video

Portarul de rezervă al lui Internazionale Milano și unul dintre favoriții să devină noul titular al României este și un artist desăvârșit. Ionuț Andrei Radu s-a postat pe Instagram interpretând o nocturnă a lui Chopin.

În vârstă de 23 de ani, Ionuț Andrei Radu și-a făcut junioratul la FCSB și Dinamo, însă a ajuns la Inter Milano încă din vara lui 2013. El a fost împrumutat la mai multe cluburi din Italia înainte de a devenit rezerva lui Handanovic.

Radu este pasionat de muzică și s-a declarat în trecut un fan al trap-ului american, dar și românesc. Portarul lui Inter a demonstrat că știe și să cânte și a interpretat la pian o nocturnă a lui Frederic Chopin.

Ionuț Andrei Radu, recital pe Instagram. A cântat Chopin la pian

Promovat recent la naționala mare a României, Ionuț Andrei Radu are șanse să fie noul titular de bază al lui Mirel Rădoi. După retragerea lui Ciprian Tătărușanu, postul de goalkeeper a rămas descoperit, însă fotbalistul de la Inter Milano ar putea fi o soluție excelentă. Radu a fost parte din generația U21 care a dus România până în semifinalele Europeanului din 2019.

Ajuns la 23 de ani, Radu l-a convins pe Antonio Conte să îl păstreze în acest sezon în lotul Interului, însă nu a reușit să se impună în fața titularului Handanovic. Deși nu joacă, Radu este considerat foarte important de nerazzuri, care se bazează pe el în cazul unei accidentări a goalkeeperului din Slovenia.

În lipsa unor evoluții în timpul jocurilor oficiale, Radu se consolează prin artă. El a publicat pe Insta Story o serie de clipuri video în care interpretează Nocturna No. 20 în C# minor. Opera îi aparține celebrului compozitor polonez cu origini franceze, Frederic Chopin

Iubește muzica trap: „Îmi plac mult Ian și Azteca”

Deși știe să cânte la pian și este un admirator al clasicilor, Ionuț Andrei Radu are o pasiune deosebită pentru muzica trap. Într-un interviu acordat în 2019, portarul lui Inter Milano a dezvăluit că este fanul artiștilor trap Ian și Azteca. Aceștia sunt printre cei mai populari trapperi din România.

„Îmi plac foarte mult Ian și Azteca. Sunt mai mult pe trap. Pe locul 2… De fapt, nu e un loc 2, doar genul ăsta de muzică îl ascult, iar după părerea mea ei sunt cei mai buni. Din străinătate… Am așa: Migos, Drake, Lil Baby, Gunna”, spunea Radu pentru Eu Sunt 12.

Nu doar muzica trap este o pasiune pentru Radu. Acesta a dezvăluit în primăvara anului 2020 că a fost o bună perioadă pasionat de wrestling.

„John Cena m-a dezamăgit cel mai mult, am crescut și când am văzut că e fake totul, m-au dezamăgit. Am crezut că se bat pe bune și după aia am zis că nu mă mai uit că m-au luat la mișto câțiva ani. A fost o dezamăgire, chiar mă așteptam să dea cu scaunul, să se bată, dar de fapt era teatru”, mărturisea portarul de 23 de ani.