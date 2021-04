Ionuț Băluță, românul-supercocoș care se bate la Londra cu numărul 1 WBO pentru a deveni challenger la titlul mondial. Interviu exclusiv

Ionuț Băluță, 27 de ani, este în momentul de față cel mai bine cotat boxer profesionist român. Este campion european WBO la supercocoș, are 14 victorii și 2 înfrângeri în palmaresul de profesionist, nu a mai pierdut un meci din 2017, a bătut recent un campion mondial IBF.

Vineri, 30 aprilie, Ionuț Băluță boxează la Londra cu irlandezul Michael Conlan, numarul 1 în ierarhia WBO a categoriei supercocoș, unde campion mondial en-titre este americanul Stephen Fulton.

Ionuț Băluță, dilema copilăriei, box sau fotbal?

“Eu fac box de la 9 ani, pentru că am fost direcționat spre sportul ăsta de tatăl meu. O perioadă însă, am făcut și fotbal în paralel cu boxul. Îmi plăceau amândouă și eram talentat și la fotbal și la box. La fotbal eram atacant, numai că eram micuț, tricoul îmi venea ca o fustă iar în ghete băgam vată, căci erau prea mari! Într-o zi, antrenorul de la fotbal a venit în sala de box să discute cu antrenorul de box și să îmi decidă viitorul. Trebuiau să hotărască încotro mă îndrept, către box sau către fotbal, căci nu mai puteam să le fac în paralel. După ce s-au sfătuit ei, m-au întrebat și pe mine către ce m-aș îndrepta iar eu am ales boxul. Și să mai știi că sunt primul sportiv din familia mea. Până la mine, nimeni din familie nu a făcut sport de performanță”.

Adios România

Povestea lui Ionuț Băluță este una clasică, des întâlnită în România ultimilor ani. Sportiv de performanță la amatori, cu peste 200 de meciuri disputate și cu mai multe titluri de campion național în palmares, atât la juniori cât și la seniori, Băluță s-a vazut nevoit să plece în pribegie pentru că voia să facă box la nivel înalt iar la el acasă nu-l sprijinea nimeni:

“Am plecat din România în 2016 cu intenția de a începe o carieră în boxul profesionist. Acasă, efectiv nu mai aveam ce să fac. Am avut antrenori buni în țară, pe Ablalim Ferodin la Năvodari, pe frații Simion la lotul național dar era nevoie de mai mult decât de niște antrenori buni. Boxul amator nu mai mergea, nu exista susținere, nu era suport financiar și nu am avut pe nimeni în România care să fie alături de mine din acest punct de vedere, așa că am plecat în Spania. A fost un risc pe care mi l-am asumat, iar în martie 2016 am debutat ca profesionist la Bilbao. Curând am înțeles că boxul profesionist e altceva decât boxul amator. Dacă la amatori mai poți să “furi”, să fentezi pregătirea, la profesioniști nu mai merge cu păcăleala. Drept urmare, mi-am luat un antrenor spaniol, pe Manuel Fernandez, și m-am apucat serios de treabă”.

Ionuț Băluță – Spaima Britanicilor, urmașul legendarului Aurel Toma – Spaima Campionilor

Această “treabă” s-a tradus în primii doi ani prin adaptarea la rigorile boxului profesionist și prin cât mai multe meciuri. În 3 ani, Băluță a bifat 13 meciuri la profesioniști, de 4, 6 sau 8 runde. Considerat copt, în octombrie 2019, a primit un meci pentru titlul european WBO la categoria cocoș. Adversar i-a fost englezul Kyle Williams care avea un palmares de 11-1 la ora meciului. Din păcate, Băluță n-a făcut categoria, astfel că partida a avut loc fără ca titlul european WBO să mai fie pus în joc. Cu toate că meciul s-a ținut acasă la Williams, în Wolverhampton, românul a fost declarat învingător prin decizie împărțită, 2-1. Peste 4 luni, pe lista învinșilor lui Băluță a fost adăugat irlandezul TJ Doheny, 22-1 la ora meciului disputat la Dubai. Doheny, campion mondial IBF la supercocoș în 2018, a fost declarat învins prin decizie unanimă. Septembrie 2020, l-a adus în fața lui Ionuț Băluță pe David Oliver Joyce. În joc a fost centura europeana WBO la supercocoș. De astă dată, românul a intrat în categorie. Meciul a avut loc la Londra, și, spre stupefacția tuturor, s-a încheiat neașteptat de rapid. Băluță l-a torpilat din start pe irlandez (12-1 la ora meciului) iar în runda a treia l-a pus jos de două ori, a doua oară definitiv. Românul Ionuț Băluță își trecea pe răboj a treia victimă din Marea Britanie și cucerea titlul european WBO la supercocoș, în vreme ce presa britanică scria:”Crazy fight and big upset!”

Băluță, originar din Navodari, este al doilea român din istorie care bagă spaima în boxerii britanici. Primul a fost legendarul Aurel Toma (1911-1980), tot dobrogean de origine, născut în Babadag, care în anii ’30 a deținut titlul european EBU la categoria cocoș. Toma, supranumit Spaima Campionilor, i-a îngenuncheat la ei acasă pe englezii McManus, Brady, Hampston și O’Neill iar în 1938 a pus capăt carierei lui Benny Lynch, fost campion mondial și unul dintre cei mai faimoși boxeri scoțieni, pe care l-a făcut ko la Londra în fața unei asistențe uluite.

Spaima britanicilor vs Mândria Irlandei

Conlan (14-0, 8 ko), adversarul lui Băluță de pe 30 aprilie, are 29 de ani, e născut la Belfast și cu ocazia acestui meci schimbă categoria, trece de la pană la supercocoș. Profesionist din martie 2017, irlandezul are un excelent palmares în boxul amator. A fost medaliat olimpic cu bronz în 2012 și campion mondial și european în 2015. Conlan este primul campion mondial de box amator al Irlandei și este considerat unul dintre cei mai de succes boxeri amatori ai Irlandei din toate timpurile. În ciuda referințelor excelente pe care le are irlandezul, Băluță nu pare impresionat: “Știi ceva? Conlan e bun, într-adevăr, are experiență, e tehnic, are un palmares grozav la amatori, dar până la urmă nu are 4 brațe! Am foarte mare încredere în mine, în munca mea, sunt foarte motivat și încrezător că voi face un meci mare și voi câștiga. E prima oară când voi boxa 12 runde dar victoriile de până acum mi-au dat foarte multă încredere în mine. Am făcut la sparring-uri de mi-au ieșit pe nas, câte 15 runde, cu adversari mai grei cu 4-5 kilograme. Am fost la Paris pentru un stagiu de 2 săptămâni, unde m-am antrenat cu Nordine Oubaali, franco-marocan, campion mondial en-titre la cocoș în WBC, care în 2012 s-a bătut cu Conlan la Jocurile Olimpice. Pentru că irlandezul luptă în gardă inversă am luat la rând la sală boxeri de ambele stiluri. O victorie în meciul cu Conlan îmi deschide poarta către un meci de titlu mondial și sunt hotărât să nu ratez șansa asta”, spune Băluță.

Apreciat afară, anonim în țară

În ciuda faptului că este cel mai bine cotat boxer profesionist român al momentului, Ionuț Băluță este practic necunoscut în țară. Presa nu i-a dat atenție, nici măcar cea de specialitate. Extrem de rar a apărut câte o informație despre el pe vreo agenție de presă sau prin ziarele care acoperă județul Constanța. Îl cunosc oamenii din lumea boxului, prietenii și cam atât. În contradicție cu România, în Spania și în Marea Britanie e deja vedetă. E solicitat permanent pentru interviuri și declarații, mai ales după ce a început să-i biruiască pe britanici: “O spun cu amărăciune…în România nu sunt apreciat, meciurile mele nu sunt televizate, chiar dacă sunt clasat pe locul 1 în România și pe 16 în lume. Am boxat în gale transmise de BT Sport, ESPN dar în România nu s-a arătat nici o televiziune dispusă să transmită meciurile mele. Cel mai mult a scris despre mine jurnalistul Cristian Nechita care are blogul Magazin de ring.

Il Capo, Șeful

Numele de ring al lui Ionuț Băluță este Il Capo. Pe româneste, asta s-ar traduce prin Șeful! “După primele mele meciuri la profesioniști, antrenorii au constatat că sunt genul de boxer care caută să își domine adversarii. Țin centrul ringului, fac mereu pasul înainte, caut să-mi impun stilul de luptă și de asta mi-au spus Il Capo“.

Vineri, 30 aprilie, Il Capo – Băluță, pentru prima oară televizat in România!

Potrivit unui comunicat oficial, postul de televiziune Sport Extra va transmite meciul Conlan vs Băluță.

Ionuț Băluță vs Michael Conlan, live pe Sport Extra!

Vineri 30 aprilie, de la ora 23.00, postul de televiziune Sport Extra va transmite în direct de la Londra gala de box profesionist care are pe afiș meciul dintre românul Ionuț Băluță (14-2) și irlandezul Michael Conlan (14-0). Meciul va fi difuzat atât pe televiziune cât și online, cu acces direct de pe site-ul www.sportextra.ro. Postul tv Sport Extra, care transmite, între altele, evenimente marca One FC, Bellator și Glory, se regăsește în grilele tuturor operatorilor de cablu din țară. Disputa dintre Băluță și Conlan va avea loc la categoria supercocoș, în versiunea WBO. Ionuț Băluță, fost campion național la amatori, este cel mai bine cotat pugilist român al momentului. Campionul categoriei supercocoș la WBO este americanul Stephen Fulton, irlandezul Michael Conlan ocupă locul 1 iar Ionuț Băluță se află pe poziția a 9-a în clasamentul categoriei. Este pentru prima dată când un meci în care boxează Ionuț Băluță este televizat în România.