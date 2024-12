Ionuț Cercel, anunț trist la mai bine de trei ani de la moartea lui Petrică Cercel. Familia a pierdut un alt membru drag

La mai bine de trei ani de când Petrică Cercel s-a stins din viață, familia acestuia este, din nou, în doliu, iar acest anunț trist a fost făcut de Ionuț Cercel.

În toamna anului 2021, Petrică Cercel a lăsat un mare gol în sufletele celor dragi. Interpretul de manele a murit pe patul de spital, iar apropiații lui, dar și fanii au fost devastați de tragedie.

La trei ani de când cântărețul și-a pierdut viața, rudele acestuia traversează o altă perioadă grea. Un alt membru al familiei s-a stins din viață, iar anunțul a fost făcut de .

Tânărul cântăreț și cei doi frați ai lui și-au pierdut bunica, iar acum se pregătesc pentru înmormântarea acesteia. Ionuț Cercel a postat o imagine cu bunica lui și a postat un mesaj emoționant.

“Dumnezeu să te odihnească mamaie, om bun…”, a fost mesajul pe care Ionuț Cercel l-a postat pe , în dreptul fotografiei cu bunica lui.

De ce a murit Petrică Cercel

Petrică Cercel a fost răpus de Covid-19 cu mai bine de trei ani în urmă. Interpretul de manele a fost în stare gravă în acea perioadă, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Artistul avea 53 de ani atunci când a murit. A fost internat doar câteva zile la spital, după care și-a dat ultima suflare pe 16 septembrie 2021.

“Prietenul și colegul nostru drag, Petrică Cercel, a încetat din viață, o mare valoare a muzicii noastre, un părinte care și-a crescut copiii frumos, un om care nu deranja niciodată.

Sunt trist, dar Dumnezeu sigur are nevoie de el, de la chemat lângă El”, a scris Adi de la Vâlcea, la momentul respectiv, pe rețelele de socializare.

Regretatul cântăreț nu a fost uitat de cei dragi și a rămas în inimile lor. În luna februarie a acestui an, .

Soția lui Ionuț Cercel a postat, atunci, un mesaj emoționant. Aceasta l-a considerat pe Petrică Cercel ca pe un tată și își va aminti întotdeauna despre el cu drag, pentru că l-a iubit foarte mult.

“Azi era ziua ta, tată. Sunt sigură că ești mândru de noi toți și mai ales de el, că îți calcă pe urme! Te vom iubi mereu și îți mulțumesc pentru omul bun și familist lângă care trăiesc datorită ție.

Am ce nu are nimeni, am cea mai frumoasă familie și asta datorită ție, tată!”, a scris aceasta pe rețelele sociale.