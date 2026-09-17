Sport

Fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 900.000 de euro, „dat dispărut”! Ce se întâmplă, de fapt, cu Ionuț Cercel, care nu a prins niciun minut la Farul

În urmă cu aproape doi ani, Gigi Becali plătea o sumă uriașă pentru transferul lui Ionuț Cercel de la Farul. Împrumutat de la FCSB înapoi la malul Mării Negre în acest sezon, tânărul fundaș nu a prins niciun minut pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău.
Ciprian Păvăleanu
17.09.2026 | 16:00
Fotbalistul pe care Gigi Becali a platit 900000 de euro dat disparut Ce se intampla de fapt cu Ionut Cercel care nu a prins niciun minut la Farul
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Care este situația lui Ionuț Cercel? Fundașul lui FCSB nu a jucat niciun minut, fiind împrumutat la Farul. Foto: sportpictures.eu
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Ionuț Cercel (19 ani) încă este un tânăr de perspectivă, însă în prezent forma sa cunoaște un adevărat regres. Deși Gigi Becali a plătit o sumă consistentă pentru transferul său și al lui Alexandru Stoian, fundașul dreapta a suferit mai multe accidentări și nu a mai jucat aproape deloc la FCSB. Împrumutat în această vară la Farul, internaționalul de tineret continuă să nu prindă niciun minut nici sub comanda lui Neluțu Sabău.

Ce se întâmplă cu Ionuț Cercel, împrumutat în această vară de la FCSB la Farul Constanța

Deoarece pe postul de fundaș dreapta deja există deja variante precum Vali Crețu, Ronny Labonne și chiar Mihai Popescu,  dacă este apt, s-a decis ca Ionuț Cercel să părăsească momentan FCSB sub formă de împrumut. Gigi Becali l-a trimis înapoi la malul Mării Negre, acolo unde se află sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

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În ciuda faptului că a fost trimis în tabăra „marinarilor” pentru a recăpăta încredere și minute de joc, antrenorul constănțenilor încă nu l-a folosit pe Ionuț Cercel nici măcar un minut. Din decembrie 2025, fundașul dreapta a jucat doar 16 minute, iar Ciprian Marica, acționar la Farul, a explicat care este în prezent situația fotbalistului.

„În cazul lui Cercel, din punct de vedere fizic, Neluțu Sabău consideră că mai are nevoie de timp. E un jucător în care noi am investit și sunt convins că va avea și oportunități să joace. Deocamdată n-a fost în cei mai buni parametri, înțeleg că a avut și ceva probleme medicale. Dar e un jucător în care noi credem, nu întâmplător l-am luat înapoi”, a declarat Ciprian Marica pentru GSP.

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Cât a plătit, de fapt, Gigi Becali pentru transferul lui Ionuț Cercel la FCSB

Deși pachetul pentru transferurile lui Ionuț Cercel și Alexandru Stoian la FCSB a fost de 1 milion de euro, în urma bonusurilor de performanță, patronul roș-albaștrilor a virat în conturile Farului Constanța 1,8 milioane de euro, adică 900.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi tineri.

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Ionuț Cercel a început mult mai bine la noua echipă, iar la un moment dat chiar era titular meci de meci, în timp ce Alex Stoian rămânea mai mereu pe banca de rezerve. Cu timpul, Stoian a devenit un fotbalist mult mai important, deși el încă nu are loc în echipa de start a roș-albaștrilor, însă aproape de fiecare dată când a intrat, a adus plusul de care echipa avea nevoie. FCSB pare să-i ofere din ce în ce mai multe șanse în prezent, chiar dacă este vorba doar despre 20-30 de minute.

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Nici măcar Gigi Becali nu a reușit să înțeleagă ceea ce se petrece cu Ionuț Cercel și cum a ajuns în acest con de umbră: „Păi nu știu, că n-ai văzut, de exemplu, ăla (Ionuț) Cercel, da? Pe care-l lăudam. Nu știu, accidentat, tot accidentat, tot văicăreț, mamă, că mă doare. Nici doctorii nu înțeleg, mă doare. Nu știu. Înțelegi? Da, Cercel putea să fie o soluție”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, în urmă cu câteva luni.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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