Ionuț Cercel, primul interviu după pierderea lui Petrică Cercel! Merge zilnic la mormânt și cere sfaturi: ”Îmi vine în vis”

Pe 15 septembrie 2021, Petrică Cercel, respectatul interpret de muzică de petrecere, a trecut în neființă lăsând în urmă trei copii și o soție care l-au iubit și divinizat până la ultima suflare. Mezinul familiei, Ionuț Cercel a oferit primul interviu, în exclusivitate pentru FANATIK și povestește cu voce tremurândă cum își visează tatăl zilnic și cum primește sfaturi de la el, deși nu mai este fizic pe pământ alături de el.

Ionuț Cercel, zilnic la mormântul lui Petrică Cercel

Cu sfințenie, încă din ziua în care tatăl lui a decedat, , dar și pentru a primi răspunsuri în momente în care nu știe ce să facă și încotro să o apuce.

Uniți, așa cum cei trei băieți, îi duc numele mai departe cu onoare și respectă cu strictețe ceea ce marelui artist i-ar fi plăcut ca ei să facă.

Ionuț Cercel mărturisește cu mândrie că și copiilor lui le-a insuflat dragostea pentru bunicul lor și adesea le vorbește și le povestește de cel care a fost Petrică Cercel.

Ionuț Cercel: ”Doar ce am plecat de la tata”

– Cum ești astăzi?

Doar ce am plecat de la tata (n.r. de la mormânt). Sunt singur, mă duc spre casă.

– Nu îl ai pe Patrick, pentru că am văzut că merge adesea cu tine?

El doar ce-a terminat la grădi și n-a putut să meargă cu mine la tata. Da, obișnuiește și el s-o facă, dar am plecat eu mai devreme și n-am asta să-l iau de la grădiniță. L-a luat soția.

”Nu a existat nicio zi în care să nu fiu prezent”

– Mergi zilnic la mormânt la tatăl tău?

Da, de când s-a întâmplat, nu a existat nicio zi în care să nu fiu prezent.

– Te ajută?

Da, mă ajută pentru că acolo îmi găsesc cumva o alinare, o liniște și mă duc zilnic (n.r. respiră cu greutate).

– Îi povestești ce faci peste zi?

Absolut tot îi spun. Atunci când mă pun să dorm, în continuare se ține obiceiul și-mi vine în vis.

Ionuț Cercel, răspunsuri de ”dincolo” din partea lui tatălui

– Îl visezi în fiecare zi?



Aproape zilnic. Și, din fericire pentru mine, mai primesc și răspunsuri de la el.

– Ești doar tu cel care îl visează sau și alți membri ai familiei?

Îl mai visează și ei, dar nu atât de des cum îl visez eu!

– Ai avut o relație specială cu tatăl tău și de asta îți apare mai des ție în vis?

Tatăl meu a fost un părinte special cu toți copiii lui, doar că eu fiind cel mai mic copil, probabil că a avut o slăbiciune pentru mine.

”Ziua în care va decide Dumnezeu să fim iarăși împreună, atunci pot spune că voi fi din nou fericit”

– Dintre toți tu ai resimțit cel mai tare pierderea lui Petrică?

N-aș putea să spun asta pentru că durerea asta e maximă pentru fiecare dintre noi. Nu aș putea să spun că eu sufăr cel mai mult sau Florin. Suferim egal pentru că toți l-am divinizat și-l vom diviniza până-n ultima noastră clipă. Inclusiv mama, deoarece pentru ea tată a fost și tată, și frate, și soț, și copilul ei și absolut tot.

– A trecut un an de zile de la pierderea tatălui tău, Petrică Cercel. Ai reușit să te împaci cu ideea că nu mai este?

Durerea asta va fi veșnic pentru că tata pentru mine a însemnat totul și așa va rămâne sufletul meu până în momentul în care ne vom reîntâlni (n.r. cu vocea tremurândă). Ziua în care va decide Dumnezeu să fim iarăși împreună, atunci pot spune că voi fi din nou fericit.

Până atunci încerc să mă păcălesc de dragul și din iubirea pe care le-o port copiilor mei, mamei mele, fraților mei, soției mele. Și, din iubire pentru tata, încerc cumva să mă păcălesc pentru că știu că el n-ar fi vrut să mă vadă doar supărat și plângând. Doar că asta este mai greu și așa va fi până până când va decide Dumnezeu să ne întâlnim din nou. Da, durerea asta nu va trece niciodată.

Care a fost cauza reală a decesului fulgerător al celebrului interpret

– Vestea trecerii lui în neființă v-a luat prin surprindere…

Nu ne așteptam pentru că tatăl meu era perfect sănătos și când un om e perfect sănătos și-l vezi întreg, n-ai cum să te gândești la așa ceva. Dar atunci când Dumnezeu decide ceva și îți scrie ceva acolo, nu mai poți să te lupți. Te lupți cu oricine pe lumea asta, dar nu cu Dumnezeu.

– Cauza decesului care a fost până la urmă?

Se pare că infectarea cu COVID-19, deși noi n-am crezut în chestia asta până nu am simțit-o pe pielea noastră, până să fie tata. În perioada în care a fost tata în spital a fost și mama mea. Din fericire pe ea au putut să o salveze doctorii. Și noi și eu, și fratele meu Florin și fratele meu mai mare am fost infectați, dar fiind toată atenția către tata, probabil nu am mai luat așa în seamă problema noastră. Am fost doar alături de el cât am putut de mult.

”Când îmi vine să plâng, plâng, când îmi vine să urlu, urlu! Apoi mă șterg și merg mai departe și-mi duc crucea la capăt”

– Ai căutat o explicație pentru moartea lui fulgerătoare?

Dumnezeu știe mai bine, cu toate că, dacă mă întrebi pe mine, e logic că nu-l pot înțelege. De ce a trebui să se întâmple chestia asta, dar nu decid eu. Nu eu îl judec pe Dumnezeu. N-am eu puterea asta, cu toate că în sufletul meu aș pune și aș face multe, dar n-are nicio importanță. Încerc doar să mă împac cu ideea și când îmi vine să plâng, plâng, când îmi vine să urlu, urlu. Apoi mă șterg și merg mai departe și-mi duc crucea la capăt.

– Mai ai și acum momente în care clachezi și plângi?

Tu știi că eu sunt un om sincer și tot timpul am spus adevărul. Da, asta se întâmplă zilnic, chiar și când mergem la evenimente. Astea ți le spun ca niște secrete, să zic așa, iar acum le vor auzi toți oamenii. Mergem la evenimente plângând, ne ștergem la ochi, începem cântăm și pe urmă, când ne urcăm în mașină o luăm de la capăt. De multe ori mie mi se întâmplă chiar și în momentul în care suntem pe scenă să încep să plâng. Dar eu din fericire, fiind acolo, în spate, nu mă văd atât de tare ca Florin.

Toate deciziile din viața lor sunt luate după cum i-ar fi plăcut lui Petrică

– Am văzut că piesele pe care le faceți sunt dedicate tatălui sau motivate de faptul că el nu mai este. Voi trebuie să mergeți mai departe și să vă întrețineți familiile, să țineți capul sus.

Motivul principal pentru care suntem prezenți în continuare în meseria asta este pentru tatăl nostru. Știm că asta îl face pe el cel mai mândru. Știu 100% că tata e mândru, pentru că facem în continuare meseria asta așa cum putem. Cu greu, dar încercăm să prezentăm tot ce e mai frumos și ce e mai bun, așa cum au făcut-o și tatăl meu mai bine de 30 de ani. Ne-a lăsat tata uniți și așa vom rămâne până în ultima zi.

– De când a murit Petrică Cercel, dar și înainte, ați încercat să nu-i pătați imaginea nici măcar cu o vorbă, cu un gest.

Niciodată nu vom face chestia asta. Numele tatălui meu a fost foarte curat în această meserie. Iar noi, din atâta iubire pe care i-o purtăm, n-am putea să facem vreo greșeală! Mai ales acum de când el nu mai este printre noi aici pe pământ. Noi, în primul rând, orice decizie pe care o luăm ne gândim ce ar fi spus tata, cum i-ar fi plăcut lui. Noi nu facem nimic de capul nostru, nici cu educația copiilor noștri, nici cu noi înșine. Tot ce ține de noi aici pe pământ este cu gândul doar să fie mulțumit tatăl nostru.

Ionuț Cercel le vorbește zilnic copiilor lui despre bunicul Petrică

– Am văzut că și celor mici le-ați insuflat dragostea pentru cel care a fost bunicul Petrică Cercel.

Să știi că, deși are doar doi ani, și fiica mea este cu tatăl meu în gând mai mereu, chiar dacă, mă repet, este foarte micuță și nu înțelege ea de fapt ce s-a întâmplat, dar îl pomenește foarte des.

Pentru că a fost foarte atent cu ei, din partea copiilor noștri, mai ales alor mei, chiar dacă n-au apucat să îl cunoască atât de bine, iubirea lor pentru tata este foarte mare și asta mă bucură. Am să încerc din răsputeri să rămână mereu în amintirea lor, să rămână mereu prezent în viața lor și gândul pe care îl am eu și frații mei, să-l mulțumim pe tată, să il implementez și lui Patrick. Să-l mulțumim pe tataie Petrică.

Gestul unuia dintre fiii lui Petrică Cercel pentru a nu-și lăsa mama în suferință

– Mama voastră cum este? Stă cineva cu ea sau a rămas singură?

Fratele meu cel mare s-a mutat cu ea. Au fost atunci primele șase săptămâni în care ne-am mutat toți frații împreună cu soțiile noastre și cu copiii noștri în casa tatălui meu, să fim alături de mama, iar apoi după cele șase săptămâni a rămas fratele meu cel mai mare, Amy, am a rămas cu ea.

– Cum este dânsa?

Este foarte greu, dar încearcă să ne fie alături, pentru că ea ne-a mai rămas. Pe ea o mai avem aici pe pământ și trebuie să ne fie alături nouă, nepoților ei.

Luis Gabriel, surprins de cumnatul Ionuț Cercel, chiar de ziua lui

– Aș vrea să schimbăm puțin registrul și să te întreb, pe plan profesional ai revenit? Ce urmează?

Am multe proiecte muzicale, chiar dacă am avut o perioadă în care n-am mai scos muzică pentru soliștii pe care îi impresariez eu. Florin este rolul principal în viața mea, dar mai am și alți artiști, Moro Ilo, de care sunt mândru. Ne-am axat foarte mult pe evenimente și mai puțin pe studio pentru că nu ne-a permis timpul, dar acum în perioada de iarnă în vom fi mai liberi, vom stat foarte mult în studio și vom pregăti foarte multe frumuseți muzicale.

– Am văzut că te-ai mai ocupat și de Luis Gabriel, artistul lansat de tine…

A fost ziua lui și am făcut un cadou. El își dorește foarte mult să mai aibă melodii compuse de mine, dar, din cauza necazului care a venit, am fost mai ocupat și i-am dat mână liberă să meargă în continuare să-și facă meseria pentru că eu n-aș fi fost în stare să stau atât de mult în studio și fi l-aș fi oprit din tot succesul pe care am reușit să îl dau, ca să spun așa.

– Am văzut că l-ați crescut frumos.

Mai face el mici greșeli, dar este al nostru.

Fiul lui Ionuț Cercel calcă pe urmele bunicului Petrică

– Apropo de crescut fumos, cum vă descurcați cu cei mici, cu Patrick și cu Selena?

Să știi că am dat-o și pe Selena la grădi și se duc împreună. Ne-a fost un pic greu. Și eu, și soția mea Sabina, am încercat să vedem dacă rămâne și cu Patrick. Într-un final am avut noroc ca să spun așa, ca să mai putem și noi singuri, cu părinții, cu mama mea. Uite, eu spun cu părinții mei, pentru că tata e prezent în viața noastră non-stop. Chiar dacă nu mai este, exprimările sunt aceleași. Eu când vorbesc despre tata, nu pot să spun că a fost, adică la trecut. Tatăl meu este și iar este.

– Din ce am văzut Patrick vă urmează pașii spre muzică. Îl vezi un solist ca și tatăl tău, celebrul Petrică Cercel?

Carismă, sunt 100 % convins pentru că asta studiază non-stop în casă. Crede-mă! Își pune muzică de pe youtube, pe televizor sau pe telefon. Casa e plină de microfoane și-l vezi non-stop cum cântă, își face figurile lui prin oglindă. Are absolut tot ce-i trebuie. Important este să vrea Dumnezeu cu el. Să-i dea și un timbru vocal bun, o voce frumoasă că mai departe, dacă mă are pe mine în spate… Am învățat destule de la Petrică și știu ce am de făcut cu el adevărat.

Ce spune Ionuț Cercel despre apariția celui de-al treilea copil: ”Pe cine a cunoscut tata…”

– Vă mai gândiți la un al treilea copil?

Nu! Eu mi-am propus, mi-am implementat ceva în cap. Pe cine a cunoscut tata, ăia rămân, alții nu mai trebuie să vină. Tata i-a cunoscut pe amândoi, ei rămân.

– În ceea ce-i privește pe frații tăi, aplicați cu toții regula ta, să o numim așa?

Nu știu, pentru că ei au fiecare doar câte unul și probabil și-ar fi dorit să existe și al doilea copil, dar nu știu să-ți spun.

”Prefer să fiu de modă veche și să te iubesc – cam așa e și la noi în casă”

– Timp de tine și de soția ta mai aveți?



În toată supărarea pe care o trăim, soția mea îmi este alături și simte și ea durerea. Nu la fel ca mine, dar o simte, pentru că tatăl meu i-a fost un socru bun și așa va rămâne. Ne bucurăm de o căsnicie frumoasă, liniștită, care rar se mai întâlnește în generația mea, mai de tineret. Dar noi suntem mai de modă veche. A și scos Florin o melodii în care cântă – prefer să fiu de modă veche și să te iubesc – cam așa e și la noi în casă. Văd și eu ce se mai întâmplă prin stânga, prin dreapta. Dar noi din fericire suntem foarte liniștiți.

– Ce îți alină durerea sau ce faci ca uiți de greutăți?

Patrick și Serena. Chiar și activitățile pe care de mic copil le-am avut ca și prioritate, adică muzica. Am iubit muzica și o iubesc enorm, însă, în momentele acestea atât de grele nu este mai presus decât Patrick și Serena. Muzica mă face să plâng, mă face să râd. Dar copilașii mei mă fac să plâng atunci când îl pomenesc pe tata. Cu toate astea ei sunt motivul meu pentru care trebuie să fiu aici prezent.

– Mă bucur din suflet pentru că mi-ai dat onoarea să vorbesc cu tine, să realizăm împreună primul material după pierderea marelui interpret Petrică Cercel.

Cu drag, tu știi respectul meu pentru tine și cred că acum ți-am demonstrat că îl am. Am avut respectul ăsta totdeauna pentru că n-am mai vorbit cu nimeni, n-am răspuns nimănui. Nu cu rea voință. Nu vreau să se înțeleagă niciodată greșit, pentru că eu sunt un om care servesc pe toată lumea, dar în momentele astea grele n-am fost pregătit, nu că acum ar fi. Doar că din respectul și dragul pe care îl am pentru tine, Oana, am zis: hai, să răspund.