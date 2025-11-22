Ionuț Cercel, relație specială cu un coleg de la FCSB: „Mă simt ca un copil al lui. Mă uit la el cu mare drag”. Dezvăluiri despre sfaturile primite de la Hagi

ADVERTISEMENT

Ionuț Cercel a fost până acum în principiu fotbalistul favorit pentru regula U21 în acest sezon pentru FCSB. Fundașul lateral a vorbit despre începuturile sale în fotbal, dar și despre ce jucător din lotul pregătit de Elias Charalambous are o impresie extrem de bună.

Ionuț Cercel, impresionat de calitățile lui Vlad Chiricheș, colegul său de la FCSB

Tânărul fotbalist s-a arătat fascinat de ceea ce poate să ofere Vlad Chiricheș pe teren. Fundașul de la FCSB a recunoscut faptul că fostul căpitan al naționalei României i-a fost un idol în copilărie și e mândru că poate împărți acum vestiarul cu el.

„Mă simt ca un copil al lui. Este foarte mare, are foarte multă experiență și mereu mă uit la el cu cel mai mare drag atunci când lucrează la sală sau face anumite chestii pe teren. A fost unde a fost, la cele mai mari echipe, și este ceva wow să fiu coleg cu el în vestiar.

(n.r. – Ți-ai spus vreodată că vrei să ajungi să ajungi precum Vlad Chiricheș?) De atâtea ori! Mereu urmăream meciurile lui, mai ales când a dat acel gol cu Ajax. Mi-a rămas în minte și sunt foarte fericit că am ajuns să fiu coleg cu el”, a spus Ionuț Cercel pentru EAD.

Ionuț Cercel, elogii la adresa lui Gică Hagi

Cu aceeași ocazie, Ionuț Cercel a vorbit și despre faptul că fotbalul l-a început la Techirghiol, acolo unde părinții l-au trimis pentru că era foarte energic. Ulterior, fotbalistul a ajuns la Academia Hagi. a mărturisit faptul că a ascultat de fiecare dată de și că a ajuns în acest punct al carierei datorită „Regelui”.

„Fotbalul l-am început la Techirghiol. Acolo m-au trimis părinții mei, eram mic și spărgeam mingile pe acasă. Am avut un turneu cu cei de la Farul Constanța, atunci era Viitorul, Academia Hagi. Știu că marcasem un gol, eram mic, m-au remarcat și m-au adus la Farul. Acolo a început povestea mea!

Am ascultat mereu la Hagi, sunt foarte fericit că am stat de vorbă cu dânsul și m-a pus un drum foarte bun. El m-a format să fiu omul din acest moment”, a mai spus Ionuț Cercel în interviul acordat pentru Sport Content EAD.

