Sport

Ionuț Cercel, relație specială cu un coleg de la FCSB: „Mă simt ca un copil al lui. Mă uit la el cu mare drag”. Dezvăluiri despre sfaturile primite de la Hagi

Ionuț Cercel, mai mult decât impresionat de un coleg de la FCSB. Ce spune fundașul despre cum Gică Hagi l-a pregătit pentru experiența la un club mare din România.
Iulian Stoica
22.11.2025 | 17:32
Ionut Cercel relatie speciala cu un coleg de la FCSB Ma simt ca un copil al lui Ma uit la el cu mare drag Dezvaluiri despre sfaturile primite de la Hagi
ULTIMA ORĂ
Ionuț Cercel, fascinat de un coleg de la FCSB. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Ionuț Cercel a fost până acum în principiu fotbalistul favorit pentru regula U21 în acest sezon pentru FCSB. Fundașul lateral a vorbit despre începuturile sale în fotbal, dar și despre ce jucător din lotul pregătit de Elias Charalambous are o impresie extrem de bună.

Ionuț Cercel, impresionat de calitățile lui Vlad Chiricheș, colegul său de la FCSB

Tânărul fotbalist s-a arătat fascinat de ceea ce poate să ofere Vlad Chiricheș pe teren. Fundașul de la FCSB a recunoscut faptul că fostul căpitan al naționalei României i-a fost un idol în copilărie și e mândru că poate împărți acum vestiarul cu el.

ADVERTISEMENT

„Mă simt ca un copil al lui. Este foarte mare, are foarte multă experiență și mereu mă uit la el cu cel mai mare drag atunci când lucrează la sală sau face anumite chestii pe teren. A fost unde a fost, la cele mai mari echipe, și este ceva wow să fiu coleg cu el în vestiar.

(n.r. – Ți-ai spus vreodată că vrei să ajungi să ajungi precum Vlad Chiricheș?) De atâtea ori! Mereu urmăream meciurile lui, mai ales când a dat acel gol cu Ajax. Mi-a rămas în minte și sunt foarte fericit că am ajuns să fiu coleg cu el”, a spus Ionuț Cercel pentru EAD.

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

Ionuț Cercel, elogii la adresa lui Gică Hagi

Cu aceeași ocazie, Ionuț Cercel a vorbit și despre faptul că fotbalul l-a început la Techirghiol, acolo unde părinții l-au trimis pentru că era foarte energic. Ulterior, fotbalistul a ajuns la Academia Hagi. Fundașul lateral de la FCSB a mărturisit faptul că a ascultat de fiecare dată de sfaturile lui Gică Hagi și că a ajuns în acest punct al carierei datorită „Regelui”.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu le-a spus italienilor exact ce crede:
Digisport.ro
Cristi Chivu le-a spus italienilor exact ce crede: "E un nenorocit!"

„Fotbalul l-am început la Techirghiol. Acolo m-au trimis părinții mei, eram mic și spărgeam mingile pe acasă. Am avut un turneu cu cei de la Farul Constanța, atunci era Viitorul, Academia Hagi. Știu că marcasem un gol, eram mic, m-au remarcat și m-au adus la Farul. Acolo a început povestea mea!

Am ascultat mereu la Hagi, sunt foarte fericit că am stat de vorbă cu dânsul și m-a pus un drum foarte bun. El m-a format să fiu omul din acest moment”, a mai spus Ionuț Cercel în interviul acordat pentru Sport Content EAD.

ADVERTISEMENT

Ionuț Cercel, declarații despre momentul transferului la FCSB

Ion Crăciunescu, distrus după ce l-a atacat pe Mircea Lucescu: “Vârsta este doar...
Fanatik
Ion Crăciunescu, distrus după ce l-a atacat pe Mircea Lucescu: “Vârsta este doar o cifră. Tu puteai să mori la 31 de ani, când te-au călcat minerii în picioare”
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a...
Fanatik
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!”
Rezultate SuperLiga, etapa 17. UTA – U Cluj 0-2. A doua victorie la...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 17. UTA – U Cluj 0-2. A doua victorie la rând pentru „șepcile roșii”. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Atac 'incriminant' la adresa lui Hagi! De ce nu ar trebui să preia...
iamsport.ro
Atac 'incriminant' la adresa lui Hagi! De ce nu ar trebui să preia 'Regele' naționala: 'Știu ce făcea cu colegii de generație! Va fi foarte rău dacă vine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!