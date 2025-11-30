Ionuț Cercel, șocat după transferul la FCSB: „Era ceva wow”. Ce a declarat despre prima sa întâlnire cu Gică Hagi

ADVERTISEMENT

Ionuț Cercel a semnat cu FCSB în februarie, după ce gruparea „roș-albastră” a plătit 900.000 de euro celor de la Farul în schimbul său, iar în acest sezon a strâns 10 partide pentru campioana României, fiind afectat însă de mai multe accidentări. Tânărul fundaș a vorbit despre prima sa întâlnire cu Gheorghe Hagi, dar și despre impactul cu vestiarul de la FCSB.

Ionuț Cercel, șocat după transferul la FCSB

Format la Academia Hagi, Ionuț Cercel a debutat în Superliga pe 22 septembrie 2024, când Gheorghe Hagi l-a introdus pe teren spre finalul partidei Farul – Sepsi 2-1. Tânărul fundaș a vorbit despre prima sa întâlnire cu „Regele”: „Aveam cele mai mari emoții pe care le-am avut în viața mea. Și acum le am dacă îl văd pe domnul”.

ADVERTISEMENT

Câteva luni mai târziu, Cercel o părăsea pe Farul și semna cu FCSB, iar acesta a descris momentul în care a aflat despre transfer, dar și impactul cu vestiarul campioanei: „Eram la antrenament, chiar pe teren mi-a spus domnul Iasko de la Farul. M-a chemat sus la birouri și când mi-a spus vestea, am rămas mască și am zis ‘Da, normal, cum să nu’.

(n.r. despre impactul cu vestiarul de la FCSB) A fost emoționant pentru mine, mai ales la primele antrenamente, era ceva ‘wow’ să fiu lângă acești jucători foarte mari, niște nume mari din fotbalul românesc. Până la urmă, este cea mai mare echipă din România și e normal ca un puști să aibă emoții când ajunge aici”, a afirmat internaționalul U20.

ADVERTISEMENT

Ce i-a spus Florin Tănase lui Florin Cernat după sosirea la FCSB

a devenit recent director sportiv la FCSB, iar acesta s-a reîntâlnit la echipă cu Florin Tănase, alături de care a jucat la Viitorul Constanța (actuala Farul) în sezonul 2015-2016. Cei doi s-au înțeles excelent pe gazon, contribuind împreună la nu mai puțin de 5 goluri în doar 16 partide: 3 înscrise de Cernat și 2 de Tănase.

ADVERTISEMENT

„Îl știu pe Tănase de foarte mulți ani. S-a bucurat că m-a văzut aici. El mi-a zis că trebuia să ajung mai de mult pe aici, dar niciodată nu e târziu”, a declarat oficialul campioanei, care .