Ionuț Chirilă: “Am jucat de la egal la egal cu echipa care domină fotbalul românesc”. De ce nu merge cu autocarul cu echipa nici la întoarcerea din Cluj

Deși Academica a pierdut fără drept de apel, , duelul de pe terenul campioanei CFR Cluj, Ionuț Chirilă nu are nimic de reproșat elevilor săi. Ba chiar i-a felicitat pentru jocul prestat și s-a arătat extrem de optimist în privința șanselor ca rezultatele să se îmbunătățească, mai ales după pauza competițională de iarnă.

„Am jucat de la egal la egal cu echipa care domină fotbalul românesc”, a subliniat tehnicianul, dezvăluind, totodată, că nu se va întoarce cu autocarul la București alături de jucători. Motivul? Are „lucruri mai importante de făcut pentru echipă”.

În etapa următoare, ilfovenii – care se află pe ultima poziție în clasament, cu doar 4 puncte – va da piept cu Dinamo. Partida este programată vineri, 3 decembrie, la ora 21:00, pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu.

Ionuț Chirilă și-a felicitat jucătorii, în ciuda înfrângerii cu CFR Cluj

„E important că am jucat de la egal la egal cu echipa care domină fotbalul românesc de patru ani și câștigă titluri după titluri, fără să-i opună nimeni rezistență. O echipă puternică din toate punctele de vedere – administrativ, valoric, individual, organizare de club, organizare tactică în teren.

Îmi felicit echipa, pentru că am demonstrat că putem fi egalii unei echipe care are buget de 10 milioane de euro și, așa cum am spus, are două campionate: unul în România și unul în Europa League sau Conference League.

Au jucători cu o experiență fantastică, ce pot decide jocul, cum s-a întâmplat și astăzi, dar ca forță colectivă, organizare a jocului posesie și atitudine în teren n-am fost cu nimic mai prejos, în condițiile în care nu am avut nouă jucători. Am fi putut și să marcăm, sunt convins că dacă aveam echipa completă istoria acestui joc era cu totul alta.

Am arătat personalitate în teren, jucătorii mei nu s-au speriat de valorile individuale ale CFR-ului – probabil cel mai bun lot din campionat – , au pasat cu curaj, nu au aruncat mingi, au ieșit din pressing cu joc de pase scurte și asta demonstrează o bună perspectivă, caracter și multă personalitate din partea unor jucători care vor avea cu siguranță mult de spus în viitor.

Pentru mine a fost un joc în care, mă repet, Clinceni a făcut o bună propagandă fotbalului. Nu știu câte echipe ar fi avut curajul să construiască atacuri poziționale pe terenul campioanei.

Nu merg cu autocarul, mai am treabă la Cluj, am niște întâlniri mâine, în jurul prânzului. Oricum, noi suntem liberi, echipa va avea un drum lung. Următorul antrenament e miercuri dimineață, pentru că mâine trebuie să se refacă jucătorii.

Mai am și alte probleme pentru clubul ăsta, poate mai importante decât meciul de azi. Este oboseală, dar pe de altă parte sunt odihniți jucătorii care n-au făcut deplasarea și trebuie să arate prospețime în meciul cu Dinamo”, a declarat Ionuț Chirilă, potrivit .

„CFR Cluj se îndreaptă cu pași apăsați spre un nou titlu”

De asemenea, s-a arătat impresionat de forța campioanei en-titre și a afirmat răspicat că nu va avea nicio emoție în lupta pentru un nou titlu, cel de-al cincilea consecutiv.

„Felicit CFR-ul, se îndreaptă cu pași foarte apăsați spre un nou titlu. Trebuie felicitată toată lumea, de la proprietari, sponsori la toți cei care lucrează în acest club. În România este greu ca cineva să treacă peste ei”, a conchis Ionuț Chirilă.