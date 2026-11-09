Sport

Ionuț Chirilă a comis-o din nou! Fanatik l-a surprins cu trabucul în gură la CS Dinamo – Râmnicu Vâlcea

Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
09.11.2026 | 17:46
Ionut Chirila a comiso din nou Fanatik la surprins cu trabucul in gura la CS Dinamo Ramnicu Valcea
EXCLUSIV FANATIK
Ionuț Chirilă s-a destins cu un trabuc înaintea partidei CS Dinamo - Râmnicu Vâlcea. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Ionuț Chirilă s-a destins cu un trabuc înaintea partidei CS Dinamo - Râmnicu Vâlcea. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Ionuț Chirilă s-a destins cu un trabuc înaintea partidei CS Dinamo - Râmnicu Vâlcea. Foto: Colaj FANATIK
Ionuț Chirilă, ca pe vremea când antrena la Academica Clinceni! Antrenorul lui CS Dinamo s-a destins cu un trabuc chiar înaintea meciului cu Râmnicu Vâlcea
ADVERTISEMENT

În urmă cu aproximativ 5 ani, Ionuț Chirilă a fost în centrul unui scandal după ce a fost fotografiat pe marginea terenului de antrenament în timp ce fuma un trabuc. Acest episod s-a întâmplat și acum, la CS Dinamo, doar că de această dată este vorba despre un meci oficial. Înainte cu 15 minute de meciul cu Râmnicu Vâlcea, antrenorul bucureștenilor s-a destins în același mod ca pe vremea când antrena Academia Clinceni.

Ionuț Chirilă, ca-n vremurile bune! Antrenorul lui CS Dinamo a fumat un trabuc înaintea meciului cu Râmnicu Vâlcea

Înainte de a semna cu CS Dinamo, Ionuț Chirilă își bifase ultima experiență în antrenorat în 2021. El a fost pe banca formației Academica Clinceni timp de 9 etape, iar la scurt timp după ce a părăsit echipa a fost implicat într-un scandal pe baza unor poze apărute în spațiul public.

ADVERTISEMENT

În acele imagini se putea observa cum Ionuț Chirilă fuma un trabuc pe marginea terenului de antrenament. El a invocat la acea vreme faptul că antrenamentul nu era în desfășurare, iar el se afla la marginea terenului pentru a inspecta gazonul. Mai mult decât atât, el a explicat că orice imagine în care apare cu trabucul în interiorul suprafeței de antrenament este trucată.

Acum, înainte de CS Dinamo – Râmnicu Vâlcea, Ionuț Chirilă „a lovit” din nou. Cu 15 minute înainte de fluierul de start, antrenorul lui Dinamo a putut fi observat cum încerca să se detensioneze înaintea partidei, fumând un trabuc.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a...
Digi24.ro
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Ionuț Chirilă s-a destins cu un trabuc înaintea partidei CS Dinamo - Râmnicu Vâlcea. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Ionuț Chirilă s-a destins cu un trabuc înaintea partidei CS Dinamo – Râmnicu Vâlcea. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK

CS Dinamo a primit trei goluri în doar 23 de minute cu Râmnicu Vâlcea

Deși venea după o serie de rezultate mai bune, (n.r. – o victorie și 2 egaluri în ultimele 4 meciuri) cel puțin în comparație cu cele din startul sezonului, CS Dinamo a început foarte prost meciul din etapa cu numărul 13. Râmnicu Vâlcea, formație care înaintea partidei se afla pe locul 15, cu doar 14 puncte, a reușit să înscrie de 3 ori în primele 23 de minute.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Faptă șocantă": a lăsat mască o țară întreagă, după ce s-a lăsat de droguri și jocuri de noroc!

Scorul a fost deschis în minutul 8, prin Sălcianu, iar doar 4 minute mai târziu Vasile Constantin a dublat avantajul echipei sale. CS Dinamo a redus din diferență în minutul 21 prin Gogescu, însă oaspeții și-au refăcut avantajul de două goluri după alte două minute, prin golul lui Brian Lemac. Formația antrenată de Ionuț Chirilă era penultima în clasamentul Ligii a 2-a înaintea partidei și ar putea rămâne pe aceeași poziție și la finalul acestei etape.

ADVERTISEMENT
FCSB, amical în weekend! Gazdele se așteaptă la o asistență-record
Fanatik
FCSB, amical în weekend! Gazdele se așteaptă la o asistență-record
Marius Șumudică a luat legătura cu Denis Drăguș: „Să-i interzică asta! Dacă nu...
Fanatik
Marius Șumudică a luat legătura cu Denis Drăguș: „Să-i interzică asta! Dacă nu ascultă, se va irosi”
Scene incredibile în Argentina! Fanii au invadat terenul pentru a sărbători titlul, dar...
Fanatik
Scene incredibile în Argentina! Fanii au invadat terenul pentru a sărbători titlul, dar au aflat apoi că l-au pierdut. Di Maria, în stare de șoc. Video
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Fotbalistul de 8.000.000 de euro a refuzat convocarea lui Gică Hagi: 'Asta e...
iamsport.ro
Fotbalistul de 8.000.000 de euro a refuzat convocarea lui Gică Hagi: 'Asta e opțiunea lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!