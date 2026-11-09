Ionuț Chirilă a comis-o din nou! Fanatik l-a surprins cu trabucul în gură la CS Dinamo – Râmnicu Vâlcea

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În urmă cu aproximativ 5 ani, Ionuț Chirilă a fost în centrul unui scandal după ce a fost fotografiat pe marginea terenului de antrenament în timp ce fuma un trabuc. Acest episod s-a întâmplat și acum, la CS Dinamo, doar că de această dată este vorba despre un meci oficial. Înainte cu 15 minute de meciul cu Râmnicu Vâlcea, antrenorul bucureștenilor s-a destins în același mod ca pe vremea când antrena Academia Clinceni.

Ionuț Chirilă, ca-n vremurile bune! Antrenorul lui CS Dinamo a fumat un trabuc înaintea meciului cu Râmnicu Vâlcea

Înainte de a semna cu CS Dinamo, Ionuț Chirilă își bifase ultima experiență în antrenorat în 2021. El a fost pe banca formației Academica Clinceni timp de 9 etape, iar la scurt timp după ce a părăsit echipa a fost implicat într-un scandal pe baza unor poze apărute în spațiul public.

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În acele imagini se putea observa cum Ionuț Chirilă fuma un trabuc pe marginea terenului de antrenament. El a invocat la acea vreme faptul că antrenamentul nu era în desfășurare, iar el se afla la marginea terenului pentru a inspecta gazonul. Mai mult decât atât, el a explicat că orice imagine în care apare cu trabucul în interiorul suprafeței de antrenament este trucată.

Acum, înainte de CS Dinamo – Râmnicu Vâlcea, Ionuț Chirilă „a lovit” din nou. Cu 15 minute înainte de fluierul de start, a putut fi observat cum încerca să se detensioneze înaintea partidei, fumând un trabuc.

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CS Dinamo a primit trei goluri în doar 23 de minute cu Râmnicu Vâlcea

(n.r. – o victorie și 2 egaluri în ultimele 4 meciuri) cel puțin în comparație cu cele din startul sezonului, CS Dinamo a început foarte prost meciul din etapa cu numărul 13. Râmnicu Vâlcea, formație care înaintea partidei se afla pe locul 15, cu doar 14 puncte, a reușit să înscrie de 3 ori în primele 23 de minute.

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Scorul a fost deschis în minutul 8, prin Sălcianu, iar doar 4 minute mai târziu Vasile Constantin a dublat avantajul echipei sale. CS Dinamo a redus din diferență în minutul 21 prin Gogescu, însă oaspeții și-au refăcut avantajul de două goluri după alte două minute, prin golul lui Brian Lemac. Formația antrenată de Ionuț Chirilă era penultima în clasamentul Ligii a 2-a înaintea partidei și ar putea rămâne pe aceeași poziție și la finalul acestei etape.