Ionuț Chirilă a răbufnit după ce nu a fost numit antrenor la Dinamo: „Are Nuno Campos performanţele pe care le am eu?”

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Ionuț Chirilă (60 de ani) nu a mai antrenat de cinci ani, însă acum are un acord semnat cu CS Dinamo. El va reveni în antrenorat doar dacă echipa rămâne în Liga a II-a, deși echipa a retrogradat din punct de vedere fotbalistic. Acest lucru poate fi posibil dacă anumite formații nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a evolua în eșalonul secund. Antrenorul ce a format foarte mulți jucători de-a lungul carierei sale a fost deranjat că Dinamo nu a apelat la el înaintea lui Nuno Campos.

Ionuț Chirilă a răbufnit după ce Dinamo nu l-a luat în calcul nici de această dată

Ionuț Chirilă este foarte cunoscut pentru perioada în care a activat la grupele de juniori și a format o mulțime de jucători ce și-au spus cuvântul în fotbalul românesc, printre care Marius Niculae, Florentin Petre, Lucian Sânmărtean, Cătălin Hîldan, Mihai Tararache sau Răzvan Raț.

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, el nu a reușit niciodată să antreneze echipa mare, iar lucrul care îl dezamăgește profund este că formația din „Ștefan cel Mare” nu îl ia în calcul nici măcar atunci când se află în căutarea unui antrenor. După plecarea lui Kopic, „câinii” l-au numit rapid pe Nuno Campos pe banca tehnică, iar Ionuț Chirilă nu a fost băgat în seamă nici de această dată. El compară situația sa cu cea a lui Chivu și contestă capacitatea lui Campos de a lucra cu jucătorii tineri: „Eu când aud antrenori că zic că au avut generații proaste… Nu există generații proaste. Ce, eu trebuia să antrenez Dinamo acum în Liga 2? Eu trebuia să antrenez Dinamo de 20 de ani, când aveam șapte jucători titulari, produși de mine. Trebuia să îmi dea ocazia și acum, și în 2013, când eram cu contractul semnat, dar cineva tot timpul s-a opus.

Nu știu dacă am fost propus. Dar vezi diferența dintre fotbalul românesc și ce se întâmplă afară? Interul și-a numit propriul copil. Putea să numească pe cine voiau ei, pe Klopp, Ancelotti, pe cine voiau ei. Dar au ales să meargă pe propriul copil. Despre ce vorbim aici? Asta este diferența. S-a spus că Nuno Campos știe să lucreze cu jucătorii tineri, de unde știe să lucreze Campos cu jucătorii tineri?

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Are Campos performanțele cu jucătorii tineri pe care le am eu în România? Hai să fim serioși. Ce a spus conducerea lui Dinamo? Că are nevoie să se axeze pe jucătorii tineri. Păi și cine a mai făcut asta? Cel mai elocvent exemplu este Cristi Chivu care a făcut performanțe la echipele de juniori ale lui Inter”, a declarat Ionuț Chirilă pentru

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Ce planuri are Ionuț Chirilă pentru CS Dinamo

Ionuț Chirilă a dezvăluit pentru că însă el ar putea pleca de la echipă după doar două săptămâni. Antrenorul român s-a asigurat că are în contract o clauză prin care poate părăsi formația bucureșteană dacă nu va reuși să rămână în Liga a II-a. Planul său este să promoveze cât mai mulți tineri de la academie pe care să-i modeleze după propria filosofie:

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„Vom vedea dacă nu retrogradează. În condițiile în care nu îndeplinesc criteriile financiare unele echipe. Am și pus o clauză în contract, că dacă se retrogradează… Din păcate, pe 15 iulie voi afla. Contractul se activează la 1 iulie, dar există o clauză acolo. La 1 iulie mă duc. Încercăm să vedem dacă se poate afla mai repede.

Bine, eu sunt obișnuit să merg cu echipe de pe plajă. Aduceți-vă aminte cu Chiajna, când am jucat în Liga 1 direct în etapa a treia. Să vedem ce se întâmplă. Nu știu de ce așa târziu, 15 iulie. Mă gândesc aceste criterii obligatorii sunt luate deja, știute. De ce să aștepți 15 iulie? Lotul trebuie făcut. Am înțeles că majoritatea jucătorilor sunt liberi. Promovăm jucători din academie. Spiritul lui Dinamo. Sunt ceva, i-am văzut. Îi mai văd și astăzi. Facem o selecție!”, a explicat Ionuț Chirilă pentru sursa citată.