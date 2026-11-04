Ionuț Chirilă a „sărit” la Cornel Dinu! Ce a cerut clubului Dinamo. Exclusiv

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Tensiune la CS Dinamo, după ce Cornel Dinu a pus tunurile pe Ionuț Chirilă. Antrenorul formației din Liga 2 le-a transmis șefilor săi că trebuie neapărat să ia atitudine după declarațiile extrem de dure ale „Procurorului”. FANATIK a aflat că mesajul lui Chirilă a fost cât se poate de clar: Cornel Dinu trebuie acționat în judecată pentru a salva imaginea clubului!

Ionuț Chirilă cere conducerii lui CS Dinamo să ia măsuri împotriva lui Cornel Dinu! Lupescu i-a transmis că nu se poate lua în calcul!

Ionuț Chirilă a transmis conducerii că trebuie să ia atitudine după . De asemenea, le-a explicat că Dinu a afectat imaginea Clubului Sportiv Dinamo și prin declarațiile legate de identitatea clubului. A cerut măsuri urgente, dar cel puțin în primă fază s-a lovit de un refuz clar.

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Chiar Ionuț Lupescu a fost cel care i-a transmis lui Chirilă că nici nu se poate lua în calcul o asemenea acțiune. Că ar fi o mare eroare pentru clubul Ministerului de Interne să-l dea în judecată pe Dinu, care este una dintre marile legende ale clubului. Cel puțin pentru moment, Chirilă a acceptat situația, mai ales că Lupescu este chiar omul care l-a readus în antrenorat și i-a oferit șansa la Dinamo 2.

„O rușine! O rușine pentru că Ionuț Chirilă nu avea ce să caute ca antrenor, el nu este antrenor, este un bufon fotbalistic, un torcător de vorbe fără niciun conținut pe care să-l vezi în ceea ce înseamnă echipa. Și să nu mai spun că merge la inconștiența de a spune că această echipă a lui CS Dinamo este urmașa echipei de tradiție Dinamo București. Nu are nicio legătură! Echipa care continuă tradiția este, incontestabil, echipa din prima ligă.

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Cornel Dinu l-a distrus pe Ionuț Chirilă! Acuze extrem de grave ale „Procurorului”

În niciun caz nu are ce căuta în fotbal pentru că s-a dovedit că pe unde a fost a făcut numai nenorociri: Târgu Mureș, Chiajna și așa mai departe, cu o tentă de tupeu obraznic care depășeşte orice imaginație. Păcat de numele pe care-l poartă și care este legat de unul dintre cei mai mari ziariști sportivi pe care i-a avut România. Acea generaţie (n.r. – cu Florentin Petre, Cătălin Hîldan, Mihai Tararache și alții) este o generaţie forţată pe care el a avut-o atunci datorită amiciţiei dintre Mircea Lucescu şi Ioan Chirilă. Practic, el îşi satisfăcea stagiul militar la Dinamo şi avea şi echipa de juniori pe care mai mult a compromis-o decât a ridicat-o.

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„Inclusiv datorită tratamentelor medicamentale pe care le făcea acea echipă a creat o suferinţă teribilă la Cătălin Hîldan, care s-a şi confirmat. A suferit din cauza medicamentaţiei care i s-a dat în perioada în care el era antrenor la acea echipă de juniori pe care i-a dat-o Mircea Lucescu ca să îi găsească o acoperire pentru stagiul militar pe care îl efectua în clădirea din spate, de la Centrul de Copii şi Juniori, unde era Batalionul Sportiv al clubului Dinamo.

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(n.r. are o implicare în decesul lui Hîldan?) Da, dar nu ştiu dacă direct. Acolo lucrurile sunt foarte clare pentru că şi în cazul lui, şi al lui Petre, situaţia putea fi evitată. Eu fusesem antrenorul echipei, rămăsese antrenor Ţălnar. Petre fusese oprit de la efort, era suspect de hepatită C, şi-a revenit după 7-8 luni cu eforturi deosebite. Cătălin trebuia oprit şi el de la efort, ceea ce nu s-a făcut şi a devenit victima inconştienţei clubului Dinamo de la acea vreme. Cei care rămăseseră în locul meu ştiau că trebuia oprit Hîldan şi repetată analiza, dar nu s-a făcut şi a fost făcut acel meci amical de la Olteniţa”, a spus Cornel Dinu pentru .

Cum l-a enervat Ionuț Chirilă pe Cornel Dinu. A spus că Steaua – CS Dinamo, din Liga 2, este derby-ul fotbalului românesc

Supărarea lui Cornel Dinu pe Ionuț Chirilă vine inclusiv după l-a oferit pentru FANATIK înainte de derby-ul din Liga 2 contra Stelei. Chirilă a precizat că meciul care s-a jucat în Ghencea, scor 0-0, este adevăratul derby al fotbalului românesc. Dinu a fost deranjat că antrenorul „câinilor” din Liga 2 a apreciat-o pe CS Dinamo ca fiind echipa care deține palmaresul istoric din Ștefan cel Mare.

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„Este adevăratul derby al fotbalului românesc! Steaua și Dinamo sunt cluburile reprezentative ale fotbalului românesc. O echipă a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cealaltă a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor și ale Cupei Cupelor. Sunt două cluburi care au scris istorie.

Mergem să jucăm într-o catedrală. Pentru mine, am mai spus-o, Ghencea este o catedrală a fotbalului românesc. Va fi un meci aprig și sper să câștige echipa cea mai bună. Noi mergem în Ghencea să învingem, să reprezentăm cu cinste culorile lui Dinamo și să respectăm legendele acestui club”, a fost declarația lui Ionuț Chirilă pentru FANATIK.