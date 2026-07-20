Ionuț Chirilă a semnat! Revenire spectaculoasă în fotbalul românesc după 5 ani

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După o pauză de cinci ani de la ultima sa experiență ca antrenor, Ionuț Chirilă va reveni în fotbal. Tehnicianul, care în ultimii ani a acuzat faptul că nu este dorit în România, a fost anunțat oficial la CS Dinamo.

Revenire în fotbal pentru Ionuț Chirilă

Conducerea clubului CS Dinamo a oficializat numirea lui Ionuț Chirilă, lucru vehiculat de mai multă vreme, dar care depindea de rămânerea ”roș-albilor” în Liga 2. Iar asta s-a întâmplat după ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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”Oficial. Chirilă e aici. Noul antrenor principal al echipei CS Dinamo este Ionuț Chirilă, 60 de ani, licențiat Pro. Un nume de legendă al fotbalului românesc, Chirilă și-a început cariera de tehnician la Centrul de Copii și Juniori de la Dinamo.

A crescut, în spiritul clubului, o generație de învingători. Florentin Petre, regretatul Cătălin Hîldan și alți jucători formați de Chirilă au repus Dinamo pe harta fotbalului la începutul anului 2000.

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A preluat, în 1997, echipa de tineret a Rapidului, apoi a făcut pasul la seniori. Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, ASA Tg. Mureș și Academica Clinceni sunt echipele pregătite, de-a lungul timpului, de Chirilă. 9 ani a activat Chirilă la juniorii lui Dinamo, din 1987 până în 1996”, se arată în comunicatul postat pe contul de Facebook al CS Dinamo.

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Ce condiție a pus pentru a semna cu CS Dinamo

În urmă cu zece zile, Ionuț Chirilă explica faptul că și-a dat acordul pentru a merge la CS Dinamo, însă a pus o .

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”Suntem la mâna sorții, să vedem ce se întâmplă, să încercăm să refacem spiritul lui Dinamo. Ceea ce-au însemnat Hîldan, Lupescu, Radu (n.r. – Răducioiu), care au ținut Dinamo, care au făcut zecile de milioane de euro, crescuți din iarba lui Dinamo.

Să facem un Dinamo puternic. Nu, dacă retrogradează nu mă interesează pentru că Liga 3 este mult prea departe valoric de Liga 1, care și aia e submediocră, dar nu este în proiectul meu”, declara el.

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Ionuț Chirilă ar fi vrut să o antreneze pe Dinamo din SuperLiga

Ionuț Chirilă nu a ascuns niciodată faptul că își dorește să o antreneze pe Dinamo din SuperLiga și . Tehnicianul nu a ezitat să pună tunurile pe noul tehnician al ”câinilor”, portughezul Nuno Campos.

”Eu când aud antrenori că zic că au avut generații proaste… Nu există generații proaste. Eu trebuia să antrenez Dinamo de 20 de ani, când aveam șapte jucători titulari, produși de mine. Trebuia să îmi dea ocazia și acum, și în 2013, când eram cu contractul semnat, dar cineva tot timpul s-a opus. Nu știu dacă am fost propus.

Dar vezi diferența dintre fotbalul românesc și ce se întâmplă afară? Interul și-a numit propriul copil. Putea să numească pe cine voiau ei, pe Klopp, Ancelotti, pe cine voiau ei. Dar au ales să meargă pe propriul copil. Despre ce vorbim aici? Asta este diferența. S-a spus că Nuno Campos știe să lucreze cu jucătorii tineri, de unde știe să lucreze Campos cu jucătorii tineri?

Are Campos performanțele cu jucătorii tineri pe care le am eu în România? Hai să fim serioși. Ce a spus conducerea lui Dinamo? Că are nevoie să se axeze pe jucătorii tineri. Păi și cine a mai făcut asta? Cel mai elocvent exemplu este Cristi Chivu care a făcut performanțe la echipele de juniori ale lui Inter”, a spus Chirilă.